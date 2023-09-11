06.09.2023, 16:06 161591
Водители автобусов работали по 90 часов в неделю в Астане
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой района Сарыарка установлены факты грубого нарушения требований трудового законодательства со стороны автобусных парков столицы, сообщает столичная прокуратура.
При нормальной продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю у водителей автобусных парков продолжительность рабочей недели составляла в среднем около 91 часа, то есть превышение в 2 раза, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью как самих водителей, так и пассажиров", - рассказали в столичной прокуратуре.
Проведено совещание с участием руководителей автобусных парков с разъяснением норм действующего законодательства. По внесенному акту прокурорского надзора виновные должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Астане больше половины пассажиров не платят за проезд.
Напомним, в Алматы после жалоб пассажиров досрочно прекратил работу крупный автопарк.
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10.09.2023, 16:13 10791
Дети спят на полу: в детском саду Актау прокомментировали резонансные фото
Руководство детского сада наняло адвоката и намерено судиться с отправителем фото
Фото: telegram/Kozachkov offside
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Актау. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау детском саду "Бесата" прокомментировали резонансные фото со спящими на полу детьми.
В Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова были опубликованы кадры, снятые в частном детском саду "Бесата" в Актау, информирует lada.kz
Даже добавить нечего. То ли сад переполнен, как школы в разных регионах, то ли это какой-то особый вид ухода за детьми", - говорится в сообщении.
Дирекция детского сада "Бесата" заявила, что данные фотографии рассылает их бывший работник. Этими действиями он якобы пытается испортить репутацию дошкольного учреждения.
Кровати есть для всех детей, но некоторые из малышей не желают спать на них, и их родители об этом знают, согласны. К тому же на полу имеется ковер, на котором лежит матрац и покрывало", - утверждает руководство.
На данный момент руководство детского сада наняло адвоката и намерено судиться с отправителем фото.
Ранее сообщалось, что в детском саду Алматинской области тренер бил детей.
10.09.2023, 15:54 12841
Казахстанцев нет среди погибших в результате землетрясения в Марокко - МИД
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Среди погибших в результате землетрясения в Марокко нет граждан Казахстана, проинформировал официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстан Айбек Смадияров.
Наших граждан нет", - сообщил Айбек Смадияров корреспонденту информационного агентства Kazakhstan Today.
Напомним, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тысяч человек. Землетрясение длилось несколько минут, во время толчков жители вышли на улицы. Al Jazeera сообщало, что частично разрушена историческая часть города, признанная наследием ЮНЕСКО. В результате землетрясения в Марокко погибло 2012 человек, пострадали 2059.
09.09.2023, 18:48 35366
Авиарейсы в Тель-Авив запустили из Алматы
Полеты выполняются дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям на комфортабельном воздушном лайнере Airbus А321LR
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Алматы. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 7 сентября Алматы посетила первая группа туристов из Израиля, прибывших на прямом авиарейсе Тель-Авив - Алматы, сообщает пресс-служба акимата города.
Полеты выполняются дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям на Airbus А321LR. Продолжительность рейса из Тель-Авива составляет 5 ч. 50 мин., обратно из Алматы - 6 ч. 45 мин.
Также 7 сентября китайская авиакомпания Loong Airlines выполнила первый пассажирский рейс по маршруту Ханчжоу - Алматы. Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам на воздушных судах типа А321.
08.09.2023, 20:51 63446
В Алматы наградили заступившуюся за пенсионера в автобусе девушку
Жаннур Нуржан получила памятный подарок и грамоту за доброту, смелость и неравнодушие при оказании помощи пожилому человеку
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Алматы Ерболат Досаев вручил грамоту и памятный подарок 15-летней Жаннур Нуржан за доброту, смелость и неравнодушие при оказании помощи пожилому человеку, сообщает пресс-служба городского акимата.
Напомним, в автобусе 119-го маршруте в Алматы у пожилого человека протекла банка с вареньем. Когда некоторые пассажиры принялись оскорблять его за неосторожность, девушка заступилась за пенсионера и вытерла следы содержимого своей кофтой. Ролик успел облететь соцсети.
Ранее в Алматы на улице Розыбакиева возле торгового центра произошла массовая драка. Видео инцидента опубликовали очевидцы в соцсетях. Об инциденте также написала певица Say Mo. По ее словам, молодые люди заступились за девушку, которую избивал ее бойфренд.
Он позвонил своим друзьям, которые, как гиены, прибежали и начали толпой избивать сына моей подруги и его друзей", - сообщила девушка.
В соцсетях люди требуют наказать зачинщиков, по вине которых один из молодых людей получил сильное сотрясение и может лишиться зрения.
08.09.2023, 16:17 90381
Сейсмотренировки пройдут по всему Казахстану 11 сентября
Единое время проведения сейсмотренировок в сейсмоопасных регионах с 10.00 до 11.00
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 11 сентября по всей стране пройдут сейсмотренировки. В Министерстве про чрезвычайный ситуациям просят жителей Казахстана принять активное участие.
Единое время проведения сейсмотренировок в сейсмоопасных регионах с 10.00 до 11.00 в Алматы, Шымкенте, области Абай и Жетісу, Алматинской области, ВКО, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях, уточнили в МЧС.
Как рассказали в ведомстве, сейсмотренировки проходят в рамках республиканского командно-штабного учения "Жер-2023", основной целью которого является подготовка и обучение населения, привитие общей культуры безопасности, а также повышение уровня готовности сил гражданской защиты к действиям при землетрясениях.
В ходе сейсмотренировок жители узнают правила поведения при разрушительных землетрясениях и практически отработают некоторые элементы, такие как определение безопасных мест, сборы в пунктах приема пострадавшего населения и безопасные районы и др. Услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие! Жителям необходимо при возможности экстренно покинуть здание, при невозможности - укрыться в безопасных местах", -проинструктировали в МЧС.
08.09.2023, 15:04 92571
Жители Петропавловска в выходные останутся без воды
Жителям рекомендуют запастись водой 8 сентября
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Петропавловск. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В предстоящие выходные в Петропавловске будет отключен подача холодной воды, сообщили в ТОО "Кызылжар су".
В Петропавловске в связи с проведением профилактических работ по промывке и дезинфекции сетей водоснабжения остановка подачи воды произойдет в 00.00 9 сентября и восстановится в 18.00 10 сентября.
Специалисты просят заранее набрать запасы. Во избежания мутности воды - рекомендуем произвести запас жидкости в течении дня 8 сентября. В период проведения профилактической промывки использование воды из крана или колонок для питья и приготовления пищи - запрещено", - сказано в сообщении.
07.09.2023, 19:36 111206
Китайская авиакомпания запустила рейсы из Ханчжоу в Алматы
Рейсы будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах типа А321
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК на постоянной основе ведет работу по расширению географии полетов, увеличению количества международных рейсов и привлечению новых иностранных авиакомпаний, сообщает пресс-служба ведомства.
Благодаря совместной работе авиационных властей Казахстана и Китая 7 сентября китайская авиакомпания Loong Airlines выполнила первый пассажирский рейс по маршруту Ханчжоу - Алматы. Рейсы будут выполняться три раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) на воздушных судах типа А321.
Ранее в Комитете гражданской авиации Республики Казахстан сообщили о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Астана - Уфа. Также возобновлены регулярные авиарейсы из Алматы в Сочи.
07.09.2023, 14:47 116566
Жезказганская ТЭЦ не готова к зиме - депутат
Cенатор также отметил проблемы по другим жизненно важным инфраструктурным проектам
Фото: Primeminister.kz
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Жезказган. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Серик Шайдаров раскритиковал работу по подготовке к отопительному сезону. По его словам, ТЭЦ Жезказгана не готова до сих пор.
В своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова депутат обратил внимание, что в связи с отставанием капитальных ремонтов на основном оборудовании ТЭЦ Жезказгана имеется риск неполной готовности всего состава основного оборудования на начало предстоящего отопительного сезона.
Обращаем ваше внимание на следующие проблемы. Высокий износ основного энергетического оборудования. Средний износ котлоагрегатов на станции составляет 74%, турбин - 63%, турбоагрегаты №№ 5, 6 и 7 эксплуатируются с неоднократным продлением паркового ресурса. Модернизация котлов №№ 8, 10 практически не ведется", - сказал Серик Шайдаров.
Cенатор также отметил проблемы по другим жизненно важным инфраструктурным проектам. В частности, задержку по сдаче в эксплуатацию Экскулинского водовода, финансирование реконструкции Уйтас-Айдоского водовода, удорожание реконструкции хозяйственно-питьевых очистных сооружений и тепловых сетей города.
К сожалению, в местном бюджете этих денег нет, объекты могут стать очередным долгостроем, а население остается без качественной питьевой воды и тепла в домах. Поэтому правительству необходимо детально разобраться и принять все меры по полному завершению этих проектов", - заключил депутат.
Тем временем министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел встречу с населением Карагандинской области и рассказал о подготовке энергообъектов к отопительному сезону в регионе.
По его словам, крупными источниками теплоснабжения области являются ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, суммарная установленная мощность которых составляет 2400 Гкал/ч. Средний износ ТЭЦ-3 достигает 66%, а ТЭЦ-2 - 79,7%.
В Карагандинской области кампания подготовки к предстоящему отопительному сезону проходит в штатном режиме. В текущем году на ТЭЦ-2 ведется капитальный ремонт котлоагрегата № 4 и расширенный текущий ремонт котлоагрегата № 5. Также запланирован капитальный ремонт турбоагрегата № 3.
В 2023 году на ТЭЦ-ПВС ведется расширенный текущий ремонт котлоагрегата № 4, текущий ремонт котлоагрегата № 2. На Шахтинской ТЭЦ осуществляется текущий ремонт котлоагрегата.
Напомним, в июле на ТЭЦ Жезказгана произошла авария.
Кроме того, ранее сообщалось, что В некоторых регионах Казахстана ремонт ТЭЦ отстает от графика.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?