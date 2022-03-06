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Вандализм в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев: сумма ущерба составила 5,7 млн тенге

05.03.2022, 17:43 27701
Вандализм в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев: сумма ущерба составила 5,7 млн тенге
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 5 МАРТА - Во время январских беспорядков в парке 28 гвардейцев-панфиловцев со стороны улицы Гоголя, на углу улицы Пушкина, были разрушены 9 квадратных метров гранитных плиток, сняты пять букв с надписи на входной группе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На площади у Вечного огня украдены две буквы, разрушены четыре чугунных памятника с наименованием героев войны. Восстановительные работы проведены подрядной организацией в феврале", - сообщили в акимате города.

 
В городской администрации также добавили, что после восстановительных работ 4 марта была обнаружена кража еще двух букв на входной группе со стороны улицы Гоголя, восемь табличек украдены с чугунных памятников. 5 марта выявлено отсутствие еще двух бронзовых букв со стороны улицы Гоголя.

 
Общая сумма ущерба по украденным буквам и разрушенному граниту составила 5,7 миллиона тенге.
 
Все факты были зафиксированы полицией Алматы, усилен наряд правоохранителей по периметру парка.
 
В акимате подчеркнули, что восстановительные работы будут произведены до 22 марта.
 

новости по теме

Мощный торнадо обрушился на американский штат Айова

06.03.2022, 14:07 681
ПОЛК. 6 МАРТА - В США мощный торнадо обрушился на штат Айова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Жертвами удара стихии стали не менее 6 человек. Среди погибших четверо детей. Еще четыре местных жителя пострадали, сообщает МИР 24.
 
Сообщается, что гигантская воронка пронеслась по региону со скоростью 265 километров в час. Все, что попадалось на ее пути, разрушено. В руины превратились десятки домов. Не подлежат восстановлению и поврежденные автомобили. Повсюду повалены деревья, порваны линии электропередачи.
 
 

В Жамбылской области пропал солдат срочной службы

06.03.2022, 11:27 2951
В Жамбылской области пропал солдат срочной службы
Фото: КНБ РК
ТАРАЗ. 6 МАРТА - В Жамбылской области ведутся поиски пропавшего солдата срочной службы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как стало известно, военнослужащий рядовой Бердишов Улыкбек Айдарбекулы, проходивший срочную службу в пограничном отделении "Андас батыр", пропал 2 марта текущего года, сообщили в Пограничной службе КНБ РК.
 
В поисках задействованы силы департамента Пограничной службы и департамента полиции Жамбылской области. По данному факту проводятся следственные действия и расследование.
 
Погранслужба КНБ РК обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией в отношении Бердишева, сообщить по номерам телефонов: 110 (телефон доверия КНБ), 8 717 271 94 58 (телефон доверия Пограничной службы).
 

В Алматы пожарные потушили сильный пожар за полчаса

05.03.2022, 20:34 22461
Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
АЛМАТЫ. 5 МАРТА - 5 марта в 18.23 силы и средства ДЧС города были направлены по повышенному рангу вызова по адресу: ул. Толе би, 207. Горела кровля двухэтажного кафе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пожарные выдвинулись по повышенному рангу. Были задействованы пожарные стволы, на пожарные гидранты были установлены автоцистерны, обеспечив бесперебойную подачу воды. Создано два участка тушения пожара, развернуты две пожарные автолестницы.
 

Горение происходило скрытое, произведено вскрытие кровли. Принятыми мерами пламя, охватившее кровлю, локализовано за полчаса - успешной локализации пожара способствовало применение тепловизора. С его помощью пожарные быстро определили места скрытого горения. Пожар полностью ликвидирован в 19.06. Жертв и пострадавших не допущено", - сообщает пресс-служба ДЧС Алматы.

 
 

В Атырау в школу пришло письмо о минировании

05.03.2022, 17:27 27301
АТЫРАУ. 5 МАРТА - сообщение о взрывном устройстве поступило 5 марта около 9.00 на электронный адрес учебного заведения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На пульт 102 позвонил директор одной из городских школ и сообщил, что на электронный адрес учебного заведения поступило письмо. В нем говорилось, что в школе заложена бомба, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Полицейские эвакуировали 1 300 учащихся и работников школы. В здании взрывное устройство обнаружено не было. Стражи порядка занимаются поиском лжетеррориста.
 

