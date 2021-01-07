В ЗКО работники иностранной компании объявили голодовку

Уральск. 6 января. Kazakhstan Today - Сотрудники компании Bonatti в Бурлинском районе устроили забастовку. Они остановили производство и обратились к акиму ЗКО, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Уральская неделя ", рабочие требуют повышения заработной платы на 50%. Они также объявили голодовку - до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Мы обращаемся к Гали Искалиеву, акиму ЗКО. Мы, работники Bonatti, просим поднять зарплаты на 50%, так как тратим свои деньги на питание, а сейчас продукты дорожают и наших денег не хватает. Мы требуем, чтобы наше обращение было рассмотрено. Мужики, вы поддерживаете?" - обращается оратор к окружающим его работникам.

Окружающие его поддерживают.

Мы сейчас находимся в Аксае, строим 4 компрессорный завод возле ДП-2. Мы требуем повысить зарплату рабочим, независимо от их должности и гражданства", - высказался на видео один из работников компании.

Позже появилось ещё одно видео, на котором работники компании объявляют о голодовке.

Мы объявляем голодовку, потому что наши требования отказались выполнять. Сейчас нас запугивают тем, что мы более 3 часов отсутствуем на рабочих местах, так как мы объявили забастовку. Нас угрозами и давлением принуждают выйти на работу и прекратить забастовку. Мы находимся на рабочем месте, поэтому мы требуем рассмотреть наше обращение и объявляем голодовку", - высказывается на видео один из работников.

В пресс-службе акимата ЗКО подтвердили, что на место забастовки выезжал замакима Алпамыс Кушкенбаев и вопрос с рабочими был практически улажен. Подробности договоренности между сотрудниками фирмы и акиматом обещали предоставить позже.

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