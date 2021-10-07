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В управлении городской мобильности города Алматы объяснили причины сбоя в работе общественного транспорта

06.10.2021, 18:57 28783
АЛМАТЫ. 6 ОКТЯБРЯ - В управлении городской мобильности города Алматы объяснили причины сбоя в работе общественного транспорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
6 октября в связи с выпадением осадков и понижением температуры в Алматы в утреннее время наблюдались сбои в интервале движения общественного транспорта. 
 

Плановый выпуск на некоторых маршрутах был восстановлен к 08.00. Также 6 октября 2021 года на одной из подстанций (№16) вышел из строя силовой кабель. В результате было нарушено движение троллейбусных маршрутов по улицам Шаляпина от Саина до Момышулы, по Момышулы до Абая от 3 микрорайона до Саина и по Саина от Жубанова до Студенческой. По Щепеткова от реки Алматинки до Алтынсарина. Во избежание перегрузки и полной остановки маршрутов было принято решение о сокращении планового количества выпуска троллейбусов №5, 12, 6, 11. В настоящий момент ситуации выправлена и на линии обеспечен 100%-ный выпуск", - сообщили в управлении городской мобильности. 

 
В ведомстве сообщили, что "уменьшение количества автобусов до 94% в утреннее время было связано со сгущением дизельного топлива из-за наступивших низких температур". 
 

Перевозчики заказали доставку межсезонного топлива по ежегодному плану к 15 октября. Управлением и перевозчиками принимаются комплексные меры по обеспечению планового выхода автобусов на маршруты", - добавили в управлении.

 
 

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    Апелляционный суд отменил приговор по делу Астана LRT

    07.10.2021, 10:01 4861
    Апелляционный суд отменил приговор по делу Астана LRT
    НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Апелляционный суд Нур-Султана отменил приговор по делу Астана LRT и постановил возобновить расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Судебная коллегия постановила: приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам от 28 мая 2021 года в отношении Аманжулова, Нурпеисова, Ашим, Ачилова, Касабаева, Мусенова, Абдыхамитова отменить. Уголовное дело возвратить прокурору города Нур-Султана ... для устранения существенных нарушений и норм уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства", - ознакомил с решением суда Абай Кокжалов.

     
    Согласно постановлению, подсудимые останутся под стражей.
     
    Ранее осужденные по скандальному делу LRT объявили голодовку.
     
    Напомним, 7 сентября ряд высокопоставленных чиновников вызвали в апелляционный суд по делу о строительстве LRT. В их числе помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект "Астана LRT". Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ даже в качестве свидетелей. 
     
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    Напомним, суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 миллиарда тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов. 
     
    Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта. 
     

    В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков

    07.10.2021, 08:10 26137
    В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 7 ОКТЯБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 7 октября 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

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    В горных районах Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    В горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду. 
     
    На востоке и севере Акмолинской и Павлодарской областей ожидается туман. 
     
    На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. 
     
    Ночью в центре Кызылординской области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, в центре и на юге области порывы 23-28 метров в секунду, в центре области с пыльной бурей. 
     
    Днем на северо-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на северо-востоке области с пыльной бурей. 
     
    Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области туман, днем на севере и востоке области – усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
     
    Днем на юге Карагандинской области ветер усилится до 15-20 метров в секунду.
     
     

    В восьми областях объявили штормовое предупреждение

    06.10.2021, 21:26 88642
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    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Непогода ждет жителей Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской, Кызылординской, Карагандинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
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    7 октября в Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, с переходом на северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 метров в секунду.
     
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    7 октября, ночью и утром, на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
     
    Напомним, по прогнозу синоптиков, в период с 7 по 9 октября в Казахстане ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха.
     

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