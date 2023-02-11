В трех областях Казахстана перекрыто движение на пяти участках трасс

Для очистки автодорог задействовано 337 единиц дорожно-эксплуатационной техники и 636 человек

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 10.00 10 февраля в трех областях в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено временное ограничение движения на 5 участках автодорог республиканского значения, - По состоянию на 10.00 10 февраля в трех областях в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено временное ограничение движения на 5 участках автодорог республиканского значения, информирует национальный оператор автомобильных дорог республиканского значения "КазАвтоЖол".

t.me/qazavtojol





По данным нацоператора, в Алматинской области перекрыты два участка:





для грузового автотранспорта с прицепом, полуприцепом и пассажирского транспорта - Алматы - Усть-Каменогорск участок от города Конаева до села Шенгельды;





для всех видов автотранспорта - Алматы - Шелек - Хоргос участок от села Байсеит до села Хоргос.





В Жамбылской области перекрыт участок для всех видов транспорта по трассе Алматы - Ташкент - Термез от села Кенен до селаБлаговещенка. Уточняется, что движение осуществляется через старый перевал Кордай.





В области Жетысу для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом и пассажирского автотранспорта перекрыты участки трассы Алматы - Усть-Каменогорск от села Шенгельды до села Карабулак, а также участок от села Карабулак до города Ушарала.





Для очистки автодорог задействовано 337 единиц дорожно- эксплуатационной техники и 636 человек.