Фото: акимат Алматы

АЛМАТЫ. 26 АВГУСТА - В связи со строительством метро в Алматы временно перекроют движение по проспекту Абая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи со строительством станции "Достык" метрополитена на пересечении проспекта Абая - улицы Момышулы в схему движения автотранспорта будут внесены изменения.

С 22.00 27 августа 2021 года до 22.00 28 августа 2021 года движение по проспекту Абая в западном и восточном направлениях от улицы Саина до улицы Момышулы будет перекрыто", - сообщили в управлении городской мобильности Алматы.

Отмечается, что все въезды и выезды в прилегающие дворы с проспекта Абая будут открыты.

Движение по улице Момышулы и по улице Саина будет осуществляться в прежнем режиме.





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