Ветреная погода без осадков ожидается в понедельник на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - По информации "Казгидромета" в понедельник в Казахстане ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на севере, северо-западе и юго-востоке с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По республике местами ожидаются усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, на севере - туман, на юго-востоке возможен град, сообщили синоптики.

В Северо-Казахстанской области ожидаются усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, днем местами гроза. В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, ночью местами ожидается гроза, возможен град.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В районе Алакольских озер Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду. В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем в Акмолинской области местами ожидается гроза. В Костанайской области местами ожидаются гроза, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Днем в Павлодарской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду.

Ночью в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 5 градусов.

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