В Жетысуском районе Алматы ряд потребителей временно отключат от горячей воды

АЛМАТЫ. 23 ИЮЛЯ - Часть зданий в Жетысуском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 26 июля по 18 августа 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Жетысуского района в контуре улиц Первомайская нефтебаза – Геологов, а также в микрорайоне Кокжиек", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Сообщается, что ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в котельной.
Как сообщалось ранее, в городе проводятся гидравлические испытания тепловых сетей. Они будут проводиться с 22 июля по 11 августа 2021 года на территориях 8 районов Алматы. "Горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей в местах их проведения", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
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