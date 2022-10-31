В ЗКО пострадавшие от паводка сельчане не могут заселиться в дома

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Уральск. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство новых домов в селе Шалгын для пострадавших от паводка жителей ведется с отставанием от графика, сообщил в ходе брифинга аким Каратобинского района Кадыржан Суйеугалиев.
Глава региона принял решение о строительстве новых 23 домов для наших сельчан и школы. Строительство ведется с отставанием от графика, так как изначально не было финансирования. Однако строительная компания ТОО "Жиенбай", которая занимается возведением новых домов, обещала завершить строительство до конца октября и вручить сельчанам ключи от новых домов", - цитирует портал "Мой город" Кадыржана Суейгалиева.
В марте стало известно, что талые воды разрушили корпус сельской школы в селе Шалгын Каратобинского района. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Спустя день вода затопила дома, и жителей пришлось эвакуировать в соседнее село Коскол. Первого апреля в Каратобинском и Шынгырлауском районах был объявлен режим ЧС, через пару дней ситуация стабилизировалась. После прихода большой воды власти оценили ущерб в 1,6 млрд тенге.
Позже было принято решение в селе Шалгын построить 23 новых дома и школу на 60 мест.
19 августа мы побывали в Шалгыне, поговорили с местными жителями и увидели, как живут сельчане, оставшиеся без крова. Некоторым приходилось ютиться в сарае по соседству с коровами.