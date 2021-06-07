В Жаркенте обнаружили червей в курице-гриль

ТАЛДЫКОРГАН. 6 ИЮНЯ - Жители Жаркента обнаружили червей в купленном на базаре курином гриле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На кадрах видеоролика, распространенного в социальных сетях , демонстрируют куриное мясо с копошащимися внутри белыми и желтыми червями. Автор поясняет, что курицу купили на городском рынке.

Смотрите, вот это гриль. Внутри тут черви. В Жаркенте покупали. Кому нравится белок, конечно, может брать. У нас в Жаркенте с червями продают", - рассказывает автор видеоролика.

На пост отреагировали в областной СЭС. Санэпидемиологи заверили, что по факту уже начата проверка.

Панфиловским районным управлением санитарно-эпидемического контроля публикация взята во внимание. По итогам расследования будут приняты соответствующие меры. При выявлении подобных фактов необходимо указывать адрес, название магазина и собственные контакты", - сообщили Sputnik Казахстан в СЭС Алматинской области.

В ведомстве обратились к гражданам с просьбой приобретать продукты лишь в узаконенных местах торговли, обращать внимание на вид продукта, условия его приготовления, доставки и хранения, спецодежду персонала, также требовать у продавцов чеки.

В районном акимате сообщили, что на Центральном ранке Жаркента действуют восемь точек продажи куриного гриля. Санитарное состояние каждой из них будет проверено, заверили в СЭС.

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