В столице запретили массовые семейные мероприятия

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НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова обратилась к жителям города и призвала в праздничные дни воздержаться от посещения мест массового скопления людей и соблюдать карантинные меры, чтобы стабилизировать эпидситуацию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам санврача, практика показывает, что после каждого праздника эпидемиологическая ситуация ухудшается в связи с увеличением социальных контактов, пренебрежением карантинных мер. Так, после прошедших праздников столица вновь вернулась в "желтую" зону из "зеленой", где пробыла всего восемь дней, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Совместными усилиями нам удалось переломить ситуацию, не хочется, чтобы все усилия прошли напрасно. Отмечу, что в предстоящие праздничные дни будет усилена работа мониторинговых групп. Важно понимать, что проверки проводятся не просто ради того, чтобы кого-то наказать или штрафовать, а для того, чтобы обеспечить выполнение мер профилактики. Ведь от этого зависит дальнейшая эпидемиологическая ситуация в городе", - подчеркнула Бейсенова.

Она напомнила, что массовые мероприятия, включая семейные, и корпоративы запрещены, за исключением мероприятий, проводимых на объектах, участвующих в проекте Ashyq, при условии соблюдения заполняемости до 50%, но не более 70 мест, только при наличии "зеленого" статуса у всех посетителей и всего персонала. Гражданам рекомендуют до улучшения эпидемиологической обстановки в столице отказаться от проведения торжественных мероприятий, праздников, предусматривающих массовое пребывание людей на ограниченной территории.

Также запрещены организация и проведение общешкольных и коллективных утренников с участием детей разных групп, классов и организаций.

Я призываю родителей, гостей, приехавших из других регионов и населения всего города с пониманием отнестись к данным требованиям, и пусть наша ответственная встреча Нового года приблизит нас к тому, что мы победим эту пандемию и вернемся к прежнему ритму жизни", - заключила спикер.



