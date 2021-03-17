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В Жанаозене сжиженный газ вывозили за пределы города

16.03.2021 6859
Жанаозен. 16 марта. Kazakhstan Today - На выезде из Жанаозена сотрудниками акимата и отдела полиции задержаны три газовоза, в каждом из которых по 55 тонн сжиженного нефтяного газа, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает Lada.kz, 15 марта, в Жанаозене зафиксирован факт вывоза отпущенного ТОО "КазГПЗ" топлива за пределы города.
 

В результате переговоров с предпринимателями было решено, что машины с газом будут возвращены в город для реализации топлива жанаозенским автовладельцам. Сотрудники акимата, в свою очередь, взяли под контроль данный процесс. 15 марта заводом выделено 166,7 тонны газа АГЗС Жанаозена", - сообщили в акимате Мангистауской области.

 
Напомним, 15 марта в целях устранения сложившейся проблемы главой региона принято оперативное решение - объём топлива, который должен быть отпущен с "КАЗГПЗ" в конце марта поступит на АГЗС региона в ближайшее время (сегодня и завтра). Во всех акиматах городов и районов созданы рабочие группы, ими ведется круглосуточный мониторинг газозаправочных станций. Цель - обеспечить своевременное поступление выделенного в регион газа населению. Глава региона поручил строго следить за процессом заместителю, ответственному за эту сферу.
 

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