По полмиллиона тенге выплатят каждому ветерану войны в Жетысу

Талдыкорган. 9 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области в честь Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 500 тыс. тенге, передает корреспондент агентства.

В ходе торжественного приёма, посвящённого празднику, глава региона Амандык Баталов поздравил ветеранов.

Жизненный путь каждого из вас является образцом доблести, высокого патриотизма, духовного величия и героизма. Нам очень повезло, что у нас и нашей молодежи есть такой достойный пример. Мы в вечном долгу перед вами. Низкий вам поклон за ваш бессмертный подвиг. Вечная слава всем, кто погиб, сражаясь за Родину! Спасибо за Победу, за мирное небо над головой!" - сказал аким.

К слову, празднование началось с церемонии возложения цветов к Обелиску Славы. Кроме этого, мероприятия также прошли в парке Жастар, где состоялось театрализованное представление "Великая Победа - навечно в народной памяти".

На ипподроме "Талдыкорган" были организованы республиканские соревнования по национальным видам конного спорта с участием свыше 150 наездников.

Отметим, в легендарном марше "Бессмертного полка" в этом году поучаствовали около двух тысяч человек. Ветераны шествовали вместе с остальными жителями города, которые несли портреты своих дедов и бабушек, принесших долгожданную победу. Сейчас в области проживает 91 ветеран войны.

В завершение встречи ветераны войны Берлибек Ыскаков, Алтынай Есболатова, Сарсенбай Кантарбаев и другие рассказали о тяготах войны, послевоенных годах и Победе, которая досталась всем ценою жизни многочисленных отважных солдат. Они отметили, что важно ценить эту жизнь под мирным небом, а также дали бата-благословение с пожеланиями процветания нашей стране, благополучия и мирного неба над головой.

После этого ветераны отметили важную роль и поблагодарили Первого Президента страны, Елбасы Нурсултана Назарбаева, главу государства Касым-Жомарта Токаева и руководство области за всемерную поддержку и заботу

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