Ветреная погода без осадков ожидается в субботу на большей части Казахстана

НУР-СУЛТАН. 29 МАЯ - Сегодня на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, за исключением западных регионов, где местами продут дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На большую часть Казахстана сохранит свое влияние антициклон - ожидается погода без осадков. Только на западе под влиянием ложбины циклона, а на юге с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, также на западе и на крайнем севере - туман", - сообщает Казгидромет.

В Мангистауской области сегодня местами ожидаются туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 до метров в секунду.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, днем в Атырауской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области утром местами ожидается туман.

Кроме того, днем на большей части Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, местами в Актюбинской, Алматинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Актюбинской, местами в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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