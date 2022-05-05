Система Orphus

На обеспечение казахстанцев питьевой водой выделено 215 млрд тенге

04.05.2022, 13:51 32381
На обеспечение казахстанцев питьевой водой выделено 215 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Вопросы водоснабжения в сельских и городских населенных пунктах рассмотрены на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев, по итогам 2021 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 96%, в том числе в городах - 98,1% и в селах - 93%. 
 
Хуже всего ситуация с питьевой водой в селах Костанайской и Северо-Казахстанской областей. В то же время городское население Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Кызылординской областей полностью обеспечено водоснабжением. По городскому водоснабжению отстающим регионом является Жамбылская область. Лидерами по сельскому водоснабжению являются Алматинская, Атырауская, Кызылординская и Мангистауская области. 
 

Для повышения уровня обеспеченности водой отстающим регионам с низкими показателями выделяются средства на приоритетной основе. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета с учетом уточнения предусматривается 215 млрд тенге, в том числе в городах - 120 млрд тенге и в селах - 95 млрд тенге. Это позволит по итогам года обеспечить доступ до 98,5% городского и 94,7% сельского населения", - заявил на заседании министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

 
В целом по стране из 6302 сел доступ к воде имеют 4759. В 511 из них планируется продолжить строительство централизованного водоснабжения. В 1032 малонаселенных селах за счет средств местного бюджета будут установлены комплексные блок-модули (КБМ), из них в текущем году планируется обеспечить централизованным водоснабжением еще 120 сел и установить КБМ в 220 малонаселенных селах.
 

Для мониторинга обеспечения сел водоснабжением разработана интерактивная карта, которая находится в открытом доступе в интернете. На карте отражена актуальная информация по обеспеченности водоснабжением, финансированию, потребности в средствах, количеству населения, протяженности, износу и т.д.", - добавил Ускенбаев.

 
Министр индустрии также отметил, что за последние пять лет количество населения выросло с 5,8 тысячи человек до 9,5 тысячи человек.
 

Ориентировочная потребность из бюджета для проведения расширения водопроводных сетей в таких селах составит порядка 40 млрд тенге", - рассказал министр.

 
Он также отметил, что на практике построенные водопроводные сети остаются на балансе акиматов либо передаются непрофильным предприятиям или организациям, которые не имеют квалифицированных специалистов и специализированной техники.
 

Это приводит к быстрому износу сетей, что требует дополнительных бюджетных затрат на восстановление. В этой связи для надлежащего обслуживания сетей предлагается укрупнить водоканалы по принципу "в одном районе одно предприятие". Это позволит повысить качество предоставляемой услуги и эффективность работы", - сказал министр.

 
По его словам, в этом году планируется ввести в эксплуатацию Эскулинский водовод, который был начат в 2010 году. Также выделены средства в размере 6,1 млрд тенге на реализацию 18 объектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях. Срок завершения - 2023-2024 годы. 

Ранее сообщалось, что жители пригорода Актау столкнулись с нехваткой питьевой воды.
 

новости по теме

Новый маршрут запустят в Алатауском районе Алматы

05.05.2022, 18:15 3386
Новый маршрут запустят в Алатауском районе Алматы
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - В Алматы с 6 мая начнет работу новый городской маршрут № 24 сообщением ЖК "Мадениет" - микрорайон Ожет в Алатауском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Согласно схеме движения автобусы будут курсировать от ЖК "Мадениет" по улице Саина, далее - вдоль Большого Алматинского канала до Северного кольца, на север по улице Бекболата до микрорайона Ожет и обратно", - сообщили в горакимате. 

 
На линии будут работать 6 автобусов.
 
Ранее в ходе встречи с населением Алатауского района аким Алматы Ерболат Досаев назвал нехватку маршрутных линий и подвижного состава одним из острых вопросов района. 
 
Для решения проблемы, по его словам, в шести микрорайонах будут открыты 2 новых маршрута, продлены 4 маршрута (№№ 25, 57, 129, 132) и усилены 4 маршрута (№№ 109, 115, 122, 125,) а также обновлен весь подвижной состав маршрута № 103.
 

В Алматы пройдет бесплатный концерт в честь 9 Мая

05.05.2022, 17:38 4961
В Алматы пройдет бесплатный концерт в честь 9 Мая
Фото: Россотрудничество в РК
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - В Алматы 7 мая при поддержке Русского дома состоится бесплатный концерт, приуроченный к празднованию 77-й годовщины Великой Победы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Фестивальный концерт состоится в рамках завершившегося конкурса вокально-хорового искусства, организованного Русским домом в Алматы и детской музыкальной школой "Елим Ай". Участники концерта - детские, молодежные, академические, народные, эстрадные коллективы и вокалисты - исполнят самые теплые, светлые и добрые песни о мире, дружбе, весне", - сообщает представительство Россотрудничества в РК.

 
Концерт состоится 7 мая в 14.30 в музыкальном колледже имени Чайковского по адресу: улица Манаса, 13.
 

Казахстанцы смогут самостоятельно выбрать фото на документы в ЦОНах

05.05.2022, 15:05 8371
Казахстанцы смогут самостоятельно выбрать фото на документы в ЦОНах
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - О внедряемых инновациях в сфере госуслуг на брифинге в службе центральных коммуникаций РК рассказал председатель правления госкорпорации "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы совместно с МВД работаем над внедрением терминалов самообслуживания. Со стороны МВД имеется полная поддержка по этому вопросу. Терминалы документирования оснащены биометрической системой и понятным интерфейсом. Клиенты могут самостоятельно прийти, сфотографироваться, выбрать наилучший вариант фотографии и отправить заявку сотрудникам миграционной полиции. В настоящее время решается вопрос подписания совместного приказа", - сообщил председатель правления госкорпорации.

 
По его словам, в 2021 году было выдано 2,4 млн удостоверений и паспортов. Данная услуга, оказываемая МВД, не автоматизирована, поэтому при ее получении возникают очереди.
 

В ЦОНах заявки на получение удостоверений и паспортов принимают всего два сотрудника миграционной полиции, клиент также должен посетить кассу, сделать фото у другого работника. Весь процесс занимал 20-30 минут. В рамках пилотного проекта в ближайшее время мы установим в ЦОНах Нур-Султана 15 терминалов для документирования. Клиент сможет самостоятельно заполнить все данные, что сократит процесс оформления до 10 минут. Терминал проводит биометрическую идентификацию, делает нужное фото, принимает оплату через QR-код. Когда документ будет готов, его нужно забрать в ЦОНе", - пояснил Суйениш Абдильдин.

 
Он отметил, что госкорпорация продолжит работу по переводу всех госуслуг в онлайн-формат.
 

Наша главная цель на ближайшее будущее - полное безбумажное оказание госуслуг в ЦОНах с ориентацией на самообслуживание", - сказал Суйениш Абдильдин.


 
В настоящий момент госкорпорация "Правительство для граждан" оказывает 95,9% всех госуслуг по четырем основным направлениям - обслуживание населения, социальное обеспечение, земельный кадастр, недвижимость и юридические лица. 
 
80% трафика людей в ЦОНах приходится на 10 госуслуг, наиболее востребованными из которых являются получение ЭЦП, регистрация транспорта и оформление удостоверений и паспортов.
 
Для оптимизации процессов в 2021 году госкорпорация запустила сервис по регистрации и перерегистрации авто с помощью банковских приложений. Теперь клиентам не нужно обращаться для получения данной услуги в автоЦОН, это можно сделать онлайн. По итогам года сервисом воспользовались 626 тысяч раз, а за первый квартал 2022 года количество достигло уже 244 тысяч.
 
Для борьбы с очередями госкорпорация в 2021 году совместно с банками второго уровня внедрила оплату госпошлин с помощью QR-кода. С мая по декабрь 2021 было проведено 638 тысяч транзакций, а за первые три месяца 2022 года - 411 тысяч. Казахстанцы воспользовались QR-оплатой более 1,1 млн раз на сумму 6,4 млрд тенге. Если раньше клиенты, оплачивая госпошлины в кассах, отдавали еще и комиссию в размере 300 тенге, благодаря QR им удалось сэкономить 300 млн тенге.
 
В 2021 году госкорпорация оказала 24 тысячи госуслуг по юридическим лицам полностью в автоматическом режиме, без участия человека. Две услуги из шести - регистрация юрлиц, учетная регистрация их филиалов и представительств для субъектов частного предпринимательства, а также уведомительный порядок изменения руководителя юридического лица в автоматическом режиме полностью автоматизированы.
 

Стали известны подробности нападения на пожилую женщину в Алматы

05.05.2022, 13:47 10566
Стали известны подробности нападения на пожилую женщину в Алматы
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - В прокуратуре Алатауского района Алматы рассказали подробности нападения на пожилую женщину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По делу об избиении сыном своей матери установлены следующие обстоятельства. Конфликт произошел на почве нецензурной брани свекрови в адрес снохи. Заступившись за супругу, мужчина нанес собственной матери множественные телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушибов, ран лица и перелома руки", - сообщается на странице прокурора Алатауского района в Facebook.

 
По указанию прокуратуры Алатауского района 49-летний мужчина задержан, