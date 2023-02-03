Содержание загрязняющих веществ в Усть-Каменогорске превышено в 10 раз - сенатор

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Агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2022 году





ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ





2 января после решения о переходе на электронные торги сжиженным газом и повышения цен жители Жанаозена, сел Акшукур и Курык Мангистауской области вышли на митинг с требованием снижения цен на автогаз. Было принято решение о снижении стоимости газа. Однако 3-4 января протесты перекинулись на Алматы и другие города страны. Беспорядки в последующем переросли в погромы, мародерства, изнасилования, жестокие убийства гражданских лиц, полицейских и военных, в теракты. Бандиты жгли и брали штурмом административные здания, в числе которых акимат, департамент полиции Алматы, бывшая резиденция президента, здание партии Nur Otan и др., громили больницы, нанесли серьезный урон нескольким редакциям республиканских телеканалов. Был захвачен аэропорт, повреждены и сожжены сотни транспортных средств и спецтехника. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены.





facebook-Anastasia Romanova









Были разграблены десять охотничьих магазинов, похищено 1672 ружья. Также похищено 1288 единиц служебного оружия. Из всего этого объема на сегодняшний день найдена только треть, а более двух тысяч единиц, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы, до сих пор не найдены.





В Казахстане было объявлено чрезвычайное положение . Введен комендантский час с 23.00 до 7.00, а также ограничения на въезд и выезд.





facebook Сергей Алексеенок





В крупных городах Казахстана на фоне массовых беспорядков наблюдались перебои с интернетом, перестали работать мессенджеры и социальные сети.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Аскара Мамина в отставку . Исполнение обязанностей премьер-министра РК временно было возложено на Алихана Смаилова.





Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана вместо Нурсултана Назарбаева.





Президент назвал январские события тщательно спланированной террористической атакой , направленной на подрыв власти. Она включала в себя спланированные действия террористических, экстремистских и криминальных бандгрупп под прикрытием беспорядков гражданского населения. Глава государства сообщил, что следствие показывает, что участвовавшие в боевых действиях бандиты находились под воздействием наркотиков





Для привлечения помощи в борьбе с террористической угрозой, глава государства принял решение обратиться к ОДКБ. 6 января в Казахстан были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ . В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Их задачами стала охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.



facebook Сергей Алексеенок





В Алматы в ночь на 6 января началась антитеррористическая спецоперация для установления порядка. Полиция города в ходе зачистки городских улиц задержала около 2 тысяч участников беспорядков. Также в ходе спецоперации удалось освободить захваченный мятежниками аэропорт мегаполиса.





Также президент произвел ряд кадровых перестановок в Комитете национальной безопасности: он освободил от должности председателя комитета Карима Масимова и назначил на этот пост Ермека Сагимбаева, а Мурата Нуртлеу - первым заместителем председателя КНБ. От должности первого заместителя председателя КНБ был освобожден Самат Абиш





Комитет национальной безопасности 6 января начал досудебное расследование по факту государственной измены. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны бывший председатель КНБ Карим Масимов , экс-заместитель председателя КНБ - начальник службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин. В ходе следствия в действиях Масимова были установлены многочисленные признаки коррупционных деяний.





Позже по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Марат Осипов.





В начале ноября Генеральной прокуратурой РК уголовное дело в отношении Масимова и других подозреваемых для рассмотрения было направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Уголовное дело будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно"





Обстановка в стране начала стабилизироваться 8 января. В стране было полностью восстановлено движение поездов. Постепенно стали возобновлять свою работу супермаркеты. Были освобождены все захваченные здания акиматов, восстановлена работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.





Количество задержанных сторонников беспорядков превысило 5 тысяч, среди них в том числе были иностранцы.



telegram_СЦК





10 января был объявлен днем национального траура по погибшим. В конце декабря 2022 года в Алматы был открыт мемориал жертвам январской трагедии.





Во время январских событий погибло 238 граждан. С различными травмами было госпитализировано более 3,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов.





13 января начался вывод войск Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана. С этого дня и до 18 января в городах и областях страны снимается режим ЧП.





19 января президент снял с должности министра обороны Мурата Бектанова и назначил на этот пост заместителя министра внутренних - главнокомандующего Национальной гвардией Руслана Жаксылыкова. В феврале экс-глава Минобороны Бектанов был задержан , в его отношении заведено расследование по факту бездействия по службе.





Для стабилизации социально-экономической ситуации в стране правительство приняло план, предусматривающий оказание поддержки физическим и юридическим лицам, пострадавшим при январских событиях, в частности оказание помощи семьям погибших граждан и пострадавшим, а также возмещение понесенного ущерба объектам предпринимательства. Также предоставлена отсрочка по погашению банковских займов и микрокредитов и приостановлены проверки бизнеса. Кроме того, был введен мораторий на повышение тарифов на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.





По данным Генпрокуратуры, по январским событиям всего правоохранительными органами зарегистрировано более 5 тысяч уголовных дел. Органами уголовного преследования установлена причастность к январским событиям членов преступных групп. Это группировки Джумагельдиева, "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел", от преступных действий которых пострадали граждане, есть жертвы. Всего привлекается 24 члена ОПГ.





На сегодня осуждены 1249 человек. В основном они совершали кражи, похищали оружие, участвовали в беспорядках. Реальные сроки лишения свободы получили 160 человек. Остальным назначены более мягкие меры наказания. С 3 ноября в отношении ряда лиц вступили в действие положения закона РК "Об амнистии". В настоящее время применена амнистия в отношении 1071 лица.





ВОЗВРАТ НЕЗАКОННО ВЫВЕДЕННОГО КАПИТАЛА





В связи с введением чрезвычайного положения президент Токаев отметил высокий риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В стране усилили контроль транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны. Правительству был дан двухмесячный срок для предоставления предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. В апреле была создана комиссия по возврату выведенного капитала из-за рубежа. За время ее работы удалось вернуть государству 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования.





ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ





После январских событий в Казахстане последовал ряд реформ по переустройству политической модели развития Казахстана.





19 января на заседании парламента депутаты мажилиса одобрили законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. 27 января сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли еще одну поправку. Из закона о Первом Президенте исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с Елбасы. 2 февраля депутаты мажилиса одобрили поправки, согласно которым отменяется необходимость согласования с Елбасы госинициатив по основным направлениям внешней и внутренней политики. 7 февраля Токаев подписал закон о сокращении полномочий Елбасы.





1 февраля бывший глава администрации президента РК Ерлан Кошанов был избран председателем мажилиса парламента Казахстана.





2 марта депутаты мажилиса проголосовали за прекращение депутатских полномочий Дариги Назарбаевой. Ранее Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий. 25 февраля ЦИК вынес постановление о досрочном прекращении полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутата мажилиса.









Партию Nur Otan переименовали в AMANAT.





В марте в ходе совместного заседания палат парламента Касым-Жомарт Токаев заявил о переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.





Он предложил ввести законодательный запрет для ближайших родственников президента на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе и законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий.





В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Было принято решение провести в Казахстане референдум по поправкам в Конституцию, который состоялся 5 июня. 77,18% проголосовавших на референдуме казахстанцев поддержали поправки в Конституцию.









1 сентября глава государства выступил с посланием народу Казахстана, в котором анонсировал досрочные президентские выборы . Токаев предложил ограничить срок президентства семью годами и запретить переизбрание на пост главы государства. Также он предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года.





Досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией прошли 20 ноября. На высший пост претендовали шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от "Национального альянса профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" и руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев. В целом в выборах приняли участие более 8,3 млн избирателей, что составляет 69,44%. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей.





26 ноября президент подписал указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента.





НОВЫЕ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА И ВОЗВРАЩЕНИЕ СТОЛИЦЕ ИМЕНИ АСТАНА





В марте президент Казахстана поручил создать две новые области в стране: Абайскую и Улытаускую. А также разделить Алматинскую область на Жетысускую и Алматинскую. Улытаускую область создали на территории бывшей Жезказганской области. Жезказган стал областным центром. Также появилась Абайская область с центром в Семее. Алматинская область разделена на две - Жетысускую и Алматинскую. Центром Алматинской области стал Капшагай, который был переименован в Конаев. Талдыкорган стал центром Жетысуской области. Соответствующий указ был введен в действие с 8 июня 2022 года.









17 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Нур-Султана в город Астану.





ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ШТОРМ И КРИЗИС В ЭКОНОМИКЕ





В конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договор о сотрудничестве между Россией и республиками. 24 февраля он объявил о специальной военной операции в Донбассе.





Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Украину. Вследствие дестабилизации ситуации были прекращены авиасообщения.





Последующее обострение геополитической ситуации, введение санкций против России, нарушение транспортных цепочек вызвали мировой экономический кризис. Россия ввела запрет на экспорт ряда продовольствия, в том числе зерновых и сахара.





В Казахстане стали значительно дорожать импортируемые товары.









На продовольственном рынке отмечался дефицит сахара и значительный рост цен на него. Начался "сахарный" ажиотаж , в результате которого супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки. В Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%.





В целом инфляция в Казахстане достигла исторических максимумов за последние 14 лет. Значительный вклад в инфляцию до сих пор продолжает вносить рост цен на продукты , которые за год подорожали более чем на 20%.





В связи с геополитической ситуацией высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира. В частности, для США и стран Евросоюза отмечаются рекордные уровни инфляции за последние 40 лет - порядка 10%, а на продовольственные товары и того выше. В странах-соседях также уровень инфляции складывается высокий - порядка 14%. Причинами высокой инфляции являются повышение цен на энергоносители, минеральные удобрения, продовольственные товары и проблемы с транспортной логистикой.





Президент Казахстана поручил правительству и акиматам всех уровней обеспечить эффективную и своевременную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы.





В середине июля на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев оценил работу кабмина как "среднюю". Он объявил выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву. Указом главы государства Бахыт Султанов был освобожден от должности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК. Серик Жумангарин указом президента был назначен заместителем премьер-министра - министра торговли и интеграции РК.





Глава государства раскритиковал работу правительства по стабилизации цен и поручил в срочном порядке разработать отраслевой проект по развитию сахарной отрасли.





После критики президента в Минсельхозе заявили, что в Казахстане увеличат посевы сахарной свеклы. А в августе ведомство представило план по развитию сахарной отрасли.





АВАРИЯ НА КТК





21 марта были выявлены повреждения на Каспийском трубопроводном консорциуме в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. 22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации. После аварии консорциум заявил, что может снизить поставки нефти втрое из-за аварии.



cpc-online.ru





В период ремонта часть нефти транспортировали по другим маршрутам . 27 мая прием казахстанской нефти на КТК восстановлен в полном объеме.





6 июля суд Новороссийска на месяц приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума. Причиной стали экологические нарушения на производственных объектах.





В ноябре на КТК завершились работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве.





ПРОБЛЕМЫ С ГСМ



В июле в стране были установлены предельные розничные цены на В июле в стране были установлены предельные розничные цены на автогаз , бензин и дизтопливо









В Казахстане отмечался рост цен и нехватка горюче-смазочных материалов. За год дизельное топливо подорожало сразу на 36%. В связи с нехваткой дизтоплива была создана спецкомиссия. Одной из основных причин нехватки был назван существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом. Также наблюдался переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за существенной разницы в цене.





За непринятие своевременных мер были объявлены строгие выговоры председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" М. Мирзагалиеву и вице-министру энергетики А. Магауову. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ.





Был принят приказ по запрету на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. В декабре его решено продлить еще на полгода.





РЕЛОКАЦИЯ В КАЗАХСТАН ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ





На фоне геополитической ситуации ряд компаний стал прекращать свою деятельность в России, многие зарубежные компании захотели релоцировать производство в Казахстан. В течение года правительством проводилась интенсивная работа по релокации ряда крупных иностранных компаний в Казахстан. По 62 из них удалось достичь конкретных результатов: 21 релоцирована, 13 находятся в проработке, еще по 28 идет активный переговорный процесс.





УТИЛЬСБОР





В начале года правительство Республики Казахстан приняло постановление прекращающее деятельность ТОО "Опертор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами с передачей данных функций АО "Жасыл Даму". Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства. Позже стало известно, что Антикоррупционной службой РК проводится расследование в отношении ряда бывших руководителей ТОО "Оператор РОП".



Depositphotos





ПРОДЛЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА ПРОВЕРКИ МСБ





В конце года президент Казахстана подписал указ о продлении моратория на проверки МСБ до 2024 года.





УРОЖАЙ









В текущем году был получен один из самых высоких урожаев зерновых за последние 10 лет. При средней урожайности в 14,2 ц/га намолочено 22,8 млн тонн зерна в бункерном весе, что на 26% больше, чем в прошлом году. Более 80% собранного зерна - высокого качества.





КРИЗИС В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ: состояние энергообъектов и аварии на них





В марте в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба, что вызвало перебои с теплоснабжением. В конце июля комиссия Минэнерго завершила расследование обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ. За ненадлежащее содержание станции и несвоевременный ремонт были уволены или понижены в должности несколько руководителей "Севказэнерго".





В начале апреля стало известно, что Казахстанская электроэнергетическая ассоциация и 5 крупнейших энергокомпаний страны еще 9 марта выступили с обращением к президенту. Участники рынка заявили о наступающем кризисе в энергетическом секторе. Они отметили необходимость единообразного и последовательного государственного регулирования энергетической отрасли. Также участники отрасли указали на дефицит мощностей, проблемы в тарифообразовании и тарифном регулировании, отсутствие инвестиционной привлекательности в отрасли, низкий уровень оплаты труда.





В сентябре президент Токаев в своем послании заявил, что в Казахстане изношены две трети сетей электроснабжения.





В начале ноября в Риддере из-за аварии на ТЭЦ более 20 тысяч абонентов остались без тепла. Был объявлен режим ЧС.





27 ноября произошла крупная авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП.



instagram / ete_ekb





По словам первого вице-премьера Романа Скляра, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов. Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика. В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени.





8 декабря в Экибастузе был отменен режим чрезвычайной ситуации.



telegram / baspasozpvl





Токаев освободил Абылкаира Скакова от должности акима Павлодарской области. Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области.





В других регионах также отмечались частые аварии на теплосетях. В начале декабря в Семее 35 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на котельной. Без теплоснабжения остались 1925 абонентов. В Атырау из-за аварии котла девять многоэтажек остались без тепла. В конце ноября в Рудном 33 многоэтажных и 13 частных домов остались без отопления в результате порыва трубопровода диаметром 159 мм.





Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов. Он раскритиковал госорганы и собственников энергообъектов за ненадлежащую работу по подготовке к отопительному сезону.





Комиссия по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону завершила работу в декабре 2022 года. По итогам выездных проверок по регионам были выявлены факты ограничения подачи тепловой энергии, перебоев подачи тепла, отсутствия резервных энергоисточников и аварийного запаса ремонтных материалов, высокого износа энергооборудования, а также несвоевременной поставки угля в регионы. Несмотря на отчеты местных исполнительных органов, по ряду объектов выявлена неготовность к отопительному сезону. В этой связи правительству поручено принять меры по всем выявленным фактам и рассмотреть дисциплинарную ответственность сотрудников местных исполнительных органов.





Также проведен комплексный анализ технического состояния 37 ТЭЦ страны с категорированием их по группам риска. В "красную" зону с высоким риском вошли 19 ТЭЦ, в "желтую" - 11 ТЭЦ и в "зеленую" - 7 ТЭЦ.





