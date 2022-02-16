В Жанаозене работникам компании "Бургылау" ответили на требования повысить зарплату до 1 млн тенге

Фото: burgylau.kz

АКТАУ. 15 ФЕВРАЛЯ - В нефтесервисной компании "Бургылау" ответили на требования 400 бастовавших работников компании повысить им зарплату до 1 млн тенге, передает KAZAKHSTSN TODAY.

В компании подчеркнули, что зарплата работников ТОО "Бургылау" - одна из самых высоких в отрасли. По итогам прошлого года средняя ежемесячная заработная плата по предприятию составила 887 тысяч тенге. При этом заработную плату ежегодно повышают на уровень инфляции. Так, средняя зарплата с 2008 по 2021 годы выросла со 158 тысяч до 887 тысяч тенге. С 1 января 2022 года увеличилась ещё на 10%", - сообщает inАктау.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании подчеркнули, что в этом году месячная тарифная ставка бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения пятого разряда составляет 543 112 тенге, помощника бурильщика - 451 463 тенге.

Это "голый" оклад. С учетом режима работы, доплат и премиальных выплат средняя зарплата того же бурильщика составляет 1 098 191 тенге, а помбура - 912 874 тенге", - говорится в сообщении.

Напомним, около 400 работников компании "Бургылау" 9 февраля приостановили работу, предъявив работодателю свыше десятка требований, в том числе об установлении заработной платы не менее 1 млн тенге, пересмотра условий коллективного договора, переходе компании в состав АО НК "КазМунайГаз", переводе работников аутстаффинга в штат.

На требование работников перейти на систему оплаты труда ЕСОТ в ТОО "Бургылау" заявили, что в компании с 2016 года уже действует полностью аналогичная система оплаты труда, которая называется БСОТ.

В компании отметили, что действующий коллективный договор ТОО "Бургылау" идентичен коллективному договору компании заказчика - АО "Озенмунайгаз".

Кроме того, в январе этого года было подписано дополнение к коллективному договору, в котором предусматриваются дополнительные дни отпуска, увеличение размера материальных выплат, повышение возраста детей для предоставления путевок в лагеря и другие социальные меры поддержки работников.

Также в компании отметили, что национализация нефтесервисных компаний путем приобретения их АО НК "КазМунайГаз" не предусматривается, сославшись на официальный ответ министерства энергетики. Государство, наоборот, активно выводит государственные и квазигосударственные предприятия в конкурентную среду, в том числе в нефтегазовом комплексе.