В Жетысу 150 семей обрели свой дом

Талдыкорган. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Алматинской области увеличивается поддержка многодетным семьям, передает Kazakhstan Today.

Начало такой положительной тенденции положил аким Алматинской области Амандык Баталов, который первым вручил заветные ключи от жилья многодетной семье. Добрую традицию продолжили неравнодушные меценаты Жетысу.

В целях реализации Послания президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября 2019 года и в честь празднования 49-летия города Капшагая 19 сентября 2019 года еще 15 многодетных семей приобрели квартиры в Капшагае. В том числе три частных дома в Шенгельдинском сельском округе, одна квартира, частный дом в Заречном сельском округе и 10 квартир в городе Капшагае.

Стало известно, что жилые дома были приобретены как за счет бюджетных средств, так и за счет меценатов города. Для улучшения качества жизни населения города Капшагая данные меры поддержки многодетных матерей будут продолжены.









Ранее аким Алматинской области Амандык Баталов на личном приеме жителей области говорил с многодетными матерями об обеспечении жильем, социальной поддержке и трудоустройстве.





Аким уточнил, что жилье из государственного жилищного фонда, как и все очередники, многодетные матери смогут получить только строго по очереди. При этом специально для многодетных семей в 8-м микрорайоне Талдыкоргана начато строительство двух многоэтажных домов. Кроме этого, в коттеджном городке 100 коттеджей будут также в порядке очереди распределены между многодетными семьями. Большое новоселье ожидается уже в этом году. 125 квартир и 100 коттеджей будут сданы в эксплуатацию до конца года.





Еще раз разъяснил аким области и суть разработанной в регионе Социальной карты поддержки многодетных и малообеспеченных семей, в рамках которой, к примеру, детские сады для многодетных семей стали бесплатными, 100 грантов выделено на обучение в вузах.





Напомним, многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, Амандык Баталов поручил взять на особый контроль акиму областного центра Галымжану Абдраимову. Он поручил привлекать спонсоров, которые смогут взять их под патронаж. Стоит отметить, что благодаря меценатам региона 103 многодетных семьи области обрели собственную крышу над головой. Акция добра продолжается.

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