В Алматы вандалы повредили таблички с именами 28 гвардейцев-панфиловцев

05.03.2022, 14:57 28581
В Алматы вандалы повредили таблички с именами 28 гвардейцев-панфиловцев
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 5 МАРТА - В Алматы, в парке тмени 28 героев-панфиловцев, вандалы разбили около 15 табличек с именами героев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Пострадала входная группа - на надписи отсутствует несколько букв. Разбита гранитная плитка. Также повреждена надпись на центральном мемориале возле Вечного огня", - сообщает Sputnik.

 
Для расследования инцидента создана следственно-оперативная группа.
 

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий будут установлены обстоятельства преступления и виновные лица, которые в последующем будут привлечены к ответственности. Ход расследования находится на контроле руководства ДП города Алматы", - сообщает KazTag со ссылкой на департамент полиции Алматы.


 

Поезд сбил двухлетнего ребенка в Жамбылской области

05.03.2022, 14:20 30356
Поезд сбил двухлетнего ребенка в Жамбылской области
ТАРАЗ. 5 МАРТА - На станции Малдыбай Жамбылской области двухлетний ребенок выбежал на железнодорожные пути и попал под проходящий поезд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Трагедия произошла 4 марта 2022 года в 17 часов 52 минуты. В момент трагедии ребенок находился в опасной зоне без присмотра взрослых. По предварительным данным, семья ребенка проживает недалеко от железной дороги", - сообщили в пресс-службе АО "НК "Казакстан темір жолы".

 
Компания выразила соболезнования родным и близким ребенка.
 

Железнодорожники убедительно просят не оставлять детей без присмотра на железнодорожных путях, перронах вокзалов, так как дети не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность", - подчеркнули в пресс-службе.

 

В Костанайской области загорелся школьный автобус

04.03.2022, 17:32 36631
В Костанайской области загорелся школьный автобус
Фото: родителей школьников
КОСТАНАЙ. 4 МАРТА - Дети из поселка Асенкритовка учатся в соседнем селе, которое находится в 12 километрах, туда их возят на автобусе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Родители школьников утверждают, что автобус выпущен 39 лет назад, его постоянно ремонтируют, из-за чего детям приходится обучаться дистанционно, сообщает "Алау".
 
Как сообщили в ДЧС региона, в автобусе марки ПАЗ, который принадлежит райотделу образования, произошло короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. К месту происшествия пожарные не вызывались. Никто не пострадал.
 

Экс-уголовник из неблагополучной семьи избил своих родных сестер в Усть-Каменогорске

03.03.2022, 16:44 48786
Экс-уголовник из неблагополучной семьи избил своих родных сестер в Усть-Каменогорске
Фото: yk-news.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 МАРТА - В Усть-Каменогорске двух девочек из неблагополучной семьи избил их собственный брат, недавно вышедший из колонии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В очередном припадке агрессии, вызванном употреблением спиртного, парень избил двух своих сестричек трех и семи лет. Избил до гематом сине-зеленого цвета, кровавых ссадин и черепно-мозговой травмы у одной из девочек. В таком состоянии Расул Абаев и забрал детей из дома", - цитирует YK-news.kz участкового инспектора по делам несовершеннолетних Расула Абаева. 

 
По его словам, родители-алкоголики живут со старшим сыном в маленьком домике на отшибе дачного кооператива. Сын пьет вместе с родителями с 13 лет. Несколько раз он сидел в тюрьме.
 

Когда он трезвый, он спокойный, стеснительный, адекватный. А когда пьяный - очень агрессивный, неуправляемый. Сестры его в такие моменты раздражают", - рассказал инспектор. 

 
Абаев рассказал, что спасти девочек ему удалось во время очередного обхода.
 

Захожу. Дом грязный, везде все разбросано. Детей нет. Поднимаю одеяло, они там избитые лежат. Я их схватил - и бежать. За мной кинулся Даниил (имя изменено. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) с ножом, он пьяный был", - поделился участковый. 

 
Уже возле машины инспектор вызвал скорую помощь. Сейчас девочек забрали из семьи. В марте состоится суд по лишению родительских прав, который определит их дальнейшую судьбу. 

Напомним, в одной из городских квартир Экибастуза в феврале этого года были обнаружены четверо детей в ужасающем состоянии. Малыши плохо питались, не выходили на улицу, не гуляли, боялись людей. Впоследствии детей госпитализировали. Ряд сотрудников органов полиции, акиматов и учреждений здравоохранения понесли дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения по делу детей-маугли. 
 

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