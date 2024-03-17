16.03.2024, 17:57 24336
В ВКО разработали онлайн-платформу опасных для детей мест
Любой может сообщить об опасном месте для пополнения списка
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе реализации инициированной прокуратурой района Самар дорожной карты по обеспечению безопасности детей и комплексной программы профилактики травматизма на 2023-2025 годы в целях обеспечения безопасности детей совместно с отделом образования изготовлен пилотный паспорт опасных для детей объектов с применением IT-инструментов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В частности, с интеграцией действующих геоданных в пилотном режиме создана единая электронная карта опасных объектов для детей. На карте отображаются: заброшенные стройки, дома, котлованы, водоемы, трансформаторные будки, канализационные люки и так далее.
Любой может сообщить об опасном месте для пополнения списка. Есть возможность обозначить проблемы, добавить собственное описание, фото, видео.
По мере устранения недостатков на карте можно будет оценить эффективность работы уполномоченных органов.
новости по теме
16.03.2024, 17:09 26186
Союз проектировщиков обратился к президенту по вопросам регулирования отрасли
Зачастую заказчики не имеют строительного образования и опыта
Рассказать друзьям
Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - СРО "Республиканский союз проектировщиков Казахстана" направила обращение на имя президента РК Касым-Жомарт Токаева с предложениями по дополнению проекта Строительного кодекса, сообщает пресс-служба организации.
Рассматриваемый и обсуждаемый сегодня проект Строительного кодекса подвергся критике со стороны строительного сообщества.
СРО "Республиканский союз проектировщиков Казахстана" неоднократно поднимала вопросы о системных проблемах при реализации проектов строительства. В этой связи, предлагается внести ряд конкретных дополнений.
В текущем порядке строительства зачастую заказчики не имеют строительного образования и опыта. Также в строительстве дублируются функции управления проектами и технического надзора. В ходе взаимодействия заказчика, подрядчика, авторского и технического надзоров размывается ответственность и имеются коррупционные риски. Для исключения имеющихся проблем предлагаем пересмотреть действующий механизм путем внедрения института "технического заказчика" с возможностью реализации проекта с момента планирования до ввода объекта в эксплуатацию одним ответственным исполнителем (юридическим лицом)", - отметил председатель совета СРО "Республиканский союз проектировщиков Казахстана" Талант Омарбеков.
Кроме того, по словам заместителя председателя СРО "РСПК" Мюаш Бисаровой, на практике функция авторского и технического надзоров почти одинаковы, фактически, когда возникают вопросы технического и иного характера на стройке, их в основном решает авторский надзор с авторами разделов проекта.
Еще одним предложением от СРО "РСПК" является оптимизация процесса проектирования путем включения порядка разработки технико-экономического обоснования в стадию "проект" двухстадийного проектирования. Это позволит сократить сроки реализации проекта, сделать прозрачным ценообразование и повысить интерес потенциальных инвесторов.
Напомним, в планах сената на 2024 год - рассмотрение пяти кодексов: Бюджетного, Строительного, Водного, Налогового и Цифрового, а также законопроектов "О государственных закупках", "О масс-медиа" и "О теплоэнергетике".
Ранее депутат фракции партии AMANAT Елнур Бейсенбаев заявил в мажилисе, что деньги на разработку Строительного кодекса были использованы не по назначению.
16.03.2024, 14:14 31096
В Алматы проходит выставка мастеров-кукольников
Рассказать друзьям
Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в Центральном государственном музее РК в рамках выставки произведений изобразительного и прикладного искусства "Под одним шаныраком" проходит экспозиция мастеров-кукольников.
На выставке представлены работы Алисы Мендыгалиевой и Татьяны Фисенко. Интереснейшие образы, созданные мастерами, воплощены в образах мыслителя и просветителя Абая, казахских ханов, замечательных женских репликах, сказочного Алдара Косе и других, всего 12 работ.
Экспозиция продлится до 25 марта. Адрес экспозиции: Алматы, Центральный государственный музей РК, Самал-1, дом 44.
15.03.2024, 19:35 57216
Опрос КТ: Казахстанцы выступают за ограничение скорости для автотранспорта во дворах жилых домов Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов опроса информационного агентства Kazakhstan Today проголосовало за ограничение скоростного режима для автотранспорта во дворах жилых домов, передает корреспондент агентства.
По итогам опроса на сайте информационного агентства Kazakhstan Today "В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домов?" 70% участников опроса ответили: "Ограничения необходимо ввести как можно скорее"; 9% выбрали ответ: "В РК водителям вообще не нужны никакие ограничения скорости и ПДД"; 19% считают, что нужно запретить въезд машин на территорию дворов; 2% выбрали ответ: "Мне все равно".
Опрос проводился в связи случаями ДТП, которые происходят во дворах жилых домов, в результате жутких аварий люди получают серьезные травмы или погибают. Между тем действующие ПДД Казахстана разрешают движение транспорта в жилых зонах и дворовых территориях со скоростью не более 20 км/час.
Придомовая территория, где зачастую располагаются детские площадки и которая по определению должна быть безопасной, нередко оказывается местом происшествий. К примеру, несколько лет назад в Павлодаре водитель сбил подростка во дворе дома, а в Астане автомобилист во время парковки наехал на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Безответственные водители подвергают опасности не только детей, но и взрослых. В частности, в прошлом году пьяная астанчанка насмерть сбила женщину и наехала на три машины во дворе жилого комплекса.
Кроме того, в результате точечной застройки и произвола строительных компаний в планировке территорий во многих дворах практически отсутствует придомовая территория. Количество жильцов в десятки раз превышает возможности территории для размещения автотранспорта. К тому же это затрудняет проезд скорой помощи.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил обратить особое внимание на транспортную ситуацию в городе.
Месяц назад информационное агентство Kazakhstan Today направило запрос в Комитет административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан с просьбой уточнить, планируется ли внесение изменений в ПДД, связанных со снижением скоростного режима в жилых зонах и на придомовых территориях, однако ответа не последовало.
Согласно статье 18-1 закона "О СМИ", ответ на запрос представляется в течение семи рабочих дней со дня его поступления в форме и на языке поступившего запроса, если иное не указано в самом запросе.
15.03.2024, 19:12 58501
В аэропорту Алматы задерживаются более 30 рейсов
Рассказать друзьям
Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 14-15 марта в аэропорту Алматы в связи с резким ухудшением погодных условий задержан и отменен ряд международных и внутренних рейсов.
По информации Минтранспорта, на 17.00 15 марта в аэропорту Алматы задерживаются 32 рейса, из них 14 на прилет и 18 на вылет. Основная причина задержек связана с нарушением времени расписания рейсов, произошедшем по причине плохих погодных условии 14 марта. Ожидается, что расписание рейсов будет полностью восстановлено к 04.00 16 марта.
Ранее сообщалось, что сотни пассажиров из-за задержки рейсов застряли в аэропорту Алматы.
15.03.2024, 12:10 66631
Каждый третий застройщик в Алматы работает недобросовестно - Досаев
Рассказать друзьям
Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Отвечая на жалобы алматинцев о некачественно построенных жилых домах, аким города Ерболат Досаев отметил, что в мегаполисе каждый третий застройщик работает недобросовестно.
В ходе встречи с жителями Алатауского района местная жительница пожаловалась Ерболату Досаеву, что в доме, сданном в эксплуатацию два года назад, уже протекает крыша и имеются проблемы с отоплением.
Я считаю, что каждый третий застройщик, который получил государственные подряды, работает недобросовестно", - заявил Досаев.
Было отмечено, что в настоящее время подано 30 исков суд по качеству строительства.
С них надо вернуть деньги, а это самое сложное. Многие компании уже закрылись. По решению суда мы не допускаем их к конкурсам", - добавил градоначальник.
Стоит отметить, что, несмотря на осведомленность Ерболата Досаева о некачественном строительстве, в городе продолжается массовая многоэтажная застройка. Только за прошлый год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
15.03.2024, 10:45 69501
Сотни пассажиров из-за задержки рейсов застряли в аэропорту Алматы Дополнено
Рассказать друзьям
Алматы. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотни пассажиров из-за задержки рейсов застряли в Международном аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства.
После стабилизации обстановки аэропорт возобновил обслуживание воздушных судов противообледенительной техникой в порядке очереди. В работе были задействованы вся спецтехника и усиленный личный состав смены. В связи с тем что в первую очередь проводилась процедура деайсинга задержанных ранее рейсов, прибывающие воздушные суда ожидали освобождения стояночных мест", - проинформировали в пресс-службе Международного аэропорта Алматы.
Также подчеркивается, что в работе были задействованы все пассажирские трапы.
Информация о нехватке трапов не соответствует действительности", - заявили в аэропорту.
Кроме того, отмечается, что авиакомпании Air Astana и FlyArystan проводят самостоятельно обработку воздушных судов противообледенительной жидкостью.
Информация о нехватке противообледенительной техники у Международного аэропорта Алматы не соответствует действительности", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 15.03.2024, 14.10
В авиакомпании Air Astana сообщили, что из-за сильного снегопада 14 марта ряд рейсов был перенесен на 15 марта.
