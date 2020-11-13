В ЗКО мужчина, женившийся на 15-летней девочке, до сих пор не арестован

Уральск. 12 ноября. Kazakhstan Today - В ЗКО оставили на свободе мужчину, вступившего в половую связь с 15-летней девочкой, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Уральская неделя", со ссылкой на официального представителя департамента полиции ЗКО Болатбека Бельгибекова, мужчине инкриминирована часть 1 статьи 122, но он до сих пор не арестован.

Конечно, то, что 15-летняя девочка вышла замуж, это неправильно. По законам шариата родители могут забрать дочь обратно. Из-за участившихся подобных случаев у управления по делам религии как у госоргана есть требования, которым мы подчиняемся. Чтобы заключить брак по шариату, необходимо согласие родителей. И только при соблюдении этого условия священнослужитель может заключить брак между несовершеннолетней и взрослым мужчиной. В наших возможностях только разъяснительная работа. У нас нет компетенции предпринимать какие-либо действия, обязывающие людей совершать или не совершать какие-либо поступки. Мы довольно часто говорим о том, что подобные браки неприемлемы и осуждаем это, но мы не видим, чтобы к нашим доводам прислушивались" - прокомментировал ситуацию представитель имама ЗКО Муратбек Кыстаубаев.

Напомним , 16 сентября в отдел полиции Бурлинского района поступило обращение о без вести пропавшей несовершеннолетней гражданке И. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли девушку в Уральске. Подросток вступила в незаконный брак, по законам шариата с гражданином Ж., который по внешним признакам придерживается нетрадиционного религиозного течения. Брак был заключен без участия официальных представителей мечети, имамов и законных представителей несовершеннолетней.

Прикрываясь фиктивным браком, гражданин Ж., намеренно вступил в половой контакт с несовершеннолетней.

На момент обнаружения девушка носила паранджу темного цвета, полностью закрыла лицо и пыталась оборвать все родственные связи.

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