В Уральске школьница вышла замуж за представителя нетрадиционного религиозного течения

Уральск. 6 ноября. Kazakhstan Today - 16 сентября в отдел полиции Бурлинского района поступило обращение о без вести пропавшей несовершеннолетней гражданке И., передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на официальной странице Бурлинского отдела полиции в Facebook , при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли девушку в Уральске.

Подросток вступила в незаконный брак, по законам шариата с гражданином Ж., который по внешним признакам придерживается нетрадиционного религиозного течения", - сообщили в Бурлинском отделе полиции.

В полиции подчеркнули, что брак был заключен без участия официальных представителей мечети, имамов и законных представителей несовершеннолетней.

Прикрываясь фиктивным браком, гражданин Ж., намеренно вступил в половой контакт с несовершеннолетней 2005 года рождения", - добавили в полиции.

На момент обнаружения девушка носила паранджу темного цвета, полностью закрыла лицо и пыталась оборвать все родственные связи.

Действие гражданина Ж. квалифицируется, согласно УК РК, частью 1 статьи 122 (Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Санкции статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства