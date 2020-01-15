Нур-Султан. 14 января. Kazakhstan Today - В связи с плохими погодными условиями в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По данным РГП "Казгидромет", в пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

"15 января в Северо-Казахстанской области ожидаются местами метель, туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 15 января ожидается метель. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 метров в секунду", - сообщают синоптики.

15 января в Костанайской области местами ожидаются метель, туман, ветер северо-западный 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области завтра ожидается снег. Местами ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 15-20 метров в секунду.

15 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду. В Туркестане 15 января временами ожидаются туман, гололед, метель, ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ночью на большей части ожидаются осадки (дождь, снег). Местами сохраняются туман, гололед. Ветер юго-западный, западный ночью и утром местами 15-20 метров в секунду.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в связи с плохими погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на следующих участках: Самара - Шымкент (1645-й - 1702-й километры, участок Жосалы-Тан), Кызылорда - Павлодар (1135-й - 1242-й километры, граница Карагандинской области - Бозшаколь).

Как отметили в ведомстве, на трассах республиканского значения в круглосуточном режиме работает 701 единица техники.

При возникновении нештатной ситуации на дороге пользователи автодорог республиканского значения могут обращаться по номеру 1403, а также по WhatsApp +7 778 001 1403.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства