В Усть-Каменогорске из-за сильного смога детям отменили уроки физкультуры и прогулки

АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - Урочище Кок-Жайляу вернули Иле-Алатаускому национальному парку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

7 февраля постановлением правительства участок площадью 1002 га в урочище Кок-Жайляу Медеуского района Алматы возвращен государственному национальному природному парку "Иле-Алатау", - сообщили в нацпарке .

Напомним, приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК от 5 октября 2021 года № 27-5/212 была создана комиссия по рассмотрению вопроса перевода земельного участка площадью 1002 га, находящегося в урочище Кок-Жайляу, из земель запаса обратно в земли особо охраняемых природных территорий Иле-Алатауского государственного национального парка. Комиссия посчитала возврат земель обратно в земли особо охраняемых природных территорий правомерным при наличии положительного заключения государственной экологической экспретизы.

Кок-Жайляу - урочище на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Уникальное плато находится между Малым и Большим Алматинскими ущельями. Высота урочища Кок-Жайляу составляет примерно 1450-1740 метров над уровнем моря.

Кок-Жайляу - это уникальные природные экосистемы и ландшафты. Несмотря на разные виды воздействия, эстетическая ценность ландшафтов Кок-Жайляу сохранена, особенно в нижней части, на склонах хребта Кумбель. В урочище Кок-Жайляу отмечены степные, лесные и луговые экосистемы, а также высокогорные подушечники. Из лесных экосистем максимальные площади заняты уникальными экосистемами хвойных еловых лесов из ели Шренка, или тяньшанской, которые распространены в горах Тянь-Шаня.

Здесь произрастают занесенные в Красную книгу Казахстана Ель Шренка - стланниковая форма, яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный, шафран алатавский, пион средний, голосемянник алтайский, ревень Виттрока, желтушник оранжевый, ястребинка кумбельская, касатик Альберта, тюльпан Островского, остролодочник алматинский.

Богат на этой территории и животный мир. В составе фауны может встречаться до 57 видов млекопитающих, 200 видов птиц, четыре вида пресмыкающихся, три вида земноводных и четыре вида рыб.

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк создан в целях сохранения уникальных природных комплексов и историко-культурных объектов северного макросклона хребта Заилийского Алатау на территории Алматинской области. Сохранение уникального ущелья Кок-Жайляу - наша основная задача", - отмечается в сообщении.