Кроме проблем с теплоснабжением отмечался дефицит электрической энергии. В Казахстане отмечается рекордный рост энергопотребления, что угрожает энергетической безопасности страны. Износ генерирующих мощностей на сегодня составляет порядка 60%.





СНЯТИЕ КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ





Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК с 11 апреля принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы РК в сухопутных пунктах пропуска с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.





Также были сняты все ограничения по пересечению государственной границы РК авиасообщением. При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющим вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным гражданам при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.





ОБРАЗОВАНИЕ









В августе Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул. В ответ родители школьников выступили против. Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Несмотря на протесты общественности, Министерство просвещения приняло приказ.





Приказом министра просвещения РК от 27 сентября 2022 года в организациях дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, кроме организаций среднего образования, работающих в режиме трехсменного обучения и с дефицитом ученических мест, технического и профессионального, послесреднего образования была установлена пятидневная рабочая неделя.





ЧП





ПОЖАРЫ В КОСТАНАЙСКОЙ И ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ





Днем 2 сентября на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района Костанайской области начались лесные пожары . Жителей близлежащих сел эвакуировали. Ликвидировать пожар удалось лишь спустя 8 дней, 10 сентября. За неделю от огня пострадали 43 тысячи гектаров территории. В двух населенных пунктах сгорело около 90 домов. Один человек погиб, 12 получили травмы, ожоги и отравления легкой и средней степени тяжести. Также известно о гибели 137 животных и 130 птиц. Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.



МЧС РК





Для пострадавших была оказана помощь , им пообещали бесплатно восстановить документы . Также в области построили новые дома для погорельцев. Комиссия склоняется к версии, что пожар в Костанайской области был не природного происхождения. 13 сентября начато досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства". Глава лесного хозяйства был взят под стражу





В начале сентября крупные пожары произошли также в нескольких лесничествах Восточно-Казахстанской области. Огонь уничтожил свыше 10 тысяч гектаров лесостепных массивов. Ущерб составил свыше миллиарда тенге.





После крупных ЧП премьер-министр Алихан Смаилов поручил в три раза увеличить парк вертолетов для тушения пожаров.





ТРАГЕДИЯ В СЕУЛЕ





В районе Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла ужасная давка во время празднования Хэллоуина. В результате происшествия погиб 151 и пострадали не более 80 человек. Как выяснилось позже, в результате происшествия погибла гражданка Казахстана.





АВАРИЯ НА ШАХТЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА









Ночью 3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель пяти работников, еще четверо пострадали. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрия Ильина, авария на шахте произошла из-за внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин. Воспламенение произошло в результате образование искры при трении буровой штанги об элементы металлического крепежа. Министр заявил об отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технического персонала. Ответственными за трагедию определены 26 человек, в их числе руководство ТОО "АрселорМиттал Темиртау" и руководящие инженерно-техническим составом шахты.





Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди.





Предприятие также обяжут инвестировать средства в модернизацию производства.





8 декабря на предприятии АО "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб работник. На коксохимическом производстве металлургического комбината компании погиб газовщик 1982 года рождения.





ЭКОЛОГИЯ





Минэкологии Казахстана из-за жалоб фермеров на вытоптанные посевы заявило о намерении разрешить охоту на сайгаков, чтобы сократить поголовье. Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики. В июле глава государства объявил выговор министру экологии Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков. В декабре в Минэкологии сообщили, что намерены продлить запрет на отстрел сайгаков до конца 2023 года.





НАПЛЫВ МИГРАНТОВ





После объявления частичной мобилизации в России с 21 по 28 сентября в Казахстане был зафиксирован большой приток мигрантов из РФ - в 2-3 раза выше обычного. На российско-казахстанской границе отмечалось скопление людей и транспорта. Для беспрепятственного проезда казахстанцев на границе с Россией открыли "зеленый коридор". За отчетный период 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 - на получение гражданства РК.





