В столице задержали гражданина Кыргызстана, семь лет находившегося в международном розыске

Нур-Султан. 11 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане участковый инспектор задержал преступника из Кыргызстана, семь лет находившегося в международном розыске, передает Kazakhstan Today.

В ходе обхода участковый инспектор УП района Сарыарка капитан полиции Ерболат Мынбаев заметил на проспекте Женис мужчину, который вел себя подозрительно и не имел при себе удостоверяющих личность документов. Кроме того, мужчина не имел определенного места жительства", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.

Для выяснения личности и установления дополнительной информации мужчина был помещен в приёмник-распределитель ДП. Выяснилось, что мужчина является гражданином Кыргызской Республики и находится в международном розыске с 2013 года.

При поступлении задержанный дал о себе совсем другие сведения, представился чужой фамилией. В ходе проведенных мероприятий личность его была установлена", - прокомментировал отметил начальник приёмника-распределителя ДП Нур-Султана полковник полиции Аскар Турекенов.

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