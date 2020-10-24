Туркестан. 23 октября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области сельчане устроили скандал из-за продажи спорткомплекса на аукционе, передает Kazakhstan Today.

Построенный на деньги народа спортивный объект ушел "с молотка". Скандал разгорелся в одном из сел Туркестанской области. Футбольное поле, здание и трибуну выкупили за 1 млн тенге. Местных жителей сделка возмутила: они считают продажу здания на торгах незаконной, а стоимость объекта - заниженной. В акимате утверждают, что аукцион прошел по всем правилам, сообщает Первый канал " Евразия ".

Спортсмен Ержан Долдаев лично участвовал в строительстве этого спорткомплекса 5 лет назад. Он находится в поселке Сарапхана, что в 200 километрах от Туркестана. Этого события, говорит мужчина, ждали и дети, и взрослые. Когда-то здесь проводили футбольные матчи, а дети занимались спортом. А теперь мужчина обеспокоен судьбой объекта. Ведь на его возведение ушли деньги местных жителей, а это - 14 млн тенге. Сегодня все, что осталось от комплекса, - сломанные ворота, поваленные ограждения и разрушенная трибуна.





Я доверился акимату. Там сказали: ты построй, а мы возьмем его в распоряжение, поставим руководителя. В итоге ничего этого сделано не было, мы своими силами поддерживали спорткомплекс", - сказал житель села Сарапхана.

Ержан Долдаев говорит: в акимате ему обещали, что землю ему разрешат выкупить через аукцион. Люди сначала построили футбольное поле, в будущем хотели открыть зал для занятий боксом и борьбой. Но планам, по всей видимости, сбыться не суждено. Власти продали здание "с молотка" всего за 1 млн 150 тысяч тенге совершенно посторонним людям. Местные предприниматели аукцион проиграли.

Сама земля стоит 10 млн, было потрачено 12 млн. Они, зная об этом, продают его за 1 млн. Я думаю, кто-то или что-то за этим стоит", - сообщил житель села Рахимберды Каленов.

Сельчане возмущены, что готовый объект так легко продали. Уверены: власти обеспокоены прибылью, а не спортивным будущим села. Сейчас молодежи, жалуются люди, негде проводить время. Более того, они считают, что торги прошли незаконно. Ведь после жалоб местных жителей аким мог отклонить результаты аукциона.

Мы ведь не знали, что именно здесь находится. Мы знаем лишь то, что там установили забор и маленькую трибуну на территории. Мы пригласили специалистов, чтобы они оценили. Сумму определяли юристы", - сказал аким Сарапханского сельского округа Абылкасым Тургараев.

По закону новые владельцы должны продолжить развитие спорткомплекса. Однако, говорят сельчане, у них другие планы. Собственники увеличили стоимость объекта и планируют перепродать его за 22 млн тенге. Объявление уже размещено на сайте продаж.

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