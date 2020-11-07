Система Orphus

В Уральске школьница вышла замуж за представителя нетрадиционного религиозного течения

06.11.2020 6265
Уральск. 6 ноября. Kazakhstan Today - 16 сентября в отдел полиции Бурлинского района поступило обращение о без вести пропавшей несовершеннолетней гражданке И., передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщается на официальной странице Бурлинского отдела полиции в Facebook, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли девушку в Уральске. 
 

Подросток вступила в незаконный брак, по законам шариата с гражданином Ж., который по внешним признакам придерживается нетрадиционного религиозного течения", - сообщили в Бурлинском отделе полиции. 

 
В полиции подчеркнули, что брак был заключен без участия официальных представителей мечети, имамов и законных представителей несовершеннолетней.
 

Прикрываясь фиктивным браком, гражданин Ж., намеренно вступил в половой контакт с несовершеннолетней 2005 года рождения", - добавили в полиции.

 
На момент обнаружения девушка носила паранджу темного цвета, полностью закрыла лицо и пыталась оборвать все родственные связи. 
 
Действие гражданина Ж. квалифицируется, согласно УК РК, частью 1 статьи 122 (Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Санкции статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая