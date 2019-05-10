В День Победы в Кокшетау для ветеранов войны и тружеников тыла развернули военно-полевую кухню

Кокшетау. 9 мая. Kazakhstan Today - В День Победы в Кокшетау для ветеранов войны и тружеников тыла была развернута военно-полевая кухня, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в Кокшетау состоялось празднование 74-й годовщины Победы. Этот день никого не оставил безучастным. В каждой семье хранятся воспоминания ветеранов, тружеников тыла, отметили в управление внутренней политики региона.

Почтить память павших в войне и отдать дань уважения ветеранам пришли тысячи акмолинцев. Здесь с утра громко вещала радиогазета, рассказывая о ратном подвиге народа, выступали воспитанники школьных военно-патриотических клубов, на аллее городского парка была организована тематическая выставка военных лет.

С поздравительной речью к присутствующим обратился аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Победа в мае 45-го - это светлый символ верности своей Отчизне, который живет в каждом из нас. Символ единства многонационального народа Казахстана, его безграничной преданности своим корням и своей истории. Сегодня наша задача - уберечь этот мир, доставшийся такой дорогой ценой, приложить все усилия для сохранения единства народа Казахстана", - подчеркнул глава региона.

Участники масштабного театрализованного представления "Ел ансаган - Улы Женіс" смогли отразить все вехи войны 1941-1945 годов, передав трагизм и величие, скорбь и радость того времени. В кульминационный момент над площадью пролетел самолет, с которого были сброшены листовки с надписью: "Женіс кунімен!", "С победой!".

В масштабной общественной акции "Бессмертный полк" приняли участие около 2 тыс. кокшетаусцев, которые в очередной раз прошли по главной улице города и аллее Славы с портретами своих родных - фронтовиков.

По данным УВП, из Акмолинской области на войну было призвано 90 тыс. человек, вернулось лишь чуть более 37 тыс.

Аким области возложил корзины с цветами к памятникам Герою Советского Союза, академику Малику Габдуллину и дважды Герою Советского Союза, летчику-штурмовику Талгату Бегельдинову.

Под сопровождение духового оркестра шествие продолжилось до самого мемориала "Вечный огонь".

Для ветеранов войны и тружеников тыла была развернута военно-полевая кухня. А на вечер запланирована праздничная концертная программа "Улы Женіс андері!", которая завершится большим салютом.





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