Вопрос с лекарственным обеспечением находится на особом контроле - Женис Касымбек

Караганда. 19 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области предпринимают меры, чтобы не допустить дефицита лекарств в период возможного обострения заболеваемости вирусными инфекциями, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время при СПК "Сарыарка" создан стабфонд лекарственных средств. На аптечных складах обеспечивают запасы. О том, какие объёмы уже закуплены и сколько ещё необходимо акиму области Женису Касымбеку на доложили аппаратном совещании в режиме онлайн.

В области функционируют 676 частных аптек и 34 частных аптечных склада. На данный момент ситуация с лекарственным обеспечением в аптеках области стабильная. Аптечные склады в обычном режиме производят отгрузки в регионы. Запасы лекарственных средств в аптеках и на складах достаточные", - сказал исполняющий обязанности руководителя департамента комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Юрий Залыгин.

По его словам, на аптечных складах имеется 127 тысяч упаковок парацетамола и 10 тысяч упаковок ацетилсалициловой кислоты. В ближайшее время ожидаются поставки больших партий этих лекарств из Беларуси, Украины и России.

Акиматом области совместно с ведомствами определена потребность в медикаментах во время пиковой заболеваемости. Следить за лекарственным обеспечением населения будет рабочая группа, в которую вошли сотрудники правоохранительных органов и антикоррупционной службы.

Как сообщил руководитель управления здравоохранения Ержан Нурлыбаев, запасы лекарств также создаются в поликлиниках и стационарах. Поданы дополнительные заявки на покупку медицинских изделий и создан стабилизационный фонд лекарственных препаратов.

Ержан Нурлыбаев рассказал об обеспечении необходимыми лекарствами пациентов, которые находятся на диспансерном учёте. Чтобы люди не подвергали себя риску, их избавят от необходимости хождений в поликлинику. Решено им выдать препараты сразу на три месяца.

Вопрос с лекарственным обеспечением находится на особом контроле, подчеркнул Женис Касымбек.

Впереди непростой период, необходимо быть готовыми к любым сценариям. Создание запаса лекарственных препаратов и медицинских изделий, обеспечение диспансерных больных медикаментами - это важнейшая часть нашей работы. Необходимо добиться ускоренных поставок от СК "Фармация". Следите за ситуацией в отдалённых сельских населённых пунктах, чтобы не допустить дефицита", - отметил глава региона.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства