Казахстан вошел в рейтинг худших стран по уровню загрязнения городов

НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В рейтинге худших стран по уровню загрязнения городов Казахстан занял 33-е место из 115, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Индекс загрязнения составил 73,4. Уточним: чем больше индекс, тем хуже ситуация", - сообщает Energyprom.kz.

Открывают рейтинг самых загрязнённых стран Камерун, Монголия и Мьянма; замыкает Финляндия с индексом всего 12,1, что является лучшим показателем в мире.

Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, хуже, чем в Казахстане, ситуация в Азербайджане; лучше - в Молдове, Украине, России, Армении и Беларуси, говорится в обзоре.

По итогам двенадцати месяцев прошлого года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, выросли на 4,3% - до 163,9 млрд тенге, отмечают аналитики.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года инвестиции в секторе составили 157,1 млрд тенге, плюс 33,8% за год.

В региональном разрезе наибольший объем капитальных инвестиций в секторе отмечен в Жамбылской области: 52,8 млрд тенге - в 4 раза больше, чем годом ранее.

В тройке лидирующих регионов также оказались столица (26 млрд, рост в семь раз за год) и Актюбинская область (19,8 млрд, рост в два раза). В ТОП-5 регионов также вошли Атырауская и Восточно-Казахстанская области.

Наименьший объем капвложений зафиксирован в Алматинской области: 579,6 млн тенге. В Северо-Казахстанской области в прошлом году инвестиций в секторе не наблюдалось.



