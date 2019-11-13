В Жамбылской области директор Школы искусств районного отдела образования осужден за получение взятки

Тараз. 12 ноября. Kazakhstan Today - Директор Школы искусств отдела образования акимата Шуского района Жамбылской области осужден за получение взятки, передае Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой Жамбылской области ранее окончено уголовное дело в отношении директора КГКП "Школа искусств отдела образования акимата Шуского района" Иманбаева А.М., подозреваемого в совершении коррупционного преступления.

"Он подозревался в получении взятки в сумме 150 тыс. тенге от гражданина за трудоустройство. 8 ноября приговором Шуского районного суда Иманбаев признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать определенные должности в государственной службе", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства