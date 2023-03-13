12.03.2023, 16:55 38976

Вопрос по строительству новой ТЭЦ в Усть-Каменогорске не рассматривается - Смаилов

Министерством энергетики заключено инвестиционное соглашение с ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" по реализации проекта "Строительство нового котлоагрегата и замена изношенного турбоагрегата"
Вопрос по строительству новой ТЭЦ в Усть-Каменогорске не рассматривается - Смаилов
Фото: Depositphotos
Усть-Каменогорск. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день вопрос по строительству новой ТЭЦ в городе Усть-Каменогорске не рассматривается, сообщил в своем ответе на депутатский запрос премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Вместе с тем, отметил он, Министерством энергетики заключено инвестиционное соглашение с ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" по реализации проекта "Строительство нового котлоагрегата и замена изношенного турбоагрегата".

По словам премьер-министра, срок завершения строительства запланирован на декабрь 2025 года.

При реализации проекта будут применены современные технологии для снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду", - добавил Алихан Смаилов.


Ранее депутат сената РК Ольга Булавкина заявила, что в Усть-Каменогорске выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 158 тысяч тонн в год.

Наибольшую долю выбросов, по ее словам, дают крупные промышленные гиганты, а также Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ - 45 тысяч тонн в год. Еще 10 тысяч тонн выбросов дают работающие в городе 89 котельных.

Булавкина предложила правительству рассмотреть вопрос строительства в городе Усть-Каменогорске новой ТЭЦ, вернуть ночной тариф на электроэнергию для частного сектора, внедрить на крупных промышленных предприятиях автоматизированные системы мониторинга за дымовыми газами и сточными водами, ужесточить требования к операторам техосмотра и усилить ответственность контролирующего органа за качество нефтепродуктов и твердого топлива.
 

новости по теме

13.03.2023, 10:08 2351

Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической конференции в США

Ежегодно конференция становится главным событием для ведущих технологических компаний и инвесторов во всем мире
Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической конференции в США
Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - О развитии инноваций в Казахстане, реформах и уникальном опыте Kaspi.kz рассказал Михаил Ломтадзе на конференции Morgan Stanely Technology, Media and Telecom 2023 в Сан-Франциско (США).

Конференция Morgan Stanely Technology, Media and Telecom проводится уже более 30 лет. Ежегодно она становится главным событием для ведущих технологических компаний и инвесторов во всем мире. На конференции также выступил Илон Маск и руководители Google, Microsoft, PayPal и других ведущих компаний мира.

Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:

На конференции, в первую очередь, мы рассказали про Казахстан, стремительное развитие инноваций и как мы улучшаем жизнь нашим любимым клиентам. Совершенно точно можно сказать, что Казахстан сегодня является для многих стран примером для подражания в развитии уникальных технологичных сервисов. И мы слышали от многих компаний "мы хотим быть как Kaspi.kz". Спасибо всем нашим любимым клиентам и партнерам, что вы с нами. Мы вместе с вами делаем жизнь в Казахстане лучше и продолжаем выводить страну на мировую арену инноваций!".


Во время конференции Михаил также провел индивидуальные встречи с ведущими американскими и международными инвесторами.

На этих индивидуальных встречах мы рассказывали инвесторам о реформах, проводимых Главой государства Касым-Жомартом Токаевым с целью создать рыночную экономику, основанную на прозрачных правилах работы и инновациях. Многие инвесторы готовы рассматривать инвестиции в Казахстане и уделяют особое внимание стабильному законодательству и реформам, которые могут улучшить инвестиционный климат для привлечения международных инвестиций", - добавил Михаил Ломтадзе.

 
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Теги:Kaspi.kz
13.03.2023, 09:52 3801

В Рудном произошла очередная авария на тепловых сетях

В связи с аварией перекрыто движение на двух улицах
В Рудном произошла очередная авария на тепловых сетях
Фото: Акорда
Рудный. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном произошла очередная авария на тепловых сетях, сообщили в городском акимате.

В связи с коммунальной аварией на тепловых сетях временно перекрыты улицы Горняков от Мира до Строительной и Дзержинского от Горняков до 40 лет Октября", - говорится в сообщении.


В связи с перекрытием улиц будет изменен график движения автобусных маршрутов. В частности, график движения маршрута 25: Автовокзал - Ленина - Дзержинского - 40 лет Октября - Ленина - Восход - ул. Кирова напротив "Планеты" - Мира и далее по маршруту.

Напомним, в феврале в Рудном был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами на водопроводных и канализационных сетях.

26 января в Рудном из-за аварии были отключены от отопления 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц. 20 января десятки многоэтажек, частных домов и строений также остались без тепла в результате порыва на теплотрассе.
 
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Теги:АварияРудныйТеплосети
13.03.2023, 09:37 4936

Кандидаты от партии "AMANAT": Большое внимание - педагогам

Кандидаты от партии "AMANAT": Большое внимание - педагогам
Фото: AMANAT
Петропавловск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидаты в депутаты Северо-Казахстанского областного маслихата по партийному списку Татьяна Анцибор и Ербахыт Амантай провели агитационную встречу с коллективом школы-лицея "Дарын" в Петропавловске.

Рассказывая о Предвыборной программе, Татьяна Анцибор подчеркнула, что партия "AMANAT" намерена создать мотивирующую среду для учебы и программу, где у педагога будет возможность помогать каждому ученику, исходя из его индивидуального темпа освоения знаний. При этом нагрузка на детей и учителей будет оптимизирована.

Помимо этого, участники встречи обсудили вопросы поддержки развития инфраструктуры и доступности жилья.

Партия ставит задачу по строительству 841 тысячи кв. метров жилья. Также мы намерены предоставить минимум 1,7 тысяч земельных участков для строительства частных домов. Качество проводимых строительных работ и прозрачность очередности будет на контроле партии "AMANAT", - отметил Ербахыт Амантай.


Во время встречи сотрудникам образовательного учреждения рассказали о проблеме дефицита врачей и узких специалистов в поликлиниках Петропавловска. Также кандидаты затронули вопрос увеличения доходов населения.

Для повышения качества медицинского обслуживания партия будет способствовать строительству новых объектов и обновлению материально-технической базы, а также трудоустройству не менее 45 медицинских работников в организации здравоохранения ежегодно. Будут также подъемные выплаты медикам. Это поможет решить проблему со своевременным оказанием медицинской помощи", - рассказала Татьяна Анцибор.


Что касается повышения доходов, то, как отметили кандидаты, в планах на ближайшие 5 лет - увеличение средней заработной платы до 339 тысяч тенге. В завершение встречи кандидаты в депутаты призвали всех поддержать на выборах 19 марта партию "AMANAT".

Изготовлено: Пресс-служба Северо-Казахстанского областного филиала партии​ "AMANAT" (город Петропавловск, улица Абая, 15)

Заказчик: А.К. Рахметова

Оплачено из средств Избирательного фонда партии "AMANAT", выдвинувшей партийный список на выборах депутатов Северо-Казахстанского областного маслихата.

​​​​​​​​​​​​​​*Запрещается перепечатка, дублирование,​ копирование, перепубликация, репосты и прочее​ воспроизведение и/или распространение данной информации в любых средствах массовой информации (на сайтах, в аккаунтах СМИ, в социальных сетях и на блог-платформах, в мессенджерах). Также запрещено распространение данной информации в социальных сетях,​ аккаунтах​ социальных сетей и социальных платформ,​ мессенджерах.​
 
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Теги:СКО
13.03.2023, 09:01 7151

Гендиректор "Алматинских тепловых сетей" осужден за коррупцию

Суд назначил наказание в виде штрафа в сумме 560 млн тенге
Гендиректор "Алматинских тепловых сетей" осужден за коррупцию
Фото: Depositphotos
Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор и другие руководители "Алматинских тепловых сетей" (АлТС) осуждены за коррупцию, сообщили в Антикоррупционной службе.

Приговором суда № 2 Медеуского района Алматы осуждены за получение взятки: генеральный директор ТОО "Алматинские тепловые сети" Бейсенбинов К. к штрафу в сумме 560 млн тенге; главный инженер АлТС Казымбетов Д. к штрафу в сумме 560 млн тенге; начальник управления капитального строительства АлТС Джингильбаев С. к штрафу в сумме 560 млн тенге", - говорится в сообщении.


Кроме того, по данным Антикора, "за дачу взятки осужден директор ТОО "СпецКоммунСтрой" Разимбеков Б. с назначением наказания в виде штрафа в сумме 400 млн тенге".

Отмечается, что указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Общая сумма штрафа для осужденных составила 2 млрд 80 млн тенге, что является равным бюджету строительства школы на 350 мест или детского сада на 320 мест.

Должностные лица АлТС подозревались в получении взятки от Разимбекова Б. в сумме 16 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств по договорам о проведении реконструкции тепловых сетей в Алматы", - проинформировали в Антикоррупционной службе.


В соответствии со статьей 41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что гендиректор "Астана-Зеленстрой" за взятку выплатит штраф в размере 185 миллионов тенге.
 
12.03.2023, 12:30 47391

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения

Сведений об ощутимости нет
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения
Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 12 марта в 05.41 зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 860 километрах на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс землетрясения составил 10.4. Магнитуда MPV 4.6. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Также казахстанские сейсмологи 12 марта в 00.24 зарегистрировали еще одно землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 903 километрах на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана.

Энергетический класс составил землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 5.1. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение.

Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.

По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.

При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше.

Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.

По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.

Кроме того, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.

Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.

Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай-Батыра на гр. города, по улице Казыбек-Би к Парку культуры и отдыха на восток.

Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности.

Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тысяч. Число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 1 414 человек, информирует РИА Новости. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.

Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.

В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
 
11.03.2023, 09:41 93756

Рейтинг качества жизни в Казахстане: ни один из городов не набрал нужные баллы  

На лидирующих позициях рейтинга оказались Астана, Атырау и Алматы, на последних строчках - Жезказган, Сатпаев и Семей.
Рейтинг качества жизни в Казахстане: ни один из городов не набрал нужные баллы
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Институт экономических исследований РК подготовил рейтинг качества жизни в 25 городах Казахстана за 2022 год и сравнил его с результатами по городам за 2021 год.

