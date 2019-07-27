Алматы. 25 июля. Kazakhstan Today - В выходные три квартала улицы Толе би в Алматы закроют для автотранспорта, передает Kazakhstan Today.

"С 20 часов 26 июля до 19 часов 28 июля 2019 года движение автотранспорта по улице Толе би от улицы Байтурсынова до улицы Шагабутдинова будет закрыто в обоих направлениях", - сообщили в управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития города.

По данным ведомства, временные ограничения связаны с плановой заменой инженерных сетей (водопровода, канализации, теплотрассы), пролегающих под проезжей частью этого уличного сегмента.

Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных труб на современные, необходима для минимизации рисков в работе городских систем жизнеобеспечения. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка", - отметили в управлении.

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