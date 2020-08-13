Вопрос отказа от троллейбусов на повестке дня не стоит - Сагинтаев

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Программа модернизации контактных линий и подстанций, обеспечивающих работу троллейбусов, была принята в 2019 году, передает Kazakhstan Today.

Как рассказал в ходе прямого эфира программы Akimat Live ТК "Алматы" аким города Бакытжан Сагинтаев, в текущем году из-за пандемии были сокращены расходы. До конца будут модернизированы контактные линии на 16 улицах.

Полностью модернизацию троллейбусной инфраструктуры, включающей замену 172 километров контактных сетей, планируем завершить в 2021 году", - сообщил аким Алматы.

До конца 2020 года будет произведен демонтаж и монтаж опор контактной сети по улицам Жандосова, Сейфуллина, Кабанбай батыра, Ауэзова, Розыбакиева, Жубанова, Емцова, Калдаякова, Пушкина, по проспектам Рыскулова и Райымбека.

Ранее капитальный ремонт кабельной и контактной сети производился в 2000 году. Ежедневно на линию выходят 160 троллейбусов, осуществляющих перевозки по восьми маршрутам. Ежемесячный пассажиропоток порядка 2,5-3 миллионов человек. Общая протяженность линий - 191 километр.

В городе продолжается строительство второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена, который включает в себя станции "Сарыарка" и "Достык" и линию метро протяженностью 3,1 километра вдоль проспекта Абая в западном направлении от проспекта Алтынсарина до улицы Момышулы. Срок завершения - конец 2021 года.

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