Вандализм в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев: задержаны подозреваемые

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 7 МАРТА - Полиция задержала подозреваемых, укравших буквы и таблички с тумбы аллеи Героев в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, заявление о краже 2 букв и 13 табличек с тумбы аллеи Героев в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в полицию поступило 4 марта этого года. Уголовное дело зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 188 УК РК ("Кража чужого имущества") и статье 294 УК РК ("Вандализм").
С целью раскрытия данного преступления была создана специальная следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли сотрудники криминальной полиции города. Похитители были установлены сразу же. Также в кратчайшие сроки удалось установить автомашину, на которой они передвигались. Подозреваемых трое, 1996 и 1997 годов рождения. Они жители одного из поселков Енбекшиказахского района Алматинской области. Злоумышленники задержаны и взяты под стражу", - проинформировал начальник управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.
По его словам, задержанные признались, что украли чугунные таблички и буквы из латуни с целью дальнейшей их продажи в пункт приема цветного металла.
Оперативным путем мы отследили маршрут сбыта похищенного имущества и установили еще трех фигурантов, причастных к скупке краденого. Они тоже являются жителями этого же села. Конечная точка - пункт приема металла по улице Бекмаханова в Турксибском районе Алматы. Буквы и таблички с аллеи Героев готовили на сплав", - проинформировал Даурен Утебаев.
Вещественные доказательства изъяты. Их общий вес составил 44,5 килограмма латуни. В отношении скупщиков зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 196 УК РК, то есть по факту приобретения имущества, добытого преступным путем. Они тоже водворены в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось, что во время январских беспорядков в парке 28 гвардейцев-панфиловцев со стороны улицы Гоголя, на углу улицы Пушкина, были разрушены 9 квадратных метров гранитных плиток, сняты пять букв с надписи на входной группе. На площади у Вечного огня украдены две буквы, разрушены четыре чугунных памятника с именами героев войны. Восстановительные работы проведены подрядной организацией в феврале.
В городской администрации также добавили, что после восстановительных работ 4 марта была обнаружена кража еще двух букв на входной группе со стороны улицы Гоголя, восемь табличек украдены с чугунных памятников. 5 марта выявлено отсутствие еще двух бронзовых букв со стороны улицы Гоголя.
Стоит отметить, что в Алматы 6 марта около 2 тысяч человек вышли на митинг в поддержку Украины - "против путинской России". Власти не препятствовали проведению акции, сообщают СМИ.
Националистическими лозунгами "Слава Украине! Героям слава!" участники митинга приветствовали друг друга.
Напомним, в Алматы в начале января произошла террористическая атака с попыткой госпереворота, в которой участвовали привлеченные из разных регионов подготовленные боевики и мародеры.