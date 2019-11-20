В Восточном Казахстане из-за непогоды введены ограничения на двух участках автодорог

Усть-Каменогорск. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области из-за непогоды введены ограничения для грузового и общественного транспорта на двух участках автодорог, передает Kazakhstan Today.



По информации Комитета по чрезвычайным ситуациям, 19 ноября, с 13.30, в связи с ухудшением погодных условий (мокрый снег, ограничение видимости) введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск - Риддер - граница РФ (15-й - 105-й километры, село Белоусовка - город Риддер).



С 16.00 также введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта на участке автодороги республиканского значения Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ (15-й - 123-й километры, поселок Глубокое - граница РФ).



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства