28.08.2024, 10:55 42251
Волочил собаку, привязав к автомашине: полиция Алматинской области возбудила уголовное дело в отношении живодера
Фото: скриншот из видео
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Конаев. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено жестокое обращение с животным - водитель волочил собаку, привязав к автомашине. Полиция отреагировала на инцидент.
В описании к видео сообщается, что инцидент произошел в поселке Жандосово Алматинской области.
В ходе мониторинга социальных сетей обнаружено видео, где мужчина волочил собаку, привязав за автомашину. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УП Карасайского района установили, задержали и доставили в полицию 28-летнего мужчину. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными", - проинформировали в полиции.
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28.08.2024, 21:03 19511
В Алматы состоялся тест-драйв китайских автомобилей в рамках мероприятия "Поездка в будущее"
Фото: Генеральное консульство КНР в Алматы
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Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 28 августа генеральное консульство КНР в Алматы совместно с компанией "Астана Моторс" провело мероприятие под названием "Поездка в будущее", в рамках которого состоялся тест-драйв китайских автомобилей. В мероприятии приняли участие генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, представитель Министерства иностранных дел Казахстана в Алматы Абдрашов, управляющий директор по развитию бизнеса МК "Астана Моторс" Акылбек Анарбаев, а также представители дипломатических миссий, аккредитованных в Алматы, сообщает пресс-служба генерального консульства КНР в Алматы.
На сегодняшний день Китай является мировым лидером по производству, потреблению и экспорту автомобилей. Развитие сотрудничества в автомобильной отрасли является важным элементом высококачественной реализации инициативы "Один пояс, один путь" между Китаем и Казахстаном. В первой половине текущего года через пограничные переходы Хоргос и Алашанькоу в Казахстан было экспортировано более 200 тысяч автомобилей, которые затем распределялись по всему миру. По данным казахстанской стороны, такие марки, как Chery, JAC, Changan, Haval, Jetour и Geely, вошли в число десяти самых продаваемых автомобилей в Казахстане. В консульстве надеются, что китайские автомобили будут и впредь привносить больше безопасности, удобства и комфорта жителям Казахстана и других стран.
Благодаря интерактивному тест-драйву гости мероприятия получили возможность более глубоко и всесторонне ознакомиться с китайскими автомобилями. Участники высоко оценили инновационные технологии, интеллектуальные системы, высокие эксплуатационные характеристики и премиальное качество китайских автомобилей.
28.08.2024, 21:01 20776
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" обратился к главе государства
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы. В этой связи инициатор петиции через государственный портал создал петицию, с которой обратился к Министерству торговли и интеграции с просьбой вернуть прежний часовой пояс. Петиция нашла отклик в сердцах тысяч казахстанцев, которые, несмотря на многочисленные технические препятствия, смогли ее подписать, и петиция досрочно, всего за 47 дней вместо шести месяцев, набрала необходимые 50 000 подписей. После чего Министерство торговли и интеграции организовало заседания.
Заседания проводились с многочисленными грубейшими нарушениями процедур, среди которых отсутствие регламентов заседаний, предвзятое отношение к заявителю и к его сторонникам, ограничение выступлений сторонников петиции, игнорирование их вопросов к другим участникам заседания со стороны госорганов и к приглашенным ими экспертам. Второе заседание по рассмотрению петиции было проведено под председательством депутата мажилиса РК Еркин Абиль. В то время как АППК РК не предусматривает делегирования полномочий государственного органа по рассмотрению петиции третьим лицам. В зачитанном проекте решения утверждалось, что доводы, приведенные инициатором петиции и его рабочей группой, не нашли подтверждения. Но дело в том, что "ученые" рабочей группы Минторговли и не искали подтверждений. Тенденциозный подбор фактов в пользу и в оправдание своего решения наукой не является. Такой антинаучный подход, возможно, объясняется тем, что привлеченные министерством ученые эксперты таковыми не являются. Они неизвестны в научных кругах, не обнаружены их публикации именно по этой тематике в общепризнанных мировых научных журналах. С юридической точки зрения постановление правительства о переводе в единый часовой пояс в корне не обосновано и нарушает как минимум три конституционных права человека - право на здоровье, право на жизнь и право на участие в управлении делами государства", - пишет в обращении Руслан Лепский.
Авторы обращения считают, что во всех 11 областях, 11 областных центрах, 3 городах республиканского значения с населением более 15 миллионов человек (что составляет 76 процентов от всего населения страны), которые планировалось затронуть переводом времени, должны были пройти публичные открытые слушания, на которых госорганы должны были представить данные соцопросов, социсследований и другие материалы.
Правительство должно было услышать мнение народа ДО принятия решения, а не ПОСЛЕ. С первого месяца введения единого часового пояса в соцсетях множество гневных комментариев граждан с требованием вернуть время", - пишет Руслан Лепский и его сторонники.
Авторы обращения считают, что сама затея с переводом огромной страны в один часовой пояс, реализация этой затеи, невысокая квалификация состава рабочей группы госоргана и ее экспертов, которые не усомнились в правомерности и обоснованности этого шага, продемонстрировали всей стране крайнюю степень некомпетентности госоргана, бюрократический, поверхностный, односторонний подход Минторговли к подготовке государственного решения, которое отразилось на жизни, здоровье, интересах почти 80 процентов населения страны, игнорирование мнения общества, здравого смысла, норм АППК, Этического кодекса госслужащих и др.
По сути петиция "Вернем время обратно назад" должна была исправить чудовищную ошибку, которую допустил госорган. Однако Минторговли использовало все имеющиеся у него ресурсы и рычаги не для исправления ошибки, а для ее оправдания. Тем самым Минторговли подорвало доверие общества к нарождающемуся институту петиций, который должен был служить инструментом снижения напряжения в обществе, а не его роста. В связи с вышеизложенным, обращаемся к вам, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, как к гаранту Конституции и просим вас защитить конституционные права граждан, которые были нарушены постановлением правительства РК о введении единого часового пояса и принять меры для отмены данного постановления как антиконституционного. Кроме того, есть все основания признать данное постановление не действительным по вышеизложенным причинам", - говорится в обращении.
Напомним, 1 марта 2024 года, Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
27.08.2024, 18:57 74546
В Усть-Каменогорске в честь Дня города состоялась премьера песни "Өскеменім"
Песня стала настоящим подарком жителям и гостям города
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Усть-Каменогорск. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске в рамках празднования Дня города состоялась премьера новой песни "Өскеменім", исполненной талантливыми солистами Восточно-Казахстанской областной филармонии - Арникой Байбусыновой, Эльдаром Уадиновым, Романом Хохловым и Айжан Рахимбековой, сообщает пресс-служба акимата ВКО.
Песня стала настоящим подарком жителям и гостям города, олицетворяя его уникальный дух и неповторимую атмосферу.
Особое внимание привлекает яркий клип, который передает всю душу Усть-Каменогорска. Видеоролик гармонично сочетает природные пейзажи, окружающие город, с современными урбанистическими видами, подчеркивая уникальное единство природы и архитектуры.
Однако самое главное в этой композиции - улыбки горожан, которые наполнили ее особой теплотой и душевностью. Каждое слово и кадр ролика отражают радость и гордость жителей за свой родной город, делая клип и саму песню по-настоящему трогательными и близкими каждому, кто любит Усть-Каменогорск.
27.08.2024, 16:14 81126
Незаконно построенную автомойку сносят в Алматы
С начала прошлого года в городе снесено 46 незаконных объектов, включая жилые комплексы, рестораны и другое
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Алматы. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В алматинском микрорайоне Калкаман на улице Толе би сносят автомойку, которая была построена без необходимых разрешений.
