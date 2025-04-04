03.04.2025, 10:54 33946
В Уральске задержали подозреваемых в краже денег из терминала
По данному факту ведется досудебное расследование
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Уральск. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемые в краже 680 тыс. тенге из терминала задержаны в Уральске, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.
Вечером 28 марта в одном из торговых домов неизвестные похитили 680 тыс. тенге из ячейки банковского терминала. Эти деньги принадлежали 53-летней горожанке. Она загрузила деньги в купюроприемник и, посчитав, что операция завершена, отошла. В этот момент произошел технический сбой, и подозреваемые воспользовались этим", - проинформировали в МВД.
Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых, которые поделили между собой деньги. Один из задержанных ранее имел судимость.
По данному факту ведется досудебное расследование.
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03.04.2025, 20:15 15556
В Алматы сносят входную группу кафе в центре города
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Постройка возле кафе Juz на улице Сатпаева, 4а, возведена без разрешительных документов. Кроме того, она расположена на территории общего пользования и занимает пандус, предназначенный для людей с особыми потребностями, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
4 октября 2024 года в ходе внеплановой проверки на основании обращения жителя в отношении арендатора ТОО "ALMA Construction and Design" управлением приняты административные меры с направлением материалов в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям", - сообщили в управлении градостроительного контроля.
22 ноября 2024 года суд постановил снести незаконно возведенные строения, и почти через месяц, 27 декабря, постановлением Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено без изменения.
Снос начат 3 апреля с участием судебных исполнителей департамента юстиции города.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек по улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
03.04.2025, 17:30 19791
За какие нарушения будут наказывать водителей мопедов в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции города Алматы рассказали, за какие нарушения будут наказывать водителей мопедов в Казахстане, передает корреспондент агентства.
С 5 апреля водители мопедов будут привлекаться к ответственности на общих основаниях. Управление административной полиции Алматы напоминает, с 5 апреля 2025 года водители мопедов официально приравниваются к полноценным участникам дорожного движения. Теперь за нарушения правил их будут штрафовать так же, как и водителей автомобилей", - сообщили в полиции.
В частности, водителей мопедов будут наказывать за:
- вождение в нетрезвом виде;
- управление без прав или после лишения;
- превышение скорости;
- опасные маневры и выезд на встречную полосу;
- проезд на красный свет;
- непредоставление преимущества пешеходам;
- нарушение знаков, разметки и проезда перекрестков;
- установка незаконных световых и звуковых сигналов;
- создание аварийных ситуаций.
Важно понимать, что все нарушения будут фиксироваться автоматическими камерами, поэтому избежать наказания не получится. Призываем всех водителей мопедов быть сознательными, соблюдать правила и уважать других участников движения", - добавили в полиции.
Ранее в МВД заявили о росте ЧС с мопедистами в Алматы. Только за 5 дней в городе произошло 23 ДТП с участием мопедов.
Напомним, требования об обязательной регистрации мопедов в РК вступят в силу 4 апреля. Правила регистрации разъяснили в МВД. В кулуарах мажилиса замминистра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что незарегистрированные мопеды будут отправлять на штрафстоянку.
03.04.2025, 15:32 23751
Нарушения на 611 млн тенге выявили по проекту модернизации сельского здравоохранения в СКО
На 32 объектах ПМСП отсутствовали медоборудование, система видеонаблюдения и телефонизации
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Петропавловск. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушения на 611,3 млн тенге выявили при реализации национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Северо-Казахстанской области, сообщили в Комитете внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.
По информации ведомства, на реализацию плана по модернизации сельского здравоохранения для СКО из резерва правительства было выделено 6,6 млрд тенге. Данные средства направлены на строительство в сельских населенных пунктах 38 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), в том числе: 16 фельдшерско-акушерских пунктов и 22 медицинских пункта.
Проведенным аудиторским мероприятием установлены финансовые нарушения в части невыполненного объема работ по 32 объектам ПМСП на общую сумму 611,3 млн тенге, которые отразились в отсутствии медицинского оборудования, систем видеонаблюдения и телефонизации, а также комплектующих к системе отопления, оплаченных по актам выполненных работ. Кроме того, на момент завершения аудиторского мероприятия 4 объекта ПМСП не введены в эксплуатацию при запланированном сроке 18 декабря 2024 года", - проинформировали в комитете.
Вместе с тем установлены нарушения процедурного характера, выраженные в предъявлении не в полном объеме суммы неустойки за несвоевременное исполнение договорных обязательств по 21 объекту строительства в общей сумме 3,6 млн тенге.
В пресс-службе отметили, что 611,3 млн тенге восстановлены путем выполнения работ и поставки оборудования, сумма доначисленной неустойки взыскана в бюджет в полном объеме.
За допущенные нарушения к административной ответственности привлечен исполняющий обязанности руководителя управления в виде штрафа на общую сумму 235,92 тыс. тенге. К дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо объекта аудита", - добавили в комитете.
03.04.2025, 13:26 27736
Национальный музей Казахстана и Эрмитаж планируют совместные выставки
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Москва. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный музей РК и Государственный Эрмитаж РФ расширяют сотрудничество. В рамках партнерства запланированы совместные выставки, проведение дней Эрмитажа в Астане, стажировки для сотрудников, а также издание каталога, сообщает пресс-служба Национального музея.
Договоренности достигнуты по итогам рабочей командировки директора Национального музея РК Берика Абдигалиулы и старшего научного сотрудника отдела археологии и этнографии научно-методической службы Руслана Дуванбекова в ведущие музеи Санкт-Петербурга и Москвы.
Основными целями визита стали укрепление межмузейного сотрудничества, подписание меморандумов, согласование совместных проектов и проведение рабочих встреч с представителями крупнейших музеев", - говорится в сообщении.
В Санкт-Петербурге состоялись встречи с руководством Русского музея, Эрмитажа, Кунсткамеры и Российского этнографического музея. В Москве прошли переговоры с представителями Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Музея Востока, Палеонтологического музея и Государственного центрального музея современной истории России.
В частности, стороны договорились провести совместные выставки и дни Эрмитажа в Астане, а также организовать стажировку для сотрудников Нацмузея и издать каталог.
Также рассматривается возможность проведения выставки, посвященной шедеврам русской живописи, в сотрудничестве с Государственным Русским музеем.
С Кунсткамерой запланировано совместное издание двухтомного каталога, в котором будет представлена материальная культура казахов из ее музейной коллекции.
Предстоит большая работа с коллегами из Палеонтологического музея. Стороны договорились о проведении методических консультаций по подготовке каталога, организации совместных экспедиций на территории Казахстана, а также о создании копий научных реконструкций скелетов доисторических животных, найденных в Казахстане, но хранящихся в российском музее", - рассказали в пресс-службе.
По итогам поездки были подписаны меморандумы о сотрудничестве, намечены перспективные направления партнерства, включая обмен экспозициями и совместные исследования. Это событие стало важным шагом в развитии и укреплении культурных связей между Казахстаном и Россией, подчеркнули в Национальном музее.
02.04.2025, 16:41 70196
Казахстанских учителей приглашают принять участие в конкурсе педагогического мастерства русистов
Мероприятие приурочено к перекрестным юбилеям - от 225-летия А. С. Пушкина к 180-летию Абая Кунанбаева
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина и представительство Россотрудничества в Республике Казахстан проведут конкурс педагогического мастерства русистов Республики Казахстан, приуроченный к перекрестным юбилеям - от 225-летия А. С. Пушкина к 180-летию Абая Кунанбаева.
Как рассказали организаторы, в конкурсе могут принять участие школьные учителя русского языка и литературы, а также преподаватели русского языка организаций среднего профессионального образования и вузов Республики Казахстан.
Конкурс направлен на выявление и распространение лучших образовательных практик и популяризацию литературного творчества.
Участникам конкурса необходимо выполнить тестовые задания и представить сценарий урока. Регистрация на конкурс проводится с 31 марта по 13 апреля на портале "Образование на русском". Выполнение заданий конкурса будет организовано в дистанционном формате в период с 14 апреля по 4 мая", - уточнили в Россотрудничестве.
Победители конкурса будут объявлены не позднее 12 мая и смогут принять участие в V Костомаровском форуме в Москве, а призеры конкурса получат право пройти обучение по одной из программ дополнительного профессионального образования Института Пушкина в онлайн-формате.
02.04.2025, 14:57 75291
Пользователей мессенджеров предупредили о новой схеме мошенничества с "кружочками"
Мошенники взламывают аккаунты и скачивают "кружочки" с разговорами, чтобы с их помощью сформировать новые диалоги и вызвать доверие у жертв
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники разработали новую схему обмана пользователей мессендждеров, рассказала эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
Мошенники стали взламывать аккаунты пользователей мессенджеров и скачивать "кружочки" с разговорами, чтобы с их помощью сформировать новые диалоги и вызвать доверие у жертв, рассказала Храпунова изданию РИА Новости.
Эксперт сообщила, что аферисты начали активно взламывать аккаунты людей в мессенджерах и от их имени писать их подчиненным или коллегам.
Подтверждением взлома может являться дипфейк-кружок. Мошенники могут скачать "кружки" разговоров и сформировать нужный им диалог, сегодня это сделать несложно. Это классический ход - вызвать доверие", - отметила она.
Далее мошенник может действовать по разным схемам. Например, он может убедить жертву собрать все свои средства, взять кредит или продать недвижимость, а деньги перечислить на специальный счет либо передать их курьеру.
В таких случаях всегда надо придерживаться правила: свяжись с человеком через другой способ коммуникации", - подчеркнула эксперт.
Ранее АФМ предупредило казахстанцев о новых схемах мошенничества. Злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения о проведении проверки в отношении определенных лиц, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.
02.04.2025, 10:40 85471
В Шымкенте подростки пытались зацепиться за хвостовой вагон пассажирского поезда
Фото: КТЖ
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Шымкент. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На железнодорожном вокзале города Шымкента зафиксирован случай грубого нарушения правил безопасности. Трое подростков в состоянии алкогольного опьянения пытались зацепиться за хвостовой вагон пассажирского поезда № 42 Атырау - Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Инцидент произошел в 01.20 во время отправления состава. Нарушителей заметил дежурный по вокзалу Шымкентского отделения магистральной сети. Он оперативно сообщил о происшествии дежурному по станции и сотрудникам линейной полиции.
В результате происшествия поезд задержался на пять минут и продолжил движение в 01.28.
Благодаря скоординированным действиям железнодорожников и правоохранительных органов подростки были задержаны и переданы в полицию для установления личности, выяснения всех обстоятельств и привлечения к ответственности", - отметили в пресс-службе.
Национальный перевозчик категорически предостерегает и предупреждает, что зацепление за вагоны является грубым нарушением правил безопасности на железнодорожном транспорте и представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью. Подобные случаи могут повлечь за собой тяжелые травмы или летальный исход.
Согласно установленным правилам и регламентам, пассажирам запрещается осуществлять посадку и высадку вне специально отведенных для этого мест - только на вокзалах и станциях, оборудованных посадочными платформами. Категорически запрещено находиться в технических зонах и пытаться зацепиться за внешние части вагонов. Такие действия создают серьезную угрозу жизни и здоровью", - отмечает АО "Пассажирские перевозки".
Также, по данным компании, во время технических остановок выход из поезда запрещен. Пассажирам не разрешается покидать вагон для прогулок, курения или иных целей, даже если поезд стоит в степной местности. Эти ограничения установлены в целях обеспечения безопасности.
Кроме того, пассажирам запрещается переходить железнодорожные пути в неустановленных местах. Пребывание на объектах движения железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточена ответственность за нарушение правил безопасности на железной дороге.
02.04.2025, 08:33 80061
В большинстве регионов Казахстана ожидается погода без осадков
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Синоптики прогнозируют погоду без осадков в большинстве регионов Казахстана.
Антициклон все еще сохраняет свое влияние на погоду большей территории Казахстана, обуславливая практически погоду без осадков, лишь на западе, северо-западе ожидается дождь, на востоке и в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег)", - сообщили в Казгидромете.
На большей территории РК ожидаются усиление ветра, туман, на севере - гололед, на юго-востоке - гроза.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +12, +14 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +15, +17 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +23, +25 °C.
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