В связи с этим продолжаются задержки и отмены рейсов в/из Алматы, так как возникла дополнительная нагрузка на наземное обслуживание и службу по противообледенительной обработке воздушных судов. Всего было задержано 38 рейсов и отменено 10 рейсов", - говорится в сообщении компании.
Список рейсов, отмененных 15 марта:
KC851/852 Aлматы - Астана - Алматы;
KC969/970 Алматы - Шымкент - Алматы;
KC985/986 Алматы - Кызылорда - Алматы.
По вопросам возврата и перебронирования авиабилетов просим обращаться по месту приобретения. Актуальную информацию о статусе рейса можно посмотреть на сайте или в приложении Air Astana", - добавили в компании.
Об отмене рейсов также сообщили и в авиакомпании FlyArystan.
Отмененные рейсы 15 марта:
КС7121 Алматы - Караганда;
КС7122 Караганда - Алматы;
КС7151 Алматы - Семей;
КС7152 Семей - Алматы.
Пассажирам отменных рейсов доступен полный возврат средств или бесплатное перебронирование. Для этого пассажирам необходимо обратиться по месту приобретения билета. Пассажирам задержанных рейсов предоставляются напитки и питание, а также расселение в гостинице в зависимости от времени и причины задержки рейса. Представители авиакомпании находятся в аэропорту и оказывают пассажирам всю необходимую поддержку", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в городе выпало 15 сантиметров снега. Из-за непогоды в нескольких районах Алматы произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщают СМИ. Кроме того, аэропорт Алматы приостановил работу.
14.03.2024, 19:59 85116
Аэропорт Алматы приостановил работу
Фото: freepik.com
Рассказать друзьям
Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за непогоды временно приостановлены вылеты из аэропорта Алматы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В связи со сложными погодными условиями временно невозможно производить противообледенительную обработку.
До улучшения метеоусловий приостановлены вылеты из Алматы. Также сообщаем, что с 19.00 по местному времени аэропорт Алматы закрывается на прилет. Международный аэропорт Алматы возобновит свою деятельность, как только улучшатся погодные условия", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
14.03.2024, 18:52 72051
Балаева закрыла ток-шоу на "Хабаре" за поддержку семейно-бытового насилия
Фото: Министерство культуры и информации РК
Рассказать друзьям
Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане набирает обороты скандал с участием канала "Хабар". В эфир программы "Бірақ" пригласили женщину, много лет терпевшую физическое насилие со стороны пьющего супруга. Женщина сбежала от него из Шымкента в Астану с шестью детьми.
Историей заинтересовались журналисты, и женщину пригласили принять участие в ток-шоу. Она согласилась, но при условии, что ее лицо будет закрыто и в передаче не будет принимать участие супруг. Однако в прямом эфире к ней с букетом подошел мучитель и начал говорить о примирении. Ему вторил ведущий.
Министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула, что национальный телеканал, в том числе разъясняющий государственную политику, не должен допускать подобного.
Прежде всего редакция должна была соблюсти все этические нормы, не допускать даже скрытой поддержки семейно-бытового насилия и провокаций, не унижать героев публично. Произошедшее в прямом эфире должно стать большим уроком для редакции телеканала. Данное ток-шоу будет закрыто", - написала Балаева на своей странице в Facebook.
Читаемое
17.03.2024, 08:10В скором будущем Wi-Fi будет заменён технологией Li-Fi 17.03.2024, 09:03531Тысячи жителей Балхаша остались без воды из-за крупной аварии на водопроводе 10.03.2024, 10:3690606Токаев посетит с государственным визитом Азербайджан 13.03.2024, 17:1885291За чей счет будут ремонтировать пострадавшие от землетрясения здания, рассказали в акимате Алматы 14.03.2024, 19:5984726Аэропорт Алматы приостановил работу 13.03.2024, 13:2483246Власти Кыргызстана отреагировали на намерение Казахстана запретить сертифицированную в КР продукцию 11.03.2024, 14:5381681Депутат об увеличении взносов за ОСМС: ожидается вливание дополнительных 250 млрд тенге в фонд 24.02.2024, 17:04311656В Алматы в воскресенье перекроют улицы 24.02.2024, 14:38294356Детский омбудсмен прокомментировала жестокое избиение ребенка в одном из детских садов Алматы 24.02.2024, 14:07289966В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге 23.02.2024, 16:28283071Нысанбаев прокомментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект 23.02.2024, 20:53271026Школьники Шахтинска смотрели порнографию на уроках
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы жалуются на плохое содержания спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?