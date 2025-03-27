В трех областях Казахстана на автодорогах введены ограничения движения

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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.00 26 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".





В частности, в Актюбинской области ограничения введены на 3-92-м км автодороги Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз (город Кандыагаш - город Эмба).





В Костанайской области - на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).





В Северо-Казахстанской области - 4-7-й км автодороги "Обход Петропавловск" (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).





В настоящее время для содержания дорог задействованы 45 единиц спецтехники и 57 специалистов.