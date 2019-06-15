Тараз. 14 июня. 14 июня. Kazakhstan Today - В Жамбылской области объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.
"15 июня в Жамбылской области ожидается местами ветер юго-западный, западный, 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду. Местами ожидаются гроза, шквал, град", - сообщает РГП "Казгидромет".
В Таразе днем 15 июня ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 метров в секунду, временами 23 метра в секунду. Сутки 15 июня временами ожидаются гроза, шквал, град.
Вероятность шторма составляет 85-90%.
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