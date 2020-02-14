ВКО, Жамбылская и Туркестанская области лидируют по числу осужденных за коррупцию чиновников

Нур-Султан. 13 февраля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба определила регионы, наиболее подверженные коррупции, передает Kazakhstan Today.

Среди служащих акиматов и их структурных подразделений наибольшее количество осужденных за коррупцию в Туркестанской - 37, Восточно-Казахстанской - 37, Жамбылской - 30, Акмолинской - 19, Алматинской и Костанайской - по 15, Атырауской, Мангистауской и Кызылординской областях - по 14, сообщила руководитель департамента превенции Антикоррупционной службы Анар Жарова.

Как показал мониторинг, в местных исполнительных органах чаще всего коррупционные преступления совершаются в сферах образования, земельных отношений, сельского хозяйства, архитектуры и строительства, ЖКХ", - сказала она.

Антикоррупционной службой акиматам областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент рекомендовано провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности местных исполнительных органов, наиболее подверженных коррупции, с учетом результатов данного антикоррупционного мониторинга.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства