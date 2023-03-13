12.03.2023, 16:55 38976
Вопрос по строительству новой ТЭЦ в Усть-Каменогорске не рассматривается - Смаилов
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день вопрос по строительству новой ТЭЦ в городе Усть-Каменогорске не рассматривается, сообщил в своем ответе на депутатский запрос премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Вместе с тем, отметил он, Министерством энергетики заключено инвестиционное соглашение с ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" по реализации проекта "Строительство нового котлоагрегата и замена изношенного турбоагрегата".
По словам премьер-министра, срок завершения строительства запланирован на декабрь 2025 года.
При реализации проекта будут применены современные технологии для снижения выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду", - добавил Алихан Смаилов.
Ранее депутат сената РК Ольга Булавкина заявила, что в Усть-Каменогорске выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 158 тысяч тонн в год.
Наибольшую долю выбросов, по ее словам, дают крупные промышленные гиганты, а также Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ - 45 тысяч тонн в год. Еще 10 тысяч тонн выбросов дают работающие в городе 89 котельных.
Булавкина предложила правительству рассмотреть вопрос строительства в городе Усть-Каменогорске новой ТЭЦ, вернуть ночной тариф на электроэнергию для частного сектора, внедрить на крупных промышленных предприятиях автоматизированные системы мониторинга за дымовыми газами и сточными водами, ужесточить требования к операторам техосмотра и усилить ответственность контролирующего органа за качество нефтепродуктов и твердого топлива.
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13.03.2023, 10:08 2351
Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической конференции в США
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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - О развитии инноваций в Казахстане, реформах и уникальном опыте Kaspi.kz рассказал Михаил Ломтадзе на конференции Morgan Stanely Technology, Media and Telecom 2023 в Сан-Франциско (США).
Конференция Morgan Stanely Technology, Media and Telecom проводится уже более 30 лет. Ежегодно она становится главным событием для ведущих технологических компаний и инвесторов во всем мире. На конференции также выступил Илон Маск и руководители Google, Microsoft, PayPal и других ведущих компаний мира.
Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:
На конференции, в первую очередь, мы рассказали про Казахстан, стремительное развитие инноваций и как мы улучшаем жизнь нашим любимым клиентам. Совершенно точно можно сказать, что Казахстан сегодня является для многих стран примером для подражания в развитии уникальных технологичных сервисов. И мы слышали от многих компаний "мы хотим быть как Kaspi.kz". Спасибо всем нашим любимым клиентам и партнерам, что вы с нами. Мы вместе с вами делаем жизнь в Казахстане лучше и продолжаем выводить страну на мировую арену инноваций!".
Во время конференции Михаил также провел индивидуальные встречи с ведущими американскими и международными инвесторами.
На этих индивидуальных встречах мы рассказывали инвесторам о реформах, проводимых Главой государства Касым-Жомартом Токаевым с целью создать рыночную экономику, основанную на прозрачных правилах работы и инновациях. Многие инвесторы готовы рассматривать инвестиции в Казахстане и уделяют особое внимание стабильному законодательству и реформам, которые могут улучшить инвестиционный климат для привлечения международных инвестиций", - добавил Михаил Ломтадзе.
13.03.2023, 09:52 3801
В Рудном произошла очередная авария на тепловых сетях
Фото: Акорда
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Рудный. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Рудном произошла очередная авария на тепловых сетях, сообщили в городском акимате.
В связи с коммунальной аварией на тепловых сетях временно перекрыты улицы Горняков от Мира до Строительной и Дзержинского от Горняков до 40 лет Октября", - говорится в сообщении.
В связи с перекрытием улиц будет изменен график движения автобусных маршрутов. В частности, график движения маршрута 25: Автовокзал - Ленина - Дзержинского - 40 лет Октября - Ленина - Восход - ул. Кирова напротив "Планеты" - Мира и далее по маршруту.
Напомним, в феврале в Рудном был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с проблемами на водопроводных и канализационных сетях.
26 января в Рудном из-за аварии были отключены от отопления 24 многоэтажных дома, 59 частных домов и 16 юридических лиц. 20 января десятки многоэтажек, частных домов и строений также остались без тепла в результате порыва на теплотрассе.
13.03.2023, 09:37 4936
Кандидаты от партии "AMANAT": Большое внимание - педагогам
Фото: AMANAT
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Петропавловск. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидаты в депутаты Северо-Казахстанского областного маслихата по партийному списку Татьяна Анцибор и Ербахыт Амантай провели агитационную встречу с коллективом школы-лицея "Дарын" в Петропавловске.
Рассказывая о Предвыборной программе, Татьяна Анцибор подчеркнула, что партия "AMANAT" намерена создать мотивирующую среду для учебы и программу, где у педагога будет возможность помогать каждому ученику, исходя из его индивидуального темпа освоения знаний. При этом нагрузка на детей и учителей будет оптимизирована.
Помимо этого, участники встречи обсудили вопросы поддержки развития инфраструктуры и доступности жилья.
Партия ставит задачу по строительству 841 тысячи кв. метров жилья. Также мы намерены предоставить минимум 1,7 тысяч земельных участков для строительства частных домов. Качество проводимых строительных работ и прозрачность очередности будет на контроле партии "AMANAT", - отметил Ербахыт Амантай.
Во время встречи сотрудникам образовательного учреждения рассказали о проблеме дефицита врачей и узких специалистов в поликлиниках Петропавловска. Также кандидаты затронули вопрос увеличения доходов населения.
Для повышения качества медицинского обслуживания партия будет способствовать строительству новых объектов и обновлению материально-технической базы, а также трудоустройству не менее 45 медицинских работников в организации здравоохранения ежегодно. Будут также подъемные выплаты медикам. Это поможет решить проблему со своевременным оказанием медицинской помощи", - рассказала Татьяна Анцибор.
Что касается повышения доходов, то, как отметили кандидаты, в планах на ближайшие 5 лет - увеличение средней заработной платы до 339 тысяч тенге. В завершение встречи кандидаты в депутаты призвали всех поддержать на выборах 19 марта партию "AMANAT".
Изготовлено: Пресс-служба Северо-Казахстанского областного филиала партии "AMANAT" (город Петропавловск, улица Абая, 15)
Заказчик: А.К. Рахметова
Оплачено из средств Избирательного фонда партии "AMANAT", выдвинувшей партийный список на выборах депутатов Северо-Казахстанского областного маслихата.
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13.03.2023, 09:01 7151
Гендиректор "Алматинских тепловых сетей" осужден за коррупцию
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный директор и другие руководители "Алматинских тепловых сетей" (АлТС) осуждены за коррупцию, сообщили в Антикоррупционной службе.
Приговором суда № 2 Медеуского района Алматы осуждены за получение взятки: генеральный директор ТОО "Алматинские тепловые сети" Бейсенбинов К. к штрафу в сумме 560 млн тенге; главный инженер АлТС Казымбетов Д. к штрафу в сумме 560 млн тенге; начальник управления капитального строительства АлТС Джингильбаев С. к штрафу в сумме 560 млн тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Антикора, "за дачу взятки осужден директор ТОО "СпецКоммунСтрой" Разимбеков Б. с назначением наказания в виде штрафа в сумме 400 млн тенге".
Отмечается, что указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Общая сумма штрафа для осужденных составила 2 млрд 80 млн тенге, что является равным бюджету строительства школы на 350 мест или детского сада на 320 мест.
Должностные лица АлТС подозревались в получении взятки от Разимбекова Б. в сумме 16 млн тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ и перечисление денежных средств по договорам о проведении реконструкции тепловых сетей в Алматы", - проинформировали в Антикоррупционной службе.
В соответствии со статьей 41 УК РК при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что гендиректор "Астана-Зеленстрой" за взятку выплатит штраф в размере 185 миллионов тенге.
12.03.2023, 12:30 47391
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения
Сведений об ощутимости нет
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Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 12 марта в 05.41 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 860 километрах на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс землетрясения составил 10.4. Магнитуда MPV 4.6. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Также казахстанские сейсмологи 12 марта в 00.24 зарегистрировали еще одно землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 903 километрах на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана.
Энергетический класс составил землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 5.1. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Ранее сообщалось, что в Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.
При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше.
Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.
По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
Кроме того, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.
Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай-Батыра на гр. города, по улице Казыбек-Би к Парку культуры и отдыха на восток.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности.
Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции достигло 48 тысяч. Число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 1 414 человек, информирует РИА Новости. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
11.03.2023, 09:41 93756
Рейтинг качества жизни в Казахстане: ни один из городов не набрал нужные баллы
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Институт экономических исследований РК подготовил рейтинг качества жизни в 25 городах Казахстана за 2022 год и сравнил его с результатами по городам за 2021 год.
Города оценивались по 3 факторам: "Экономика и бизнес", "Человеческие ресурсы" и "Инфраструктура". Они в свою очередь были поделены на 14 категорий.
- Экономический рост
- Материальное благополучие
- Рынок труда
- Оценка бизнес среды
- Демографическая ситуация
- Качество образования
- Здоровье населения
- Культура, спорт и досуг
- Транспортная инфраструктура
- Условия проживания
- Комфортность проживания
- Эффективность работы МИО
- Безопасность
- Состояние окружающей среды
Итоги подводились по данным статистики и результатам онлайн-анкетирования населения.
Лидерами рейтинга по итогам обработки 53 статистических показателей и 36 результатов соцопроса стали города Астана, Атырау, Алматы. Высокие значения также занимают города Актау, Туркестан и Степногорск.
Если позиции первой тройки городов, в том числе Актау, можно объяснить положительным влиянием ряда экономических показателей, то высокие позиции Туркестана и Степногорска объясняются относительно высокими оценками местных жителей по итогам социологического опроса", - говорится в информации.
В исследовании подчеркивается, что ни один из городов не набрал теоретически возможные 10 баллов, а средний балл оказался ниже условных 5 баллов - 4,75 балла.
Таким образом, у порядка 70% изучаемых городов интегральный показатель качества жизни ниже среднего значения", - пишут исследователи.
Нижние строчки рейтинга занимают города Жезказган, Сатпаев и Семей. При этом Жезказган и Семей с текущего года являются административными центрами новых областей - Улытауской и Абайской.
По сравнению с рейтингом за 2021 год средний балл по городам снизился на 0,11 балла (с 4,86 балла до 4,75). Снижение среднего балла можно объяснить ухудшением экономической ситуации и ростом цен на основные продукты в городах, что регулярно отмечали жители в онлайн-анкетировании.
По динамике баллов по сравнению с 2021 годом наибольший прирост отмечается в Туркестане, Жанаозене, Балхаше, Экибастузе и Степногорске. Наибольшая отрицательная динамика и падение баллов - в Астане, Караганде, Актобе, Кызылорде и Талдыкоргане.
10.03.2023, 20:55 119911
В Алматы и двух областях прогнозируют землетрясение
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы состоялся брифинг по подведению итогов внеочередного заседания сейсмопрогнозной комиссии Института сейсмологии, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По итогам заключения прогнозной комиссии, заседавшей 10 марта, на предстоящей неделе на территории Алматы, Алматинской области и области Жетісу возможны небольшие толчки, ощутимостью до 3-3,5 балла.
В настоящее время на территории Алматинского прогностического полигона (Алматы, Алматинская область и область Жетысу) действуют 47 станций.
Напомним, Казахстан входит в список государств с сейсмической нестабильностью. Высокому потенциалу сейсмической опасности подвержены территории Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областей. Однако самым активным является Алматинский регион - землетрясение может повлечь за собой сход лавин, селей, прорыв дамб.
По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны.
При попытках покинуть город образуется огромная пробка, которая перекроет дорогу спасателям и медикам для оказания помощи нуждающимся. Если же алматинцы побегут на улицу, начнется страшная давка, ведь нынешняя застройка слишком плотная. Просторных мест для спасения в чрезвычайной ситуации остается все меньше и меньше.
Стоит отметить, что казахстанские сейсмологи не участвуют в проектировании и строительстве многоквартирных жилых комплексов.
По словам директора ТОО "Института сейсмологии" Министерства по ЧС РК Даулета Сарсенбаева, необходимо на государственном уровне вести тотальный контроль во время проектирования и строительства.
Кроме того, на карту сейсмических разломов нанесли жилищные комплексы, построенные после 2015 года.
Наибольшую сейсмическую опасность для города представляет Заилийский разлом (диагональный), проходящий вдоль улицы Аль-Фараби, через антенное поле, площадь Республики, пересечение улиц Абая и Кунаева, по улице Казыбек-Би, через Парк культуры на восток.
Разлом в широтном направлении проходит по улице Джандосова, Тимирязева, Сатпаева, Фурманова - на северо-восток. Северный разлом проходит с запада через озеро Сайран (плотина), вдоль улицы Виноградова, Кабанбай-Батыра на гр. города, по улице Казыбек-Би к Парку культуры и отдыха на восток.
Учитывая высокий уровень развития экономики, наличие большого числа потенциально опасных объектов, значительную концентрацию населения, в настоящее время угрозу городу представляют даже землетрясения средней интенсивности.
Как сообщалось ранее, в начале февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов были зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Число погибших в результате землетрясений 6 февраля в Турции превысило 46 тысяч. Число погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 1 414 человек, информирует РИА Новости. По оценке ООН, экономический ущерб от землетрясений в Турции оценивается в более 100 миллиардов долларов.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий в ходе ряда землетрясений. Также в Турции задержали мэра города Нурдагы, в котором после землетрясений почти не осталось целых зданий. Теперь город, в котором ранее проживало 40 тысяч человек, полностью снесут и отстроят заново.
10.03.2023, 18:46 124751
Жители Петропавловска просят построить в городе новую ТЭЦ
Фото: Петропавловск.news.
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Петропавловск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске запустили петицию, в которой просят правительство рассмотреть вопрос строительства новой ТЭЦ, сообщает "Петропавловск.news".
Петиция появилась на сайте AVAAZ.org. Ее создатели обращаются к президенту Казахстана. В ней говорится, что Петропавловская ТЭЦ-2 находится в очень плохом состоянии, жители просят власти рассмотреть вопрос строительства новой ТЭЦ. Авторы петиции боятся повторения событий в Экибастузе и акцентируют внимание на том, что существующая ТЭЦ даже при капремонте не сможет покрыть растущие потребности города.
За последние несколько лет поломки, перебои и простои стали обыденностью. В марте 2022 года обрушилась одна из труб ТЭЦ-2. Трагедия унесла жизнь нашей землячки Натальи Чефоновой, которая работала машинистом-обходчиком оборудования котельного цеха. В декабре 2022 года Министерство энергетики признало, что ТЭЦ-2 изношена на 56,08%", - говорится в тексте петиции.
Ранее сообщалось, что на Петропавловской ТЭЦ-2 к следующему отопительному сезону должны работать три дымовые трубы. В первой декаде февраля планируется приступить к устройству фундамента под строительство новой дымовой трубы.
Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения.
Также ранее сообщалось, что в Казахстане на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения.
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