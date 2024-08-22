21.08.2024, 08:52 99156
В Уральске проведут антитеррористические учения
Фото: Антитеррористический центр РК
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Уральск. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 21 августа на территории Уральска Западно-Казахстанской области запланировано проведение антитеррористических учений областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в пресс-службе Антитеррористического центра РК.
Учебное мероприятие будет максимально приближено к боевым условиям, с различными элементами сложности. В этой связи будут вводиться кратковременные ограничения на передвижение автотранспорта и населения в районе поселка Деркул", - уточнили в штабе.
В связи с этим гостей и жителей Уральска просят отнестись с пониманием к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.
Ранее сообщалось о задержании религиозных радикалов в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях.
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22.08.2024, 20:17 2356
В ЗКО с начала года убили более тысячи бродячих собак
Всего в регионе было отловлено более трех тысяч бродячих животных
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Уральск. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава отдела анализа, прогнозирования, ветеринарного учета и лицензирования управления ветеринарии ЗКО Берик Иралиев сообщил, что с начала года в области было отловлено 3420 бездомных животных, из которых 1959 подверглись биостерилизации, сообщает портал "Мой город".
По словам Берика Иралиева, пойманных животных осматривает и регистрирует ветеринар в специально оборудованных местах временного содержания. Затем проводится дегельминтизация, регистрация с помощью электронного чипа и биостерилизация. После заживления операционных ран в течение 3-10 дней животным делают прививку от бешенства и отпускают обратно на улицу. В 2024 году из областного бюджета выделено 68,2 миллиона тенге на отлов и биостерилизацию бездомных собак.
Иралиев отметил, что убийство животных допускается, только когда необходимо прекратить их физические страдания, если это невозможно сделать другим способом. Также это допустимо в случаях нападения животного на человека или других животных, когда оно представляет угрозу жизни, здоровью, а также общественной безопасности и порядку. В 2024 году по запросам жителей было убито 1461 больное и агрессивное бродячее животное.
В управлении пояснили, что, когда отловленное животное попадает в приют, специалисты сканируют его чип и ищут владельца для возможного возврата питомца по заявлению прежнего или нового владельца. Если животное зарегистрировано в базе домашних животных, его владелец будет уведомлен о его местонахождении.
Ранее в Актау оштрафовали родителей подростка, который несколько дней держал собаку в железном ящике на жаре.
22.08.2024, 15:42 9676
Большинство казахстанцев поддерживают идею строительство АЭС в стране - соцопрос
Идею строительства АЭС поддержали более 53% опрошенных
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 53% опрошенных казахстанцев поддерживают инициативу строительства атомной электростанции в стране, следует из результатов социального опроса, проведенного Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республики Казахстан.
Опрос был проведен в период с 7 по 18 августа 2024 года, объем выборочной совокупности составил 1200 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента, уточнили в институте.
В целом большинство опрошенных (53,1%) поддерживают идею строительства АЭС. Поддерживающие идею строительства АЭС связывают с ней большие надежды, в том числе решение проблемы дефицита электроэнергии к 2030 году. Противники идеи строительства АЭС (32,5%) в основном опасаются возможных аварий и их последствий для окружающей среды. При этом практически каждый десятый респондент (14,4%) еще не определился со своим выбором", - поделились результатами опроса в ведомстве.
Также отмечается, что половина респондентов (51,0%) считают, что обладают достаточной информацией и уровнем знаний, чтобы проголосовать на референдуме за или против строительства АЭС. Еще 12,2% респондентов признаются, что имеют фрагментарную информацию, 31,6% опрошенных не владеют ею вовсе, а 5,2% затруднились дать ответ.
В ходе опроса 42,6% респондентов выразили твердое намерение принять участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в случае его проведения. Еще 16,4% ответили, что скорее примут участие. Не планируют принимать участие в референдуме 25,3% респондентов, 8,9% - скорее не пойдут, а 6,8% затруднились ответить.
Ранее в обзоре агентства "Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области" были рассмотрены преимущества строительства АЭС для страны.
Напомним, эксперты утверждают, что технологии, рассматриваемые для строительства АЭС в Казахстане, - безопасны.
22.08.2024, 11:10 20066
Работы на месте схода оползня в Алматы завершат в октябре 2024 года
Фото: МЧС РК
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Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Медеуского района заявил, что работы на месте схода оползня в микрорайоне Тау-Самал, в результате которого погибли четыре человека, завершат в октябре 2024 года, сообщает пресс-служба акимата.
В октябре этого года будут смонтированы дренажные трубы, арычная система и колодцы. Работы ведутся с марта 2024 года, срок завершения - октябрь текущего года. На эти работы выделено 1,5 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
По данным акимата, от обломков и разрушенных конструкций очищено 1500 квадратных метров склона, демонтированы железобетонные конструкции объемом 800 кубометров, установлены габионные конструкции объемом 220 кубометров. Продолжается установка тросово-сетчатой системы.
В целях предупреждения оползнеопасной ситуации в феврале 2024 года по поручению акима города была создана рабочая группа для обследования опасных участков. По Медеускому району обследовано 74 участка, из них состояние по 10 - стабильное, не требует проведения дополнительных работ. По 11 участкам с высокой степенью риска будет принято решение по укреплению 5 из них и выкупа оставшихся 6 участков. По 53 - будут проведены комплексные работы в плановом режиме", - добавили в пресс-службе.
Напомним, ночью 8 февраля в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибласемья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
В "Казселезащите" сообщили, что сход оплывины на жилые дома произошел из-за переувлажнения грунта, причиной которого стал прорыв водопроводной трубы, проложенной в средней части склона горы. Выехавший на место ЧП аким Медеуского района Еркебулан Оразалин заявил, что дом, разрушенный во время оползня, был построен в зоне, где запрещено индивидуальное жилищное строительство. В департаменте полиции завели уголовное дело.
Оползень в Алматы вновь поднял тему застройки предгорий. После трагедии аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Ранее жители Алматы неоднократно выступали с требованием прекратить застройку предгорий, которая несет угрозу схода оползней.
После трагедии эксперты вновь предложили запретить строительство в предгорьях Алматы.
22.08.2024, 10:24 23286
Антикор предупредил о мошенниках
Фото: gov.kz
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба предупреждает о мошенниках, которые в мессенджерах (WhatsApp, Telegram и др.) создали фальшивые аккаунты от имени сотрудников и руководства Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и рассылают фейковую информацию.
Мошенники отправляют файлы специально изготовленных документов с символикой Антикора. Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства", - говорится в сообщении.
В случае получения подобных звонков и рассылок Антикор призывает сообщать в правоохранительные органы Республики Казахстан.
21.08.2024, 17:10 65971
В акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации ЖК в микрорайоне Нур Алатау
Фото: от читателей
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Алматы. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате города Алматы прокомментировали прокладку канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского в микрорайоне Нур Алатау, передает корреспондент агентства.
Представлена схема трассы сетей водоотведения на основании технических условий ГКП на ПХВ "Алматы Су" для подключения 3-этажного многоквартирного дома (...) В схеме указано о необходимости получения согласия собственников земельных участков, чьи интересы могут быть затронуты при строительстве инженерных сетей, в соответствии с Земельным Кодексом РК", - проинформировали в акимате со ссылкой на управления городского планирования и урбанистики.
Также отмечается, что имеется согласие АО "АЖК" на разработку проекта прокладки трассы канализации в охранной зоне кабельных линий.
При разработке проектной документации, строительстве, эксплуатации и постутилизации магистральных коммуникаций, головных сооружений инженерной инфраструктуры, а также при проведении работ по инженерной подготовке территорий должны приниматься решения, учитывающие интересы смежных территорий и исключающие возможность воздействия опасных явлений и процессов на территорию и проживающее население", - заявили в ведомстве.
Отмечается, что "при оказании государственной услуги управлением не могут выдвигаться дополнительные требования, такие как предоставление предварительного согласования строительства канализации с жителями близлежащих домов".
Вместе с этим поясняем, что согласование рабочего проекта инженерных сетей управлением не производится. Уведомление о начале строительно-монтажных работ регистрируется в управлении градостроительного контроля. В случае, если жители близлежащих домов считают, что работы производятся с нарушениями, необходимо обратиться с официальным заявлением в управление градостроительного контроля", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
21.08.2024, 11:59 83186
Два новых праздника утвердили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана постановлением от 16 августа 2024 года внесло изменения в перечень праздничных дат в РК.
В перечень праздников добавлены:
- Национальный день печати - 2 февраля;
- День радио - 1 октября.
Напомним, два года назад Казахское радио отметило столетний юбилей. Оно начало вещание 1 октября 1921 года по инициативе казахского просветителя Ахмета Байтурсынова. На сегодня Казахское радио - одно из старейших СМИ в стране.
Ранее в Казахстане утвердили перечень праздников, в число которых вошли День отца, День матери, День пожилых людей, День хлеба и т.д.
21.08.2024, 09:53 93206
Из Польши экстрадировали гражданина Грузии для привлечения к ответственности за ДТП
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии посольства РК из Польши экстрадирован гражданин Грузии для привлечения к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Подозреваемый в 2023 году в городе Алматы, управляя автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с другим автомобилем, водителю которого причинен тяжкий вред здоровью. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В апреле текущего года он задержан на территории Польши. По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан подозреваемый экстрадирован в Казахстан и в настоящее время водворен в следственный изолятор", - проинформировали в Генпрокуратуре.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на десять лет.
Несмотря на отсутствие договора о выдаче с Республикой Польша, экстрадиция фигуранта стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между Генеральной прокуратурой Казахстана и Министерством юстиции Польши. Кроме того, в текущем году польской стороной Казахстану также выдан организатор транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере на территории Казахстана", - отметили в ведомстве.
20.08.2024, 17:10 144606
Алматинцы выступают против прокладки канализации ЖК в микрорайоне Нур Алатау Эксклюзив КТ
Фото: от читателей
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Алматы. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Нур Алатау в Алматы выступают против прокладки канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского, передает корреспондент агентства.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению местных жителей, прокладка является незаконной.
Вчера приехала уже бригада, которая была готова начать проводить работы по укладке канализации по нашей единственной улице, которая у нас проходит и является выходом для нескольких садоводческих товариществ (прежнее название микрорайона Нур Алатау. - Прим. ред.). Они собираются прокладывать эту канализацию путем прокола, подземным, несмотря на то что вдоль улицы, по которой они собираются идти, находятся силовые кабели, водопровод, кабели "Казахтелекома", - сообщил местный житель.
По его словам, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управление городского планирования и урбанистики города Алматы.
Ни рабочего проекта, ни какого-либо проекта согласования ни с АЖК, ни с ГАСКом, ни с какими - либо другими органами предоставлено не было", - отмечает алматинец.
Он сообщил, что в данный момент идет сбор подписей для обращения в прокуратуру, в акимат и АЖК. Сейчас местные жители собрали порядка 140 подписей.
Они даже уже завезли трубы, здесь на соседнем участке лежат, которые по диаметру, ну, вероятнее всего, будут забиваться. И мы предполагаем, что в будущем эксплуатация данной канализационной трубы будет под большим вопросом. Естественно, она будет разрываться, затапливаться, и это единственная дорога, которая у нас есть. Мы ей пользоваться не сможем. Ни детей в школу отвезти, ни, опять же, экстренным службам проехать к нам", - добавил местный житель.
Дополнено 20.08.2024, 17.56
Жители микрорайона Нур Алатау закончили сбор подписей. Их количество составило 155.
Напомним, в 2010 году стало известно, что в русло реки Большая Алматинка сливается канализация частных домовладений.
Тогда в ходе осмотра русла реки Большая Алматинка председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов сообщил, что жители самовольно организовали стоки от частных домовладений.
Вот видите, канализация стекает прямо в реку. Никто не имеет право выводить канализацию в речку. Это преступление. За это судить надо. Это вода, можно сказать, питьевого назначения", - заявил Елеусизов.
В мае 2017 году в микрорайоне Алатау прорвало построенную канализацию и затопило близлежащие дома.
По неофициальной информации, канализация была проложена частной школы Tamos Education и была протянута по природоохранной территории. Между тем местные жители сообщали о том, что при строительстве канализации рядом с жилыми домами никто с домовладельцами прокладку канализации не согласовывал.
В июне того же года канализацию прорвало в очередной раз. Позже директора частной школы Tamos Education оштрафовали за крупную аварию на канализационных сетях .
В январе 2024 года на улице Утегенова начались раскопки. Работы велись на линии частной канализации, которую установили для частной школы Tamos Education.
Местные жители опасались повторения аварии на канализационных сетях в жилом массиве, которая имела место в 2017-м и вызвала большое социальное напряжение. Стоит отметить, что дорожное покрытие по улице Утегенова после раскопок не восстанавливали в течение нескольких месяцев.
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