В январе 2024 года районный суд удовлетворил иск о сносе незаконно построенной автомойки, а в апреле Алматинский городской суд подтвердил это решение, сообщили в акимате Алматы.
Работы по сносу проходят при содействии судебных исполнителей.
Всего, по данным ведомства, с начала прошлого года в Алматы снесено 46 незаконных объектов, включая жилые комплексы, рестораны и другое.
Ранее в Алматы снесли незаконно возведенное кафе и торговые площадки.
27.08.2024, 14:32 86226
Почему для строительства АЭС выбрали сейсмически активную площадку в Алматинской области, объяснил Саткалиев
Фото: pixabay.com
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев рассказал, почему для строительства атомной электростанции выбрали Алматинскую область, несмотря на ее сейсмическую активность.
По словам главы Минэнерго, площадка под атомную станцию в районе озера Балхаш была определена еще в советское время как наиболее подходящая. Учтены были все факторы, включая и ее сейсмичность.
Уникальность площадки в районе озера Балхаш обусловлена развитием экономики. То есть именно топография электрических сетей, высоковольтных, наличие центра нагрузки на юге Казахстана. Строительство в районе Балхаша позволит также стабилизировать работу дефицитного карагандинского энергоузла", - рассказал Алмасадам Саткалиев.
По поводу вопроса сейсмики региона министр заверил, что современные технологии уникальны в части применения систем физической, технической, ядерной, экологической безопасности.
На стадии проектирования будут произведены дополнительные технологические, геологические исследования в части выбора оптимального решения и сейсмика не будет являться именно для этого участка существенной проблемой за счет применяемых технологических инноваций", - заверил Саткалиев.
Также глава Минэнерго ответил на вопрос об обеспечении контроля строительства АЭС. По его словам, любой ядерный объект при строительстве, проектировании, эксплуатации находится под постоянным контролем международных организаций, таких как МАГАТЭ, Ассоциация пользователей атомной энергии, Европейская ассоциация атомной промышленности.
Эти организации имеют доступ к строительству на любой стадии, что обеспечивает международное признание.
Также для коммерческих контрактов, как правило, привлекаются авторитетные международные консультанты.
Напомним, указ о проведении референдума по АЭС направлен на подпись Токаеву.
26.08.2024, 17:36 141956
В Kaspi Red+ теперь Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Теперь покупки в Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho можно делать с Kaspi Red+. В этих магазинах до 1 сентября акция 10% Бонусов за все покупки c Kaspi Red+.
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26.08.2024, 15:54 147376
Казахстанцев предупредили об ограничительных мерах из-за военных учений
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Тараз. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК в период со 2 по 13 сентября 2024 года на базе учебного полигона "Матыбулак" Жамбылской области планируется проведение оперативно-тактического командно-штабного учения "Айбалта-2024", сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.
Как рассказали в Минобороны, мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, областей Абай и Жетысу. В целях отработки учебно-боевых задач с 26 августа подразделения совершат марш комбинированным способом: железнодорожным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации.
В указанный период в отдельных районах страны возможно введение ограничительных мер. В этой связи просим граждан отнестись с пониманием и доверять только официальным источникам информации", - предупредили в ведомстве.
26.08.2024, 12:15 143251
Трасса Ушарал - Достык станет платной
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет автомобильных дорог разработал проект приказа "Об использовании автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Ушарал - Достык на платной основе".
Участок Ушарал - Достык (...) используется на платной основе", - сообщается в документе.
Также уточняется, что протяженность платной дороги составляет 180 километров.
Срок использования платной дороги на платной основе - 20 лет", - говорится в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в прошлом году казахстанцы отдали 30 млрд тенге за платные дороги.
Ранее премьер-министр раскритиковал качество строительства и ремонта дорог в Казахстане и поручил оперативно реагировать на жалобы жителей. По его словам, подрядчикам платят миллиарды, а состояние дорог оставляет желать лучшего.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?