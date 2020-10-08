В Уголовный кодекс Казахстана вводят статью "Провокация преступления"

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - В Уголовный кодекс Казахстана вводится статья "Провокация преступления", которая будет включать любое преступление, не только взяточничество, передает Kazakhstan Today.

К провокации преступления относятся незаконные действия должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или досудебное расследование, склонившее лицо к совершению преступления в целях последующего изобличения и привлечения к уголовной ответственности или вымогательства", - отметил первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, выступая на брифинге в СЦК.

Наказание будет назначено в зависимости от нанесённого ущерба, если незаконные действия сопряжены с насилием либо угрозой применения насилия, повлекли уничтожение или повреждение имущества либо совершены с использованием материальной или иной зависимости лица, совершены в интересах преступной группы либо повлекли иные тяжкие последствия.

Минимальный предел наказания - лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет. Максимальная санкция - лишение свободы на 12 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до десяти лет", - сказал Бектенов.

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