02.02.2023, 16:30 3441
Содержание загрязняющих веществ в Усть-Каменогорске превышено в 10 раз - сенатор
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В Усть-Каменогорске выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 158 тысяч тонн в год, заявила депутат сената РК Ольга Булавкина на пленарном заседании сената. Она подчеркнула, что сложившаяся экологическая ситуация несет реальную угрозу жизни и здоровью людей.
По словам Булавкиной, в городе с населением 350 тысяч человек размещены 23 предприятия с особо опасным производством. Общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет 158 тысяч тонн в год. В частности, нормы выбросов сероводорода превышаются до 9,8 раза, диоксида азота - в 2 раза, сообщила Булавкина.
Воздействие загрязняющих веществ при высоких концентрациях может привести к асфиксии, интоксикации животных и гибели растений",- подчеркнула сенатор.
Наибольшую долю выбросов, по ее словам, дают крупные промышленные гиганты, а также Усть-Каменогорская и Согринская ТЭЦ - 45 тысяч тонн в год. Еще 10 тысяч тонн выбросов дают работающие в городе 89 котельных.
Булавкина предложила правительству рассмотреть вопрос строительства в городе Усть-Каменогорске новой ТЭЦ, вернуть ночной тариф на электроэнергию для частного сектора, внедрить на крупных промышленных предприятиях автоматизированные системы мониторинга за дымовыми газами и сточными водами, ужесточить требования к операторам техосмотра и усилить ответственность контролирующего органа за качеством нефтепродуктов и твердого топлива.
По ее словам, в прошлом году в Усть-Каменогорске было зафиксировано 42 случая превышения в воздухе предельно допустимых норм загрязняющих веществ. Также огромной проблемой загрязнения окружающей среды остаются выхлопные газы частного автотранспорта, средний возраст которого составляет более 15 лет.
Булавкина отметила, что сложившаяся экологическая ситуация несет реальную угрозу жизни и здоровью людей.
В минувшем году вице-министр экологии Зульфия Сулейменова назвала Усть-Каменогорск в числе десяти городов Казахстана с самым грязным воздухом. В десятку также попали Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Жезказган и Шымкент.
В феврале прошлого года из-за смога в Усть-Каменогорске отменили уроки физкультуры и прогулки.
Стоит отметить, что в рейтинге худших стран по уровню загрязнения городов Казахстан занял 33-е место из 115.
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02.02.2023, 14:50 29301
ЭОС: Преступления против живой природы и экологии Дополнено
Фото: depositphotos
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Экологический общественный союз представляет мониторинг: Преступления против живой природы и экологии.
Павлодар. 02.02.2023
Полицейские Павлодара установили личность мужчины, выстрелившего в собаку, сообщает Polisia.kz.
Им оказался павлодарец, у которого изъяли гладкоствольное двуствольное ружье ТОЗ-34, 12-го калибра. Разрешение на хранение оружия у мужчины имеется", - проинформировали в полиции.
Проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным).
В отношении задержанного избрана мера пресечения - подписка о невыезде.
Еще одно изуверское преступление произошло 4 мая 2021 года в Таразе. Только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Экологический общественный союз назвал данный случай преступлением против человечности.
Павлодар. 01.02.2023
1 февраля в полицию Павлодара поступило сообщение, что на автостоянке на улице Гагарина, 76, неизвестный на джипе застрелил собаку и уехал, сообщает Pavlodarnews.kz.
Прибыв на место, следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Просмотрены и изучены видео с камер наблюдения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному факту.
Собака в тяжелом состоянии находится в ветеринарной клинике с зооволонтерами.
Талдыкорган. 31.01.2023
24 января сотрудники отдела полиции Каражала остановили автомобиль под управлением 43-летнего гражданина. В салоне находились двое граждан 39 и 43 лет. В багажнике полицейские обнаружили пять туш сайги и гладкоствольное ружье ИЖ-18ЕМ 16-го калибра, сообщает пресс-служба МВД РК.
Ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а так же запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".
Назначены экспертизы.
Атырау. 30.01.2023
Сотрудники патрульной полиции ДП Атырауской области в ходе ОПМ "Безопасное колесо" остановили на трассе Атырау - Астрахань автомобиль Lada Largus и при досмотре обнаружили в багажнике 255 кг частиковой рыбы, сообщает АЖ.
В отношении 39-летнего водителя оформлен протокол по статье 389 КоАП РК ("Незаконные приобретение, сбыт, провоз видов диких животных").
Талдыкорган. 30.01.2023
Житель Жетысуской области вырубил целую лесополосу. Полицейские задержали 28-летнего жителя Панфиловского района, который спилил 56 карагачей, высаженных близ села Ынтымак, сообщает пресс-служба МВД РК.
Часть вырубленных деревьев он успел вывезти к себе домой. Древесина изъята. По факту незаконной порубки начато досудебное расследование. Ущерб составил свыше 1 млн тенге.
Мужчина пояснил, что срубил деревья для заготовки дров.
Актау. 29.01.2023
Десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау, информирует lada.kz.
Местные зоозащитники считают, что это собаки, которых на днях отстреливали в Мунайлинском районе.
Я, как и все зоозащитники и адекватные люди, считаю, выделяемые деньги на стерилизацию не используются по назначению", - заявила зоозащитница Татьяна Ткач.
Как уверяют зоозащитники, в 2011, 2015, 2020 и 2022 годах власти сообщали, что в Актау приобрели крематорий для животных. Но по сегодняшний день в действии его так никто и не увидел. Зоозащитники просят обратить на это внимание областной акимат и полицию.
Их не сжигают, не хоронят, а просто тупо скидывают за городом, чтобы они там гнили и распространяли всевозможные инфекции. Честно говоря, это полнейший бардак", - пишет общественник и блогер Азамат Сарсенбаев.
Астана. 26.01.2023
В Сети появилось видео, автор которого сообщила, что в президентском парке в Астане найден капкан. Кроме того, по словам автора, в капкане она обнаружила лапу. Девушка предположила, что лапа собачья.
Внимание! 18+! Видеоматериал содержит ненормативную лексику и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.
В полиции отреагировали на данную публикацию.
Сотрудниками полиции УП района Есиль совместно с инспекторами территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира осуществлен выезд на место, где и был обнаружен капкан", - информирует Polisia.kz.
Сообщается, что проводятся мероприятия по установлению личности правонарушителей, по результатам которых будет принято решение согласно действующему законодательству.
Талдыкорган. 25.01.2023
В Талдыкоргане у одного из городских магазинов 20 января камера видеонаблюдения зафиксировала живодера, который вначале с силой бросил кошку об дерево, а затем пнул ногой покалеченное животное, сообщает пресс-служба департамента полиции области Жетісу.
Размещенный в соцсетях видеоролик вызвал серьезный общественный резонанс, после просмотра которого казахстанцы потребовали от правоохранителей разыскать живодера и принять к нему соответствующие меры.
Полицейские Талдыкоргана установили "героя" ролика, оказавшегося 39-летним местным жителем. 24 января мужчина был задержан и доставлен в городскую полицию для дачи показаний", - проинформировали в полиции.
Задержанный пояснил, что отловил забежавшую в магазин кошку и собирался вывести ее на улицу. Но животное случайно оцарапало руку, вызвав тем самым жесткие с его стороны действия.
Сейчас задержанному грозит ответственность, предусмотренная статье 316 УК РК (Жестокое обращение с животным). Досудебное расследование по факту взято на контроль", - добавили в департаменте.
Атырауская область. 24.01.2023
В Атырауской области 20 января в районе трассы Миялы - Индер по подозрению в отстреле сайгаков задержали четырех местных жителей, сообщает Polisia.kz.
Участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы отдела полиции Кызылкогинского района при остановке автомобиля Nissan Patrol задержаны 4 местных жителя, которые причастны к отстрелу сайгаков", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что при проведении обысков изъяты рога и туша сайги, 2 тушки кроликов, 2 охотничьих ружья и фонарь.
В отношении четырех подозреваемых, 1993, 1999, 1999, 2004 годов рождения, проводятся следственные действия по пункту 2 части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)", - добавили в полиции.
Кызылординская область. 20.01.2023
Полицейские Кызылординской области задержали жителя региона, у которого в доме обнаружили разделанные туши сайгаков, сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки по месту жительства подозреваемого в качестве вещественных доказательств были изъяты 2 туши сайгаков, разделанное мясо, шкуры, 36 рогов, одно охотничье ружье 16-го калибра со стертым номером, топор", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). По уголовному делу назначены все необходимые экспертизы, расследование продолжается.
Костанайская область. 19.01.2023
Полиция Житикары по факту обнаружения мертвых собак начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", сообщает пресс-служба МВД РК.
В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия. Ранее в социальных сетях появилась информация, что собаки были убиты из огнестрельного оружия и выброшены возле дач.
Караганда. 17.01.2023
В Караганде 40 берез и сосен вырвали вместе с корнями на месте будущего строительства, чтобы пересадить в другое место.
Карагандинские активисты зафиксировали момент, как грузовики вывозят сосны с места застройки. 30-летние деревья пересадили в районе промзоны. На самом деле, по словам очевидцев, как попало воткнули в ямы, не заботясь о правилах пересадки, сообщает телеканал "Хабар24".
По словам специалистов, зимняя пересадка взрослых деревьев не запрещается, однако, для того чтобы они прижились, нужно выполнить ряд условий. Например, выкопать со специальным земляным комом. Главное при пересадке - максимально сохранить замороженный земляной ком. Заготовка, транспортировка и посадка должны проходить при температуре минус 15, все эти дни она была ниже. То есть у этих деревьев шансы выжить на новом месте практически нулевые.
Аппарат акима района имени Казыбек би Караганды разрешения на вырубку зеленых насаждений не давал. В связи с этим в Юго-Восточный отдел полиции были направлены письма для привлечения к ответственности. Сумма ущерба нами посчитана. Это 1200 МРП", - прокомментировала специалист отдела акимата района Казыбек би Айгерим Ержанова.
По предварительным подсчетам районного акимата, сумма ущерба - почти 4 млн тенге. По данным полиции, уголовное дело завели по статье "Незаконное уничтожение или повреждение деревьев".
В законодательное русло они никак не могут привести защиту зеленых насаждений. Вот ранее 65 миллионов выделялось на реестр зеленых насаждений. По всей Караганде посчитали абсолютно все деревья, их там 1 миллион 850 тысяч штук. Вся база находится в отделе коммунального хозяйства города Караганды. И этой базой почему-то никто не может пользоваться", - высказался общественник Жумабай Искаков.
Актюбинская область. 17.01.2023
В воскресенье, 15 января, сотрудники Байганинского РОП в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ДКНБ при выезде из поселка Ногайты Байганинского района остановили Ford Galaxy под управлением 30-летнего жителя ЗКО, сообщает Polisia.kz.
В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены три мешка, в которых находилось 416 рогов сайги.
Позже в тот же день была задержана другая группа. При выезде из поселка Карауылкелды Байганинского района была остановлена автомашина Toyota Crown под управлением 35-летнего жителя ЗКО. В авто находились двое его знакомых. В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены шесть коробок с 643 рогами сайги.
По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 339, часть 1-1, УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".
Талдыкорган. 08.01.2023
Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя Аксуского района при попытке незаконно сбыть партию сайгачьих рогов, сообщает МВД РК.
8 января задержание подозреваемого произведено полицейскими при содействии сотрудников Погранслужбы Комитета национальной безопасности и спецназовцев Нацгвардии. Мужчина, оказавшийся 32-летним жителем Аксуского района, пытался незаконно сбыть партию сайгачьих рогов", - информирует Polisia.kz.
Сообщается, при обыске у задержанного изъяты две дорожные сумки с животными дериватами в количестве 222 штук.
Расследование проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Задержанный находится под стражей.
Область Жетісу. 04.01.2023
Туши джейранов и оружие обнаружили в машине браконьеров, задержанных на территории Каратальского района области Жетісу, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, в браконьерстве подозреваются четверо жителей Алматинской области. В автомашине задержанных правоохранители обнаружили три туши диких животных, предположительно, джейранов, входящих как исчезающий вид в Красную книгу РК.
Кроме отстрелянных животных у них также изъяли два охотничьих нарезных ружья. Досудебное расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными)", - сообщил старший инспектор областной природоохранной полиции Баглан Рымжанов.
01.02.2023, 21:54 6876
Недостаточный уровень переработки отходов - одна из наиболее весомых экологических проблем Казахстана
Фото: Depositphotos
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Сложности наблюдаются во всех секторах - в переработке ТБО, коммунальных и промышленных отходов, - но есть и положительные примеры, сообщает Energyprom.
Отходы от человеческой деятельности и мусор существовали всегда и будут существовать в будущем. Проблема утилизации отходов остается актуальной как на глобальном, так и на национальном уровне.
В Казахстане уровень переработки и утилизации отходов всё еще достаточно невысок. Так, в 2021 году объем образованных в РК твердых бытовых отходов (ТБО) составил 4,2 млн тонн - на 7,4% меньше, чем годом ранее, а доля переработки и вторичного использования ТБО достигла лишь 23,4%. При этом доля переработки растет из года в год: в 2020 году показатель составлял 19,1%, в 2019-м - 14,9%, в 2018-м - 11,5%, а в 2015-м - и вовсе всего 1,8%.
Что касается коммунальных отходов, то их объем, наоборот, вырос на 13,6% за год, до 4 млн тонн. При этом доля переработки и утилизации коммунальных отходов уменьшилась с 20,5% в 2020 году до 13,6% в 2021-м. Впрочем, до 2020 года она составляла менее 13%.
Новый министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова отметила, что проблемы, связанные с отходами, входят в тройку главных экологических проблем в Казахстане, передает nur.kz.
Тем временем образование промышленных отходов, согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, уменьшилось в 2021 году на 59,3% за год - с 759,9 млн до 309,6 млн тонн. Доля переработки и вторичного использования промышленных отходов в 2021 году составила 7,6%. Причина такого заметного уменьшения как объема образованных отходов, так и доли их переработки не поясняется. При этом стоит отметить, что с 2015-го по 2020 год доля переработанных отходов ежегодно увеличивалась, составив к 2020 году 35,1%, что значительно больше, чем показатели переработки ТБО и коммунальных отходов.
Непосредственно переработке промышленных отходов всегда уделялось особое внимание как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. Крупнейшие предприятия страны заинтересованы в усилении системы переработки отходов.
Рассмотрим меры по управлению отходами на примерах крупнейших компаний страны. Так, безопасное управление отходами является одним из стратегических направлений деятельности гиганта нефтегазовой отрасли, Тенгизшевройл (ТШО). Интегрированная система управления отходами в компании основана на принципах 3R (Reduce, Reuse, Recycle): минимизация отходов, повторное использование и переработка. Программа 3R существенно влияет на количество образующихся отходов и способствует развитию культуры переработки отходов, что, в свою очередь, дает целый ряд преимуществ.
В целом ТШО передает на переработку более 35 видов отходов. Общая доля переработанных отходов по состоянию на конец третьего квартала 2022 года составила 63%. Отдельно стоит отметить следующие категории перерабатываемых отходов:
- С 2015-го по 2022 год на переработку сторонними организациями передано более 700 тыс. тонн отходов.
- С 2016-го по 2022 год объем передачи на переработку пластиковых отходов составил около 2,3 тыс. тонн.
- За последние 7 лет на переработку отправили около 80 тыс. тонн металлолома.
- С 2014 года компания перерабатывает отходы картона на Тенгизе, а с 2015-го - отходы бумаги и картона в Атырау. С начала раздельного сбора успешно переработано более 5,8 тыс. тонн отходов в секторе (производится продукция из гофрокартона).
- С 2012-го по 2022 год компания переработала и повторно использовала около 100 тыс. тонн бетона.
- С 2020 года компания запустила проект по сбору отходов бытового стекла. На переработку была передана 581 тонна стекла и керамики.
Тем временем в квазигосударственном АО "Самрук-Қазына" реализуется свой комплекс мер, направленных на усовершенствование системы управления отходами. За счет максимального использования отходов в производственном процессе общий объем отходов в сравнении с 2020 годом снижен на 9%. Более 90% отходов утилизировано.
К примеру, в 2021 году на объектах АО "НК „КазМунайГаз"" было утилизировано 540 тыс.тонн исторических отходов, рекультивированы участки мест их размещения. В АО "НК „Қазақстан Темiр Жолы"", в свою очередь, реализовано 108 тонн отходов для переработки и повторного использования.
Таким образом, для дальнейших изменений к лучшему ситуация с управлением отходами в Казахстане требует эффективных мер во всех сферах - ТБО и коммунальных отходов, а также промышленных отходов, - но позитивные примеры флагманских компаний говорят о том, что проблема вполне решаема.
23.01.2023, 10:47 36186
В Китае наступил Новый год по лунному календарю
Фото: russian.news.cn
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Жители Китая в воскресенье отметили наступление Нового года по лунному календарю (Чуньцзе), который пройдет под знаком Черного Водяного Кролика, сообщает издание "Большая Азия".
Это первый Новый год с начала пандемии COVID-19, когда жители КНР могут свободно путешествовать по стране, что стало возможным после того, как местные власти в декабре прошлого года сняли антиковидные ограничения на передвижение по стране, а также пограничные запреты. Как сообщило Государственное управление по делам иммиграции КНР, число въездов и выездов с территории Китая в период приближающихся каникул по случаю Нового года по лунному календарю составит около 600 тысяч, что почти в два раза превышает число въездов и выездов из Китая в период новогодних праздников годом ранее.
Традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.
Как правило, праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля.
В 2023-м китайский Новый год наступил 22 января, а фестивали и народные гулянья, приуроченные к этому празднику, продолжатся до 9 февраля.
Это самый продолжительный праздник стран Восточной Азии, который длится больше двух недель.
По одной из легенд, которая объясняет происхождение этого праздника, именно в день Нового года много столетий назад император Шунь занял свое место на китайском престоле. Именно с этого момента якобы и берет свое начало традиция праздновать Новый год, сообщает РИА Новсти.
Символом грядущего 2023 года станет Черный Кролик. Наиболее предпочтительными цветами для "тотема" считаются черный и все оттенки воды (синий, голубой и так далее). Розовый и фиолетовый также могут прийтись Кролику по душе. На них можно ориентироваться не только в процессе выбора новогодних нарядов, но и в украшении интерьера.
Вне зависимости от того, какое животное выступает покровителем очередных 12 месяцев, одним из главных цветов китайского Нового года был и остается красный. Это не только цвет удачи, но и, если верить легендам, защита от злых духов.
Китайский Новый год - это прежде всего семейный праздник. Именно поэтому многие китайцы в преддверие этой даты стремятся вернуться домой, даже если находятся далеко. Период перед Новым годом нередко называют "весенней миграцией", ведь по стране в это время одновременно перемещается очень большое количество людей.
18.01.2023, 12:33 49316
Фрилансерам обещают увеличить налоги и "пенсионку" до 34%. Поможет ли это развитию гиг-экономики Казахстана?
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Работать "на себя" легально по договорам ГПХ станет невыгодно. Зато появятся соцгарантии
Министерство труда и социальной защиты населения РК предлагает расширить перечень финансовых обязательств для казахстанцев, работающих по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), сообщает zakon.kz. Фрилансеров хотят обязать платить социальные налоги. При этом налоговую нагрузку предлагают сделать такой высокой, чтобы работа по трудовому договору стала более привлекательным вариантом. Обсуждаемые изменения могут коснуться более чем миллиона казахстанцев.
Фриланс в Казахстане обобщает многие совершенно разные виды деятельности. В эту категорию входят не только дизайнеры, программисты и SMMшики, но и доставщики еды, таксисты, строители, торговые представители - все те, кто заключает договор ГПХ. Согласно законодательству РК, заказчик-работодатель платит за исполнителя только пенсионные отчисления, подоходный налог и взнос в Фонд медицинского страхования. Социальные отчисления (налог и взнос в фонд ГФСС) не перечисляются, поэтому фрилансеры не имеют таких же социальных гарантий, как наемные работники, - оплаты больничных, выплат из ГФСС в случае потери работы, декретного отпуска, инвалидности.
Согласно данным АО "Центр развития трудовых ресурсов" (структуры, подведомственной МТСЗН), в Казахстане в 2021 году было официально зарегистрировано 176,9 тысячи казахстанцев, выполняющих работы по договорам ГПХ (плюс 40% к 2017 году). Однако статистика, основанная только на количестве зарегистрированных в госорганах документов, не совсем полно отражает картину распространения фриланса в стране.
Эксперты ЦРТР считают, что на самом деле людей, оказывающих услуги по ГПХ, минимум в пять раз больше. Чтобы выяснить это, специалисты ведомства сделали перекрестный анализ баз данных ЕНПФ и ГФСС и сопоставили количество тех казахстанцев, за которых ежемесячно перечисляют пенсионные взносы, но не платят социальные налоги. Оказалось, что таких работающих насчитывается уже почти 1,05 млн. Такие выводы представлены в национальном докладе "Рынок труда Казахстана: на пути к цифровой реальности" (ЦРТР). Объем теневого рынка труда фрилансеров в документе не представлен, так как невозможно посчитать тех, кто неофициально подрабатывает на международных фриланс-платформах или в частном секторе и не платит налоги вообще.
Из этого миллиона казахстанцев для 228,3 тысячи человек фриланс был главным способом заработка. 820,5 тысячи человек названы смешанными фрилансерами, так как они имели работу в найме, а фриланс для них стал подработкой. В их числе 106,7 тысячи человек, которым такая дополнительная занятость приносила от 50% доходов. Таким образом, численность казахстанцев, преимущественно живущих за счет доходов от фриланса (50%-100% от совокупного дохода), составила 335 тысяч человек.
Территориально основная часть фрилансеров находилась в городах с наибольшей деловой активностью - Алматы и Астане: 244 тысячи и 133 тысячи человек соответственно. Немало трудящихся на условиях проектной работы также проживало в экономически развитых регионах страны - Алматинской (68 тысяч человек), Восточно-Казахстанской (64 тысячи человек) и Карагандинской (57 тысяч человек) областях.
Чтобы понять, как сильно на этих людях отразится повышенная налоговая нагрузка, нужно посмотреть, какой доход они декларируют. Данные ЦРТР за 2021 год свидетельствуют о том, что заработки у этой категории занятых невысоки. Средний уровень дохода составлял всего 71,5% от средней зарплаты наемных работников в РК. Это является одной из причин того, что 18% всех фрилансеров в Казахстане работают одновременно на двух работодателей, а 10% - на трех.
Показатели доходов могут сильно различаться в разных отраслях. Например, фрилансеры-эксперты, оказывающие консультационные услуги в профессиональной или научной деятельности, год назад официально зарабатывали 210,6 тысячи тенге, в то время как у рабочих в сельском хозяйстве, оформленных по договорам ГПХ, доход был в разы меньше - всего 69 тысяч тенге.
Идея увеличения налоговой нагрузки для фрилансеров в Казахстане стала активно обсуждаться на общественных площадках, когда в мегаполисах прошли митинги курьеров крупных компаний-агрегаторов. После того как доставщикам пиццы и роллов оптимизировали систему оплаты труда, они заговорили о своей социальной незащищенности. Но, подразумевая повышение ответственности работодателя, изначально участники так называемой гиг-экономики, или платформенной занятости, рассчитывали на получение социальной защиты не в ущерб своему заработку. Ведь посыл бастующих был как раз в том, что их доход по договорам ГПХ занижается работодателем, а найти стабильную работу в найме с приемлемыми для них условиями они не могут.
Согласно данным из комплексного плана "Программа повышения доходов населения до 2025 года", предложено увеличить налоговую нагрузку на работающих по договорам ГПХ до 34%. Этот пункт находится в статусе обсуждения и пока не утвержден окончательно. Предложенный государством вариант в условиях рыночных отношений и свободы предпринимательства повысит налоговую нагрузку далеко не самых обеспеченных работников. Рост отчислений сразу на 13,2 п.п. (с текущих 20,8%) ставит под сомнение экономическую выгоду от работы по системе договоров ГПХ. Ведь налоговая нагрузка для сотрудников в найме, работающих по трудовому договору, ниже. В таком случае фрилансерам будет интересно работать по договорам ГПХ только для оказания разовых услуг, а более экономически выгодной станет постоянная работа по трудовому договору. Одним из возможных последствий законодательных изменений может стать уменьшение численности фрилансеров или уход части из них в тень.
Необходимы такие условия регулирования платформенной занятости, которые не отпугнут, а наоборот, создадут благоприятные условия для ее функционирования с обеспечением социальных и трудовых прав работников. А экономика должна создавать больше качественных рабочих мест и поощрять труд работников в соответствии с их квалификацией, чтобы обеспечить конкурентоспособность страны на глобальном уровне", - делают выводы эксперты ЦРТР.
01.01.2023, 00:40 272796
Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today Эксклюзив КТ
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Агентство Kazakhstan Today представляет обзор основных политических, экономических событий, а также тех, которые вызвали наибольший резонанс в казахстанском обществе в 2022 году
ЯНВАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ
2 января после решения о переходе на электронные торги сжиженным газом и повышения цен жители Жанаозена, сел Акшукур и Курык Мангистауской области вышли на митинг с требованием снижения цен на автогаз. Было принято решение о снижении стоимости газа. Однако 3-4 января протесты перекинулись на Алматы и другие города страны. Беспорядки в последующем переросли в погромы, мародерства, изнасилования, жестокие убийства гражданских лиц, полицейских и военных, в теракты. Бандиты жгли и брали штурмом административные здания, в числе которых акимат, департамент полиции Алматы, бывшая резиденция президента, здание партии Nur Otan и др., громили больницы, нанесли серьезный урон нескольким редакциям республиканских телеканалов. Был захвачен аэропорт, повреждены и сожжены сотни транспортных средств и спецтехника. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены.
Сумма ущерба, нанесенная городу Алматы, была оценена в порядка 100 млрд тенге, субъектам бизнеса - 67 млрд тенге.
Были разграблены десять охотничьих магазинов, похищено 1672 ружья. Также похищено 1288 единиц служебного оружия. Из всего этого объема на сегодняшний день найдена только треть, а более двух тысяч единиц, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатометы, до сих пор не найдены.
В Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. Введен комендантский час с 23.00 до 7.00, а также ограничения на въезд и выезд.
В крупных городах Казахстана на фоне массовых беспорядков наблюдались перебои с интернетом, перестали работать мессенджеры и социальные сети.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство Аскара Мамина в отставку. Исполнение обязанностей премьер-министра РК временно было возложено на Алихана Смаилова.
Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности Казахстана вместо Нурсултана Назарбаева.
Президент назвал январские события тщательно спланированной террористической атакой, направленной на подрыв власти. Она включала в себя спланированные действия террористических, экстремистских и криминальных бандгрупп под прикрытием беспорядков гражданского населения. Глава государства сообщил, что следствие показывает, что участвовавшие в боевых действиях бандиты находились под воздействием наркотиков.
Для привлечения помощи в борьбе с террористической угрозой, глава государства принял решение обратиться к ОДКБ. 6 января в Казахстан были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ. В их состав вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Их задачами стала охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.
В Алматы в ночь на 6 января началась антитеррористическая спецоперация для установления порядка. Полиция города в ходе зачистки городских улиц задержала около 2 тысяч участников беспорядков. Также в ходе спецоперации удалось освободить захваченный мятежниками аэропорт мегаполиса.
Также президент произвел ряд кадровых перестановок в Комитете национальной безопасности: он освободил от должности председателя комитета Карима Масимова и назначил на этот пост Ермека Сагимбаева, а Мурата Нуртлеу - первым заместителем председателя КНБ. От должности первого заместителя председателя КНБ был освобожден Самат Абиш.
Комитет национальной безопасности 6 января начал досудебное расследование по факту государственной измены. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны бывший председатель КНБ Карим Масимов, экс-заместитель председателя КНБ - начальник службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин. В ходе следствия в действиях Масимова были установлены многочисленные признаки коррупционных деяний.
Позже по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Марат Осипов.
В начале ноября Генеральной прокуратурой РК уголовное дело в отношении Масимова и других подозреваемых для рассмотрения было направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Уголовное дело будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно".
Обстановка в стране начала стабилизироваться 8 января. В стране было полностью восстановлено движение поездов. Постепенно стали возобновлять свою работу супермаркеты. Были освобождены все захваченные здания акиматов, восстановлена работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.
Количество задержанных сторонников беспорядков превысило 5 тысяч, среди них в том числе были иностранцы.
10 января был объявлен днем национального траура по погибшим. В конце декабря 2022 года в Алматы был открыт мемориал жертвам январской трагедии.
Во время январских событий погибло 238 граждан. С различными травмами было госпитализировано более 3,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов.
13 января начался вывод войск Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана. С этого дня и до 18 января в городах и областях страны снимается режим ЧП.
19 января президент снял с должности министра обороны Мурата Бектанова и назначил на этот пост заместителя министра внутренних - главнокомандующего Национальной гвардией Руслана Жаксылыкова. В феврале экс-глава Минобороны Бектанов был задержан, в его отношении заведено расследование по факту бездействия по службе.
Для стабилизации социально-экономической ситуации в стране правительство приняло план, предусматривающий оказание поддержки физическим и юридическим лицам, пострадавшим при январских событиях, в частности оказание помощи семьям погибших граждан и пострадавшим, а также возмещение понесенного ущерба объектам предпринимательства. Также предоставлена отсрочка по погашению банковских займов и микрокредитов и приостановлены проверки бизнеса. Кроме того, был введен мораторий на повышение тарифов на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.
По данным Генпрокуратуры, по январским событиям всего правоохранительными органами зарегистрировано более 5 тысяч уголовных дел. Органами уголовного преследования установлена причастность к январским событиям членов преступных групп. Это группировки Джумагельдиева, "Казахстанские" и "Айшуак-Жантугел", от преступных действий которых пострадали граждане, есть жертвы. Всего привлекается 24 члена ОПГ.
На сегодня осуждены 1249 человек. В основном они совершали кражи, похищали оружие, участвовали в беспорядках. Реальные сроки лишения свободы получили 160 человек. Остальным назначены более мягкие меры наказания. С 3 ноября в отношении ряда лиц вступили в действие положения закона РК "Об амнистии". В настоящее время применена амнистия в отношении 1071 лица.
ВОЗВРАТ НЕЗАКОННО ВЫВЕДЕННОГО КАПИТАЛА
В связи с введением чрезвычайного положения президент Токаев отметил высокий риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. В стране усилили контроль транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны. Правительству был дан двухмесячный срок для предоставления предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. В апреле была создана комиссия по возврату выведенного капитала из-за рубежа. За время ее работы удалось вернуть государству 631 млрд тенге, в том числе 400 млн долларов из-за рубежа в рамках уголовного преследования.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
После январских событий в Казахстане последовал ряд реформ по переустройству политической модели развития Казахстана.
19 января на заседании парламента депутаты мажилиса одобрили законодательные поправки, которые отменяют пожизненное председательство Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. 27 января сенаторы в ходе обсуждения законопроекта внесли еще одну поправку. Из закона о Первом Президенте исключается норма о том, что инициативы по основным направлениям внешней и внутренней политики согласовываются с Елбасы. 2 февраля депутаты мажилиса одобрили поправки, согласно которым отменяется необходимость согласования с Елбасы госинициатив по основным направлениям внешней и внутренней политики. 7 февраля Токаев подписал закон о сокращении полномочий Елбасы.
1 февраля бывший глава администрации президента РК Ерлан Кошанов был избран председателем мажилиса парламента Казахстана.
2 марта депутаты мажилиса проголосовали за прекращение депутатских полномочий Дариги Назарбаевой. Ранее Дарига Назарбаева заявила о сложении полномочий. 25 февраля ЦИК вынес постановление о досрочном прекращении полномочий Дариги Назарбаевой в качестве депутата мажилиса.
Партию Nur Otan переименовали в AMANAT.
В марте в ходе совместного заседания палат парламента Касым-Жомарт Токаев заявил о переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.
Он предложил ввести законодательный запрет для ближайших родственников президента на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе и законодательно оформить обязанность президента прекратить членство в партии на период своих полномочий.
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Было принято решение провести в Казахстане референдум по поправкам в Конституцию, который состоялся 5 июня. 77,18% проголосовавших на референдуме казахстанцев поддержали поправки в Конституцию.
1 сентября глава государства выступил с посланием народу Казахстана, в котором анонсировал досрочные президентские выборы. Токаев предложил ограничить срок президентства семью годами и запретить переизбрание на пост главы государства. Также он предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023 года.
Досрочные президентские выборы в соответствии с обновленной Конституцией прошли 20 ноября. На высший пост претендовали шесть кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев от народной коалиции, директор Института исследований современного общества Мейрам Кажыкен от содружества профсоюзов "Аманат", Жигули Дайрабаев от народно-демократической партии "Ауыл", Каракат Абден от "Национального альянса профессиональных социальных работников", Салтанат Турсынбекова от общественного объединения "Қазақ аналары - дәстүрге жол" и руководитель столичного филиала Общенациональной социал-демократической партии Казахстана Нурлан Ауесбаев. В целом в выборах приняли участие более 8,3 млн избирателей, что составляет 69,44%. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 81,31% избирателей.
26 ноября президент подписал указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов сената парламента.
НОВЫЕ ОБЛАСТИ КАЗАХСТАНА И ВОЗВРАЩЕНИЕ СТОЛИЦЕ ИМЕНИ АСТАНА
В марте президент Казахстана поручил создать две новые области в стране: Абайскую и Улытаускую. А также разделить Алматинскую область на Жетысускую и Алматинскую. Улытаускую область создали на территории бывшей Жезказганской области. Жезказган стал областным центром. Также появилась Абайская область с центром в Семее. Алматинская область разделена на две - Жетысускую и Алматинскую. Центром Алматинской области стал Капшагай, который был переименован в Конаев. Талдыкорган стал центром Жетысуской области. Соответствующий указ был введен в действие с 8 июня 2022 года.
17 сентября Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании города Нур-Султана в город Астану.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ШТОРМ И КРИЗИС В ЭКОНОМИКЕ
В конце февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договор о сотрудничестве между Россией и республиками. 24 февраля он объявил о специальной военной операции в Донбассе.
Гражданам Казахстана рекомендовали покинуть Украину. Вследствие дестабилизации ситуации были прекращены авиасообщения.
Последующее обострение геополитической ситуации, введение санкций против России, нарушение транспортных цепочек вызвали мировой экономический кризис. Россия ввела запрет на экспорт ряда продовольствия, в том числе зерновых и сахара.
В Казахстане стали значительно дорожать импортируемые товары.
На продовольственном рынке отмечался дефицит сахара и значительный рост цен на него. Начался "сахарный" ажиотаж, в результате которого супермаркеты были вынуждены ограничить продажу сахара до 5 килограммов в одни руки. В Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%.
В целом инфляция в Казахстане достигла исторических максимумов за последние 14 лет. Значительный вклад в инфляцию до сих пор продолжает вносить рост цен на продукты, которые за год подорожали более чем на 20%.
В связи с геополитической ситуацией высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира. В частности, для США и стран Евросоюза отмечаются рекордные уровни инфляции за последние 40 лет - порядка 10%, а на продовольственные товары и того выше. В странах-соседях также уровень инфляции складывается высокий - порядка 14%. Причинами высокой инфляции являются повышение цен на энергоносители, минеральные удобрения, продовольственные товары и проблемы с транспортной логистикой.
Президент Казахстана поручил правительству и акиматам всех уровней обеспечить эффективную и своевременную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы.
В середине июля на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев оценил работу кабмина как "среднюю". Он объявил выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву. Указом главы государства Бахыт Султанов был освобожден от должности заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции РК. Серик Жумангарин указом президента был назначен заместителем премьер-министра - министра торговли и интеграции РК.
Глава государства раскритиковал работу правительства по стабилизации цен и поручил в срочном порядке разработать отраслевой проект по развитию сахарной отрасли.
После критики президента в Минсельхозе заявили, что в Казахстане увеличат посевы сахарной свеклы. А в августе ведомство представило план по развитию сахарной отрасли.
АВАРИЯ НА КТК
21 марта были выявлены повреждения на Каспийском трубопроводном консорциуме в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта. 22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации. После аварии консорциум заявил, что может снизить поставки нефти втрое из-за аварии.
В период ремонта часть нефти транспортировали по другим маршрутам. 27 мая прием казахстанской нефти на КТК восстановлен в полном объеме.
6 июля суд Новороссийска на месяц приостановил деятельность Каспийского трубопроводного консорциума. Причиной стали экологические нарушения на производственных объектах.
В ноябре на КТК завершились работы по замене танка плавучести на выносном причальном устройстве.
ПРОБЛЕМЫ С ГСМ
В июле в стране были установлены предельные розничные цены на автогаз, бензин и дизтопливо.
В Казахстане отмечался рост цен и нехватка горюче-смазочных материалов. За год дизельное топливо подорожало сразу на 36%. В связи с нехваткой дизтоплива была создана спецкомиссия. Одной из основных причин нехватки был назван существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом. Также наблюдался переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за существенной разницы в цене.
За непринятие своевременных мер были объявлены строгие выговоры председателю правления АО "НК "КазМунайГаз" М. Мирзагалиеву и вице-министру энергетики А. Магауову. Также приняты меры дисциплинарного взыскания и расторгнуты трудовые отношения с рядом ответственных сотрудников Минэнерго и КМГ.
Был принят приказ по запрету на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов. В декабре его решено продлить еще на полгода.
РЕЛОКАЦИЯ В КАЗАХСТАН ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
На фоне геополитической ситуации ряд компаний стал прекращать свою деятельность в России, многие зарубежные компании захотели релоцировать производство в Казахстан. В течение года правительством проводилась интенсивная работа по релокации ряда крупных иностранных компаний в Казахстан. По 62 из них удалось достичь конкретных результатов: 21 релоцирована, 13 находятся в проработке, еще по 28 идет активный переговорный процесс.
УТИЛЬСБОР
В начале года правительство Республики Казахстан приняло постановление прекращающее деятельность ТОО "Опертор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами с передачей данных функций АО "Жасыл Даму". Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в собственность государства. Позже стало известно, что Антикоррупционной службой РК проводится расследование в отношении ряда бывших руководителей ТОО "Оператор РОП".
ПРОДЛЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА ПРОВЕРКИ МСБ
В конце года президент Казахстана подписал указ о продлении моратория на проверки МСБ до 2024 года.
УРОЖАЙ
В текущем году был получен один из самых высоких урожаев зерновых за последние 10 лет. При средней урожайности в 14,2 ц/га намолочено 22,8 млн тонн зерна в бункерном весе, что на 26% больше, чем в прошлом году. Более 80% собранного зерна - высокого качества.
КРИЗИС В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ: состояние энергообъектов и аварии на них
В марте в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба, что вызвало перебои с теплоснабжением. В конце июля комиссия Минэнерго завершила расследование обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ. За ненадлежащее содержание станции и несвоевременный ремонт были уволены или понижены в должности несколько руководителей "Севказэнерго".
В начале апреля стало известно, что Казахстанская электроэнергетическая ассоциация и 5 крупнейших энергокомпаний страны еще 9 марта выступили с обращением к президенту. Участники рынка заявили о наступающем кризисе в энергетическом секторе. Они отметили необходимость единообразного и последовательного государственного регулирования энергетической отрасли. Также участники отрасли указали на дефицит мощностей, проблемы в тарифообразовании и тарифном регулировании, отсутствие инвестиционной привлекательности в отрасли, низкий уровень оплаты труда.
В сентябре президент Токаев в своем послании заявил, что в Казахстане изношены две трети сетей электроснабжения.
В начале ноября в Риддере из-за аварии на ТЭЦ более 20 тысяч абонентов остались без тепла. Был объявлен режим ЧС.
27 ноября произошла крупная авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП.
По словам первого вице-премьера Романа Скляра, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов. Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика. В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени.
8 декабря в Экибастузе был отменен режим чрезвычайной ситуации.
Токаев освободил Абылкаира Скакова от должности акима Павлодарской области. Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области.
В других регионах также отмечались частые аварии на теплосетях. В начале декабря в Семее 35 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на котельной. Без теплоснабжения остались 1925 абонентов. В Атырау из-за аварии котла девять многоэтажек остались без тепла. В конце ноября в Рудном 33 многоэтажных и 13 частных домов остались без отопления в результате порыва трубопровода диаметром 159 мм.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов. Он раскритиковал госорганы и собственников энергообъектов за ненадлежащую работу по подготовке к отопительному сезону.
Комиссия по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону завершила работу в декабре 2022 года. По итогам выездных проверок по регионам были выявлены факты ограничения подачи тепловой энергии, перебоев подачи тепла, отсутствия резервных энергоисточников и аварийного запаса ремонтных материалов, высокого износа энергооборудования, а также несвоевременной поставки угля в регионы. Несмотря на отчеты местных исполнительных органов, по ряду объектов выявлена неготовность к отопительному сезону. В этой связи правительству поручено принять меры по всем выявленным фактам и рассмотреть дисциплинарную ответственность сотрудников местных исполнительных органов.
Также проведен комплексный анализ технического состояния 37 ТЭЦ страны с категорированием их по группам риска. В "красную" зону с высоким риском вошли 19 ТЭЦ, в "желтую" - 11 ТЭЦ и в "зеленую" - 7 ТЭЦ.
Кроме проблем с теплоснабжением отмечался дефицит электрической энергии. В Казахстане отмечается рекордный рост энергопотребления, что угрожает энергетической безопасности страны. Износ генерирующих мощностей на сегодня составляет порядка 60%.
СНЯТИЕ КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК с 11 апреля принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами государственной границы РК в сухопутных пунктах пропуска с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.
Также были сняты все ограничения по пересечению государственной границы РК авиасообщением. При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющим вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным гражданам при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.
ОБРАЗОВАНИЕ
В августе Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул. В ответ родители школьников выступили против. Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Несмотря на протесты общественности, Министерство просвещения приняло приказ.
Приказом министра просвещения РК от 27 сентября 2022 года в организациях дошкольного воспитания и обучения, среднего образования, кроме организаций среднего образования, работающих в режиме трехсменного обучения и с дефицитом ученических мест, технического и профессионального, послесреднего образования была установлена пятидневная рабочая неделя.
ЧП
ПОЖАРЫ В КОСТАНАЙСКОЙ И ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ
Днем 2 сентября на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района Костанайской области начались лесные пожары. Жителей близлежащих сел эвакуировали. Ликвидировать пожар удалось лишь спустя 8 дней, 10 сентября. За неделю от огня пострадали 43 тысячи гектаров территории. В двух населенных пунктах сгорело около 90 домов. Один человек погиб, 12 получили травмы, ожоги и отравления легкой и средней степени тяжести. Также известно о гибели 137 животных и 130 птиц. Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.
Для пострадавших была оказана помощь, им пообещали бесплатно восстановить документы. Также в области построили новые дома для погорельцев. Комиссия склоняется к версии, что пожар в Костанайской области был не природного происхождения. 13 сентября начато досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства". Глава лесного хозяйства был взят под стражу.
В начале сентября крупные пожары произошли также в нескольких лесничествах Восточно-Казахстанской области. Огонь уничтожил свыше 10 тысяч гектаров лесостепных массивов. Ущерб составил свыше миллиарда тенге.
После крупных ЧП премьер-министр Алихан Смаилов поручил в три раза увеличить парк вертолетов для тушения пожаров.
ТРАГЕДИЯ В СЕУЛЕ
В районе Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла ужасная давка во время празднования Хэллоуина. В результате происшествия погиб 151 и пострадали не более 80 человек. Как выяснилось позже, в результате происшествия погибла гражданка Казахстана.
АВАРИЯ НА ШАХТЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА
Ночью 3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина АО "АрселорМиттал Темиртау" при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель пяти работников, еще четверо пострадали. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрия Ильина, авария на шахте произошла из-за внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин. Воспламенение произошло в результате образование искры при трении буровой штанги об элементы металлического крепежа. Министр заявил об отсутствии должного контроля со стороны инженерно-технического персонала. Ответственными за трагедию определены 26 человек, в их числе руководство ТОО "АрселорМиттал Темиртау" и руководящие инженерно-техническим составом шахты.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку "АрселорМиттал Темиртау" в связи с регулярными авариями на предприятии, в которых гибнут люди.
Предприятие также обяжут инвестировать средства в модернизацию производства.
8 декабря на предприятии АО "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб работник. На коксохимическом производстве металлургического комбината компании погиб газовщик 1982 года рождения.
ЭКОЛОГИЯ
Минэкологии Казахстана из-за жалоб фермеров на вытоптанные посевы заявило о намерении разрешить охоту на сайгаков, чтобы сократить поголовье. Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики. В июле глава государства объявил выговор министру экологии Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков. В декабре в Минэкологии сообщили, что намерены продлить запрет на отстрел сайгаков до конца 2023 года.
НАПЛЫВ МИГРАНТОВ
После объявления частичной мобилизации в России с 21 по 28 сентября в Казахстане был зафиксирован большой приток мигрантов из РФ - в 2-3 раза выше обычного. На российско-казахстанской границе отмечалось скопление людей и транспорта. Для беспрепятственного проезда казахстанцев на границе с Россией открыли "зеленый коридор". За отчетный период 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 - на получение гражданства РК.
Наплыв мигрантов из России спровоцировал рост цен на аренду жилья в Казахстане. Цены на аренду в сентябре выросли более чем на 47% в годовом выражении. Средняя цена арендной платы за квадратный метр жилья в сентябре составила 4612 тенге, месяцем ранее квадратный метр аренды стоил 4029 тенге. Наиболее высокие цены зарегистрированы в Алматы - 5611 тенге за квадратный метр. Также высокие цены наблюдаются в Астане и Актау: 4485 тенге и 3253 тенге соответственно. Наименьшая цена арендного жилья зарегистрирована в Кызылорде (1797 тенге за квадратный метр), Таразе (1809 тенге) и Жезказгане (1845 тенге).
ПРАЗДНИКИ
В этом году 25 октября впервые в статусе национального праздника страны отмечался День Республики. В конце сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который предусматривает присвоение Дню Независимости статуса государственного праздника. Также закон исключает День Первого Президента из числа государственных праздников. Также с этого года День Независимости стали отмечать один день 16 декабря.
ЗАМОРОЗКА ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН
В Казахстане женщины будут выходить на пенсию в 61 год. Президент Казахстана подписал поправки в законодательство 26 декабря. С 2023 года на 5 лет приостанавливается запланированное повышение пенсионного возраста женщин на уровне 61 года. По словам главы Минфина РК, заморозка пенсионного возраста женщин до 2028 года потребует дополнительных расходов в размере около 800 миллиардов тенге.
СПОРТ
4 февраля в Пекине состоялась торжественное открытие XXIV зимних Олимпийских игр. В составе казахстанской сборной за награды главных зимних стартов четырехлетия боролись 34 атлета, завоевавшие 87 лицензий. Они приняли участие в соревнованиях по восьми видам спорта: лыжным гонкам, фристайлу, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, биатлону, конькобежному спорту и шорт-треку. Всего за 16 соревновательных дней Игр было разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Казахстан завершил выступление Олимпийских играх без завоеванных медалей.
Затраты, произведенные непосредственно на участие в Олимпийских играх, составили 248 млн тенге, из которых 107 млн оплачены компании Air Astana за предоставление чартера, сказал генеральный секретарь НОК РК Андрей Крюков. По подготовке национальных сборных команд к Олимпийским играм затраты составили 789 млн тенге. Участвовали в подготовительных учебно-тренировочных сборах и соревнованиях 234 спортсмена и тренера. Средние затраты составили 15 млн тенге на одного участника.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему: почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде - 2022. Большинство респондентов (86%) считают, что проблема в нецелевом использовании олимпийского бюджета в РК, развале работы спортсооружений и профессиональных центров подготовки.
Стоит отметить, что сейчас в стране остро стоит проблема нехватки спортивных объектов. Большинство объектов находится в частных руках и используется не по назначению. Как отмечают эксперты, до тех пор пока побеждает, точнее живет и побеждает, "коммерческая успешность при управлении" спортивными структурами, спортивными процессами и спортивными объектами, спортивных успехов страны на международной арене не ожидается.
Глава МКС Даурен Абаев признал, что в системе подготовки спортсменов имеются системные проблемы. По его словам, для их решения министерством принимаются следующие меры.
В июле казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла Уимблдон.
В Алматы 25-30 декабря 2022 года состоялся чемпионат мира по шахматам.
В чемпионате приняли участие шахматисты из 50 стран мира. В открытых турнирах соревновались 178 игроков, среди женщин 98 спортсменок.
По итогам турнира золотую медаль по рапиду выиграл действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия). Второе место занял немецкий шахматист Винсент Кеймер, а бронзу получил участник из США Фабиано Каруана.
Серебряную медаль по рапиду среди женщин завоевала Динара Садуакасова, чемпионом мира стала участница из Китая Тань Чжунъи, бронзу получила шахматистка из Индии Шри Савита. Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик вошла в топ-5 по рапиду.
Чемпионом открытого турнира по блицу стал Магнус Карлсен (Норвегия).
Серебро взял Фабиано Каруана (США). Бронзу получил Хаик Мартиросян (Армения).
В женской части соревнований чемпионский титул завоевала казахстанка Бибисара Асаубаева. Второе место досталось Хампи Конеру (Индия), Третье - Полине Шуваловой (ФИДЕ).
СКАНДАЛ С ArtSport
Генеральная прокуратура сообщила о выявлении более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport. В ходе проверки было установлено хищение бюджетных денег на 1,1 млрд тенге путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. В ряде регионов (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, но и лица, не связанные с творчеством и спортом. Даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности.
В июле Министерство культуры и спорта отозвало проект приказа Даурена Абаева, после того как активисты выступили против изменений МКС в госпрограмму.
Позже в антикоррупционном ведомстве Шымкента заявили, что подозревают местных чиновников в хищении 10 млн тенге по программе АrtSport.
Также множественные нарушения в реализации программы АrtSport выявлены в ВКО. В акимате Алматы заявили, что программа АrtSport регистрирует "мертвые души".
В Конаеве сотрудника акимата оштрафовали на 12 млн тенге за взятку по программе ArtSport.
БАНКРОТСТВО ФИЗЛИЦ
30 декабря Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".
По состоянию на 1 октября 2022 года задолженность перед банками второго уровня, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами имеют 7,8 млн человек. Закон предусматривает возможность восстановить свою платежеспособность через процедуры внесудебного банкротства, судебного банкротства и восстановления платежеспособности. Все три процедуры инициируются только самим должником, то есть у кредитора нет права применить их в отношении должника.
СНОС VIP-ТЕРМИНАЛА МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА АЛМАТЫ
В начале августа стало известно, что в Алматы за счет средств крупного инвестора строится новый терминал международного аэропорта. Позже общественники выразили несогласие с данным решением. В Алматы был проведен ряд общественных консультаций по вопросу строительства нового международного терминала и судьбы VIP-терминала. В октябре пресс-служба Международного аэропорта Алматы сообщила, что пристройку к старому зданию VIP-терминала снесли.
В эксклюзивном интервью агентству KAZAKHSTAN TODAY архитектор, урбанист и консультант по развитию территорий Жанна Спунер назвала снос исторического здания варварством.
ПРОБЛЕМА ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ
Вопрос точечной и уплотняющей застройки оставался одним из самых обсуждаемых в Алматы. В апреле депутат Ерлан Смайлов заявил о необходимости обратить внимание на проблему точечной и уплотнительной застройки в городах страны, в первую очередь в Астане и Алматы.
В июне стало известно, что в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. В середине июня накаляются конфликты между алматинцами и застройщиками на почве уплотняющей застройки. В июле ситуация вокруг непродуманной точечной застройки на территории столицы также становится все более напряженной. Точечная застройка в Астане становится очагом протеста.
20 августа жители столицы выходят на санкционированный митинг против точечной застройки. В ноябре экоактивисты и общественники заявили, что пора принимать экстренные меры, чтобы сохранить алматинские горы. Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. 27 декабря на площади перед столичным цирком состоялся очередной санкционированный митинг против точечной застройки.
ВСПЫШКА НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОСТИ
С каждым годом все более ужасает садизм и жестокость живодеров. В Акмолинской области на глазах у пенсионерки изверг убил ее собаку, нанеся 10 ножевых ранений. Позже в Павлодаре живодер убил собаку и хотел ее съесть.
В июле на одном из пляжей в Актау дети забросали камнями детеныша тюленя, оказавшегося на берегу. В сентябре в Алматинской области задержали живодера, протащившего по асфальту привязанную к грузовику собаку.
Жестокость проявляется не только по отношению к животным. За 10 месяцев этого года, по данным Министерства внутренних дел, вследствие семейно-бытовых конфликтов скончались 93 женщины. В июне житель Туркестанской области застрелил жену из-за ревности к бывшему мужу. Позже в Алматинской области садист изрезал ножом бывшую жену на глазах у матери.
Проблема насилия не обошла даже детей. В феврале стало известно, что педагога детдома судят за изнасилование воспитанницы в Костанайской области. Позже правозащитница Дина Смаилова заявила об очередном случае растления подростками ученика младшего класса в Кызылординской области. В июле в области Жетысу была изнасилована и убита 15-летняя девочка. После убийства школьницы в село стянули значительные силы полиции. Правоохранители опасались самосуда.
ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ
Еще одной актуально проблемой остается вырубка деревьев. В начале апреля алматинцы пожаловались на уничтожение очередного яблоневого сада. В мае экологическое общество Алматы опубликовало открытое обращение к президенту страны Касым-Жомарту Токаеву с просьбой запретить вырубку деревьев в Иле-Алатауском национальном парке.
Позже стало известно, что незаконную вырубку леса переведут в разряд преступлений. В июле директора школы оштрафовали за вырубку сосен в Текели. В Семее также наказали инициаторов незаконного спила деревьев.
В ноябре мажилисмены закрепили уголовную и административную ответственность за вырубку деревьев.
27.12.2022, 14:14 87661
Медиапремия "Честный взгляд" объединила 28 стран в Москве
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В канун Нового года в Москве состоялась торжественная церемония победителей международной премии для журналистов "Честный взгляд".
Медиапремия учреждалась Россотрудничеством для журналистов зарубежных СМИ, блогеров и фотожурналистов. Впервые конкурс проводился в этом году, объединив выдающихся специалистов медиарынка из разных стран.
Тематика конкурсных работ была разнообразной. Журналистам предлагалось участвовать в таких номинациях, как высокотехнологичное производство, развитие территорий, социальные и гуманитарные вопросы, перспективные индустрии и международное культурное партнерство с Россией.
В состав жюри вошли:
- российский журналист и телеведущий, член Академии российского телевидения, директор института "Первая Академия медиа" РЭУ имени Г. В. Плеханова, директор Института медиа НИУ "Высшая школа экономики", член экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив Эрнест Мацкявичюс;
- директор дирекции международного сотрудничества МИА "Россия сегодня", директор совета по СМИ Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Василий Пушков;
- главный редактор телеканала "Россия-24" Евгений Бекасов;
- главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", председатель президиума совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов;
- Герой России, первый в мире ученый - командир космического корабля, автор книг "Удивительная земля" Сергей Рязанский;
- кандидат филологических наук, заместитель декана факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова по международному сотрудничеству Анна Гладкова.
Возглавил жюри заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью факультета журналистики МГУ, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России, академик Российской академии рекламы Владимир Евстафьев.
Сегодня очень важно показать, что в международных СМИ звучат разные голоса, высказываются мнения, направленные на искренний интерес к России, к ее ценностям, происходящим в стране культурным, экономическим, политическим событиям. Первые же конкурсные работы показали, насколько правильным было решение учредить премию. В международном медиапространстве появляются масштабные проекты, объективно раскрывающие те или иные события в России, демонстрирующие истинное положение дел и событий", - сказал заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов.
Членами жюри было рассмотрено 118 заявок из 28 стран, среди которых Абхазия, Сейшельские острова, Аргентина, Непал, Кения, Ливан, Турция, Франция, Черногория, Ирландия. Наибольшее количество заявок было прислано из Республики Казахстан - 17 материалов, из Кыргызстана - 15 заявок и из Республики Беларусь - 11 заявок. Самыми популярными стали номинации "Международное культурное партнерство с Россией" - в нее подано 69 заявок - и "Социальная/гуманитарная проблематика", набравшая 27 заявок. В шорт-лист премии вошли 32 участника из 15 стран.
Медиапремию "Честный взгляд" - 2022 получили:
- номинация "Высокотехнологичное производство" - Андрей Тешаев, информационное агентство Podrobno.UZ, Республика Узбекистан;
- номинация "Развитие территорий" - Slavisa Milacic, медиаканал AI Mayadeen, Республика Черногория;
- номинация "Социальная/гуманитарная проблематика" - Мутабар Носирова, Согдийское областное телевидение и радио, Республика Таджикистан;
- номинация "Международное культурное партнерство с Россией" - Ирина Альшова, телеканал "Лагуна ТВ", Республика Беларусь;
- номинация "Перспективные индустрии" - Nadia Zamani, RUTECH.BLOGOCIAL.COM, Республика Иран.
Казахстанские журналисты Олеся Кольцова (ИА "Kazakhstan Today", Астана), Надежда Шильман (газета "Прикаспийская коммуна", Атырау), Евгения Максимова (газета "Жайык", Уральск) были награждены дипломами участников в номинациях "Международное культурное партнерство с Россией" и "Перспективные индустрии в России".
Участники медиапремии как почетные гости были приглашены на экскурсию в редакцию "Комсомольской правды".
Спикерами стали обозреватель газеты "Комсомольская правда", мастер журналистских расследований Галина Сапожникова, обозреватель газеты, выдающийся интервьюер Александр Гамов, заместитель главного редактора радио "Комсомольская правда" Дмитрий Белецкий и другие, не менее интересные личности.
Московские коллеги гостеприимно отвечали на все вопросы журналистов, делились драгоценным опытом работы в самых неожиданных ситуациях, рекомендациями о том, как ловко можно получить ответ от интервьюируемого, какие заголовки собирают большую аудиторию и как "выжить", оставшись в профессии.
В конце выступлений талантов "Комсомольской правды", увлекательных бесед и обзорных экскурсий Галина Сапожникова и Александр Гамов сделали предновогодние подарки иностранным гостям в виде авторских книг с подписью, где пожелали удачи, творческих успехов и любви.
Поездка в Москву подарила участникам и победителям премии "Честный взгляд - 2022" возможность для общения и обмена опытом со специалистами из одной сферы, но разных направлений в уютных и добрых условиях предпраздничного настроения столицы России. Церемония награждения и чествования победителей и участников медиапремии мотивировала всех собравшихся быть смелее, улучшать мастерство и пробовать разные форматы освещения событий и передачи информации народу.
23.12.2022, 15:01 105371
Достижения АrtSport за год: скандалы, хищения и недоработки
Фото: Depositphotos
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Скандалы сопровождают программу АrtSport практически с самого запуска. Это не только недоработки платформы, хищения, но и допуск до работы с детьми ранее судимых тренеров.
На днях в Генеральной прокуратуре сообщили о выявлении более миллиарда тенге хищений в программе АrtSport путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили.
В ряде регионов (Алматы, ЗКО, ВКО и Мангистауская область) обучением школьников занимались не только не имеющие для этого никакой квалификации и образования, но и лица, не связанные с творчеством и спортом. Даже ранее судимые за вовлечение в проституцию и преступления против половой неприкосновенности. В других областях помещения кружков и секций не соответствовали элементарным санитарным нормам", - заявили в ведомстве.
Напомним, в июле 2022 года стало известно, что шымкентских чиновников подозревают в хищении 10 млн тенге по программе АrtSport. В конце августа 2022 года множественные нарушения в реализации программы АrtSport выявлены в ВКО. В частности, прокуроры выявили факты двойной оплаты тренерам, оплату за детей, не посещавших занятия, фиктивные тренировки и другие нарушения. Также прокурорская проверка установила несовершенство платформы аrtsport.edu.kz.
Самый дискредитированный проект
По информации Генпрокуратуры, принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одно антикоррупционное заключение.
Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу АrtSport, которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.
Отметим, что ранее акимат Алматы заявил о серьезных недоработках платформы подушевого финансирования АrtSport. Замечания были направлены соответствующим контрагентам и администраторам платформы. Однако выявленные недостатки не были устранены.
В свою очередь разработчик платформы ТОО "Soft DeCo" известил акимат о том, что закрывает доступ к платформе artsport.edu.kz с 01.09.2022 г. в связи с тем, что управлением культуры не была произведена оплата за услуги сайта, а управлением спорта не был заключен договор. Однако оплата услуг сайта и заключение договора с ним будут незаконными, так как реальный функционал портала не соответствует его технической спецификации.
Как сообщали казахстанские СМИ, IT-бизнесмен Сергей Алабугин за свой счет открыл страницу artsport.edu.kz. Но предприниматель старался не бесплатно: в 2021 году он получил от государства 54 миллиона тенге, а в 2022 году управления спорта и культуры по всей стране начали подписывать с ним контракты на обслуживание платформы, и счет пошел на десятки миллионов тенге.
В сентябре 2022 года аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района Алматы заявил, что программа временно приостановлена в связи с нехваткой финансов. Задолженность по программе составила 2,2 млрд тенге. Маслихату Алматы рекомендовали выделить средства для погашения задолженности по программе АrtSport.
Начато 18 досудебных расследований
На сегодняшний день, по информации Генпрокуратуры, по фактам мошенничества, хищений, дачи взятки и получения взятки, выявленным по результатам проверок прокурорами, начато 18 досудебных расследований, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц, защищены права 94 субъектов бизнеса, расторгнуто 50 договоров аренды.
По информации надзорного органа, в условия программы внесены изменения, количество ваучеров сокращено до одного (раньше можно было записать до 2 детей), усилены санитарные требования, изменен нижний возрастной порог (например, если раньше вольная борьба начиналась с 5 лет, то теперь с 10 лет).
Дополнено, 23.12.22, 15.00
Агентство по противодействию коррупции выявило новые случаи коррупции при распределении государственных заказов по программе Artsport в Алматинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным управления миграционной полиции Алматинской области, на платформе Artsport зарегистрированы несуществующие либо несоответствующие данным родителей ИИН в количестве 552 единицы.
По предварительным расчетам подушевого нормативного финансирования государственного спортивного заказа, за 552 «мертвые души» государством в текущем году (с 1 января по октябрь) оплачены бюджетные средства на сумму 75 млн тенге (по данным управления культуры и спорта, ежемесячно на каждого ребенка предусмотрены бюджетные средства в среднем в размере 13 600 тенге).
Так, 9 декабря приговором суда главный специалист управления физической культуры и спорта за получения взятки от предпринимателя в размере 400 тысяч тенге за положительное рассмотрение заявки поставщика для участия в государственном заказе подушевого финансирования по программе Artsport был признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 12 млн тенге (30-кратный размер суммы взятки), а предпринимателю назначен штраф в размере 800 тысяч тенге", - пишет ведомство.
Как уточняется, причиной совершения данного коррупционного правонарушения стало наличие дискреционных полномочий операторов госзаказа в результате отсутствия детальной регламентации процедуры принятия решений по отбору поставщиков для государственного заказа.
Также выявлен факт оказания услуг поставщиками одновременно в разных районах области, что ставит под сомнение исполнение предоставляемых услуг. Так, в Алматинской области предприниматель выиграл государственный заказ по 15 видам спорта и нанял тренера "С" для тренировок "дзюдо" и "шахматы", расположенных в двух районных центрах области, расстояние между которыми составляет 65 км (в Илийском районе, поселок Отеген-батыр и в Енбекшиказахском районе, город Есик)", - рассказали в Антикоре.
Также другой предприниматель нанял тренера "Б", которая, согласно документам, преподает художественную гимнастику в селе Узынагаш (Жамбылский район) и городе Есике (Талгарский район), расстояние между которыми более 100 км, привели примеры в ведомстве.
Все вышеуказанные факты находятся в производстве Антикоррупционной службы.
Акимату Алматинской области рекомендовано устранить существующие коррупционные риски.
20.12.2022, 10:43 97571
Мошенники все активнее и опаснее: сумма причиненного ими ущерба выросла за год на 88%
Фото: Depositphotos
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За январь-октябрь текущего года в стране зарегистрировали 37,3 тысячи уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" (статья 190 УК РК) - на 7,1% больше, чем годом ранее, сообщает finprom.kz.
Для справки: в аналогичном периоде 2021 года было зафиксировано 34,8 тысячи случаев мошенничества, плюс 28,7% за год.
Почти половину всех подобных уголовных правонарушений - 47,4% от общего количества - в текущем году составили случаи интернет-мошенничества: 17,7 тысячи правонарушений. Также было зарегистрировано 244 случая мошенничества с использованием платежных карт, 91 случай мошенничества путем займа денежных средств, 47 случаев мошенничества в сфере кредитования, 1 случай мошенничества, связанного с недвижимостью.
В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" было зарегистрировано в Алматы: 8,7 тысячи случаев - на 20,5% больше, чем годом ранее.
В тройке антилидеров также оказались два других мегаполиса - Астана (5,7 тысячи случаев, плюс 10,6%) и Шымкент (3,5 тысячи случаев, плюс 11,2%).
Меньше всего подобных уголовных правонарушений зарегистрировали в новообразованных регионах - Улытауской, Жетысуской и Абайской областях. Отметим, что новые области были образованы лишь в середине текущего года, что объясняет подобную статистику.
Установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями по статье "Мошенничество", по итогам января-октября текущего года составила 95,8 млрд тенге - на 88,3% больше, чем годом ранее.
Большая часть ущерба была причинена физическим лицам: 64 млрд тенге, против 38 млрд тенге годом ранее. Годовой рост в стоимостном выражении составил 68,4%.
Юридическим лицам мошеннические действия причинили ущерб на 23,2 млрд тенге против 4,3 млрд тенге годом ранее, государству - 8,6 млрд тенге против 8,5 млрд тенге годом ранее.
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