Города оценивались по 3 факторам: "Экономика и бизнес", "Человеческие ресурсы" и "Инфраструктура". Они в свою очередь были поделены на 14 категорий.

  1. Экономический рост
  2. Материальное благополучие
  3. Рынок труда
  4. Оценка бизнес среды
  5. Демографическая ситуация
  6. Качество образования
  7. Здоровье населения
  8. Культура, спорт и досуг
  9. Транспортная инфраструктура
  10. Условия проживания
  11. Комфортность проживания
  12. Эффективность работы МИО
  13. Безопасность
  14. Состояние окружающей среды

Итоги подводились по данным статистики и результатам онлайн-анкетирования населения.

Лидерами рейтинга по итогам обработки 53 статистических показателей и 36 результатов соцопроса стали города Астана, Атырау, Алматы. Высокие значения также занимают города Актау, Туркестан и Степногорск.

economy.kz

Если позиции первой тройки городов, в том числе Актау, можно объяснить положительным влиянием ряда экономических показателей, то высокие позиции Туркестана и Степногорска объясняются относительно высокими оценками местных жителей по итогам социологического опроса", - говорится в информации.


В исследовании подчеркивается, что ни один из городов не набрал теоретически возможные 10 баллов, а средний балл оказался ниже условных 5 баллов - 4,75 балла.

Таким образом, у порядка 70% изучаемых городов интегральный показатель качества жизни ниже среднего значения", - пишут исследователи.


Нижние строчки рейтинга занимают города Жезказган, Сатпаев и Семей. При этом Жезказган и Семей с текущего года являются административными центрами новых областей - Улытауской и Абайской.

По сравнению с рейтингом за 2021 год средний балл по городам снизился на 0,11 балла (с 4,86 балла до 4,75). Снижение среднего балла можно объяснить ухудшением экономической ситуации и ростом цен на основные продукты в городах, что регулярно отмечали жители в онлайн-анкетировании.

economy.kz

По динамике баллов по сравнению с 2021 годом наибольший прирост отмечается в Туркестане, Жанаозене, Балхаше, Экибастузе и Степногорске. Наибольшая отрицательная динамика и падение баллов - в Астане, Караганде, Актобе, Кызылорде и Талдыкоргане.
 
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Теги:РейтингРКГородакачествожизнь
10.03.2023, 20:55 119911

В Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение

На территории Алматинского прогностического полигона действуют 47 станций
В Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение
Фото: Depositphotos
Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялся брифинг по подведению итогов внеочередного заседания сейсмопрогнозной комиссии Института сейсмологии, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По итогам заключения прогнозной комиссии, заседавшей 10 марта, на предстоящей неделе на территории Алматы, Алматинской области и области Жетісу возможны небольшие толчки, ощутимостью до 3-3,5 балла.

В настоящее время на территории Алматинского прогностического полигона (Алматы, Алматинская область и область Жетысу) действуют 47 станций.

Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.

По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.

При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше.

Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.

По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.

Кроме того, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.

Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.

Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай-Батыра на гр. города, по улице Казыбек-Би к Парку культуры и отдыха на восток.

Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности.

Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Число погибших в результате землетрясений 6 февраля в Турции превысило 46 тысяч.  Число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 1 414 человек, информирует РИА Новости. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.

Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.

В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
 
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Теги:ЗемлетрясениепрогнозСейсмологи
10.03.2023, 18:46 124751

Жители Петропавловска просят построить в городе новую ТЭЦ

Авторы петиции боятся повторения событий в Экибастузе
Жители Петропавловска просят построить в городе новую ТЭЦ
Фото: Петропавловск.news.
Петропавловск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске запустили петицию, в которой просят правительство рассмотреть вопрос строительства новой ТЭЦ, сообщает "Петропавловск.news".

Петиция появилась на сайте AVAAZ.org. Ее создатели обращаются к президенту Казахстана. В ней говорится, что Петропавловская ТЭЦ-2 находится в очень плохом состоянии, жители просят власти рассмотреть вопрос строительства новой ТЭЦ. Авторы петиции боятся повторения событий в Экибастузе и акцентируют внимание на том, что существующая ТЭЦ даже при капремонте не сможет покрыть растущие потребности города.

За последние несколько лет поломки, перебои и простои стали обыденностью. В марте 2022 года обрушилась одна из труб ТЭЦ-2. Трагедия унесла жизнь нашей землячки Натальи Чефоновой, которая работала машинистом-обходчиком оборудования котельного цеха. В декабре 2022 года Министерство энергетики признало, что ТЭЦ-2 изношена на 56,08%", - говорится в тексте петиции.


Ранее сообщалось, что на Петропавловской ТЭЦ-2 к следующему отопительному сезону должны работать три дымовые трубы. В первой декаде февраля планируется приступить к устройству фундамента под строительство новой дымовой трубы.

Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения.

Также ранее сообщалось, что в Казахстане на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения.
 
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Теги:ПетропавловскТЭЦПетиция

 

 

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