Наплыв мигрантов из России спровоцировал рост цен на аренду жилья в Казахстане. Цены на аренду в сентябре выросли более чем на 47% в годовом выражении. Средняя цена арендной платы за квадратный метр жилья в сентябре составила 4612 тенге, месяцем ранее квадратный метр аренды стоил 4029 тенге. Наиболее высокие цены зарегистрированы в Алматы - 5611 тенге за квадратный метр. Также высокие цены наблюдаются в Астане и Актау: 4485 тенге и 3253 тенге соответственно. Наименьшая цена арендного жилья зарегистрирована в Кызылорде (1797 тенге за квадратный метр), Таразе (1809 тенге) и Жезказгане (1845 тенге).





ПРАЗДНИКИ





В этом году 25 октября впервые в статусе национального праздника страны отмечался День Республики . В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который предусматривает присвоение Дню Независимости статуса государственного праздника. Также закон исключает День Первого Президента из числа государственных праздников. Также с этого года День Независимости стали отмечать один день 16 декабря.





ЗАМОРОЗКА ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН









В Казахстане женщины будут выходить на пенсию в 61 год. Президент Казахстана подписал поправки в законодательство 26 декабря. С 2023 года на 5 лет приостанавливается запланированное повышение пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. По словам главы Минфина РК, заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге.





СПОРТ





4 февраля в Пекине состоялась торжественное открытие XXIV зимних Олимпийских игр. В составе казахстанской сборной за награды главных зимних стартов четырехлетия боролись 34 атлета, завоевавшие 87 лицензий. Они приняли участие в соревнованиях по восьми видам спорта: лыжным гонкам, фристайлу, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, биатлону, конькобежному спорту и шорт-треку. Всего за 16 соревновательных дней Игр было разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Казахстан завершил выступление Олимпийских играх без завоеванных медалей.



olympic.kz

Затраты , произведенные непосредственно на участие в Олимпийских играх, составили 248 млн тенге, из которых 107 млн оплачены компании Air Astana за предоставление чартера, сказал генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков. По подготовке национальных сборных команд к Олимпийским играм затраты составили 789 млн тенге. Участвовали в подготовительных учебно-тренировочных сборах и соревнованиях 234 спортсмена и тренера. Средние затраты составили 15 млн тенге на одного участника.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022. Большинство респондентов (86%) считают, что проблема в нецелевом использовании олимпийского бюджета в РК, развале работы спортсооружений и профессиональных центров подготовки.





Стоит отметить, что сейчас в стране остро стоит проблема нехватки спортивных объектов. Большинство объектов находится в частных руках и используется не по назначению. Как отмечают эксперты, до тех пор пока побеждает, точнее живет и побеждает, "коммерческая успешность при управлении" спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается.





Глава МКС Даурен Абаев признал , что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы. По его словам, для их решения министерством принимаются следующие меры.





В июле казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон





В Алматы 25-30 декабря 2022 года состоялся чемпионат мира по шахматам.



Минкультуры и спорта РК

В чемпионате приняли участие шахматисты из 50 стран мира. В открытых турнирах соревновались 178 игроков, среди женщин 98 спортсменок.

По итогам турнира золотую медаль по рапиду выиграл действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия). Второе место занял немецкий шахматист Винсент Кеймер, а бронзу получил участник из США Фабиано Каруана.

Серебряную медаль по рапиду среди женщин завоевала Динара Садуакасова, чемпионом мира стала участница из Китая Тань Чжунъи, бронзу получила шахматистка из Индии Шри Савита. Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик вошла в топ-5 по рапиду.

Чемпионом открытого турнира по блицу стал Магнус Карлсен (Норвегия).

Серебро взял Фабиано Каруана (США). Бронзу получил Хаик Мартиросян (Армения).

В женской части соревнований чемпионский титул завоевала казахстанка Бибисара Асаубаева. Второе место досталось Хампи Конеру (Индия), Третье - Полине Шуваловой (ФИДЕ).





СКАНДАЛ С ArtSport





Генеральная прокуратура сообщила о выявлении более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport. В ходе проверки было установлено хищение бюджетных денег на 1,1 млрд тенге путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. В ряде регионов (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, но и лица, не связанные с творчеством и спортом. Даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности.





В июле Министерство культуры и спорта отозвало проект приказа Даурена Абаева, после того как активисты выступили против изменений МКС в госпрограмму.





Позже в антикоррупционном ведомстве Шымкента заявили, что подозревают местных чиновников в хищении 10 млн тенге по программе АrtSport.



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Также множественные нарушения в реализации программы АrtSport выявлены в ВКО. В акимате Алматы заявили, что программа АrtSport регистрирует "мертвые души".





В Конаеве сотрудника акимата оштрафовали на 12 млн тенге за взятку по программе ArtSport.





БАНКРОТСТВО ФИЗЛИЦ





30 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".





По состоянию на 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имеют 7,8 млн человек. Закон предусматривает возможность восстановить свою платежеспособность через процедуры внесудебного банкротства, судебного банкротства и восстановления платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить их в отношении должника.





СНОС VIP-ТЕРМИНАЛА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА АЛМАТЫ





В начале августа стало известно, что в Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта. Позже общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала. В октябре пресс-служба Международного аэропорта Алматы сообщила , что пристройку к старому зданию VIP-терминала снесли.



almatycity.kz





В эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY архитектор, урбанист и консультант по развитию территорий Жанна Спунер назвала снос исторического здания варварством.





ПРОБЛЕМА ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ





Вопрос точечной и уплотняющей застройки оставался одним из самых обсуждаемых в Алматы. В апреле депутат Ерлан Смайлов заявил о необходимости обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь в Астане и Алматы.









В июне стало известно, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. В середине июня накаляются конфликты между алматинцами и застройщиками на почве уплотняющей застройки. В июле ситуация вокруг непродуманной точечной застройки на территории столицы также становится все более напряженной. Точечная застройка в Астане становится очагом протеста.





20 августа жители столицы выходят на санкционированный митинг против точечной застройки. В ноябре экоактивисты и общественники заявили , что пора принимать экстренные меры, чтобы сохранить алматинские горы. Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. 27 декабря на площади перед столичным цирком состоялся очередной санкционированный митинг против точечной застройки.





ВСПЫШКА НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОСТИ





С каждым годом все более ужасает садизм и жестокость живодеров. В Акмолинской области на глазах у пенсионерки изверг убил ее собаку, нанеся 10 ножевых ранений. Позже в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть.





В июле на одном из пляжей в Актау дети забросали камнями детеныша тюленя, оказавшегося на берегу. В сентябре в Алматинской области задержали живодера, протащившего по асфальту привязанную к грузовику собаку.





Жестокость проявляется не только по отношению к животным. За 10 месяцев этого года, по данным Министерства внутренних дел, вследствие семейно-бытовых конфликтов скончались 93 женщины. В июне житель Туркестанской области застрелил жену из-за ревности к бывшему мужу. Позже в Алматинской области садист изрезал ножом бывшую жену на глазах у матери.





Проблема насилия не обошла даже детей. В феврале стало известно, что педагога детдома судят за изнасилование воспитанницы в Костанайской области. Позже правозащитница Дина Смаилова заявила об очередном случае растления подростками ученика младшего класса в Кызылординской области. В июле в области Жетысу была изнасилована и убита 15-летняя девочка. После убийства школьницы в село стянули значительные силы полиции. Правоохранители опасались самосуда.





ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ









Еще одной актуально проблемой остается вырубка деревьев. В начале апреля алматинцы пожаловались на уничтожение очередного яблоневого сада. В мае экологическое общество Алматы опубликовало открытое обращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой запретить вырубку деревьев в Иле-Алатауском национальном парке.





Позже стало известно, что незаконную вырубку леса переведут в разряд преступлений. В июле директора школы оштрафовали за вырубку сосен в Текели. В Семее также наказали инициаторов незаконного спила деревьев.



