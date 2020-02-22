Водитель Range Rover в Нур-Султане более 100 раз нарушил ПДД

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Водитель Range Rover в Нур-Султане более 100 раз нарушил Правила дорожного движения, передает Kazakhstan Today.

В ходе патрулирования полицейские задержали автомашину марки Range Rover, водитель которой управлял авто без страхового полиса. Кроме того, камерами "Сергек" за автомобилем зафиксировано более 100 нарушений на сумму около 1,5 млн тенге. Из них водитель оплатил 69 нарушений на сумму 926 675 тенге. Автомашина водворена на коммунальную стоянку", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

В ведомстве отметили, что с 5 февраля сотрудники полиции с участием частных судебных исполнителей, представителей госорганов и общественности выявляют должников, алиментщиков и выдают им уведомления об уплате штрафов. За время ОПМ полицейские выдали жителям города 8785 уведомлений о задолженности на сумму порядка 58 млн тенге. На коммунальную стоянку водворено более 100 автомашин.

Также в пресс-службе напомнили, что с 16 января текущего года статья 743 КоАП РК дополнена новым подпунктом 4), по которому предписание о необходимости уплаты штрафа признается надлежащим образом доставленным в случае направления SMS-сообщения на абонентский номер сотовой связи, указанный владельцем автомобиля.

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