В Таразе установят памятник Газизу Байтасову, который десять лет назад накрыл собой террориста-смертника

Тараз. 18 марта. Kazakhstan Today - В Таразе заложили фундамент памятника Халык кахарманы Газизу Байтасову, который десять лет назад накрыл своим телом террориста-смертника, передает Kazakhstan Today

3 апреля текущего года капитану полиции Газизу Байтасову, имя которого стало легендой, а его мужество и подвиг навсегда останутся в наших сердцах, исполнилось бы 50 лет. Память об отважном полицейском свято хранят казахстанцы и особенно его земляки. Именем героя названа школа, в которой он учился, улица в областном центре. Перед департаментом полиции установлен бюст Газиза Байтасова. Каждый год, в его день рождения и в день памяти, когда капитан полиции остановил обезумевшего террориста, сотрудники правоохранительных органов проводят различные мероприятия", - сообщили в акимате Жамбылской области.

В начале апреля в парке "Женис" по инициативе департамента полиции и при поддержке областного акимата будет установлен памятник Халык кахарманы. Сегодня состоялась закладка фундамента с участием представителей власти, правоохранительных органов, депутатов и родственников героя.

Газиз Байтасов является первым и единственным полицейским, удостоенным высшего звания Халык кахарманы. Хочу выразить искреннюю благодарность руководству области и города Тараза за поддержку нашей инициативы", - отметил руководитель департамента полиции Жанат Сулейменов.

Напомним, 12 ноября 2011 года в городе Таразе при обезвреживании преступника погибли 7 человек , в том числе 5 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, было ранено три сотрудника органов внутренних дел. Преступления были совершены приверженцем джихадизма Кариевым. При задержании Кариев совершил самоподрыв, в результате чего погиб командир взвода отдельного батальона управления дорожной полиции ДВД капитан полиции Газиз Байтасов, который накрыл гранату своим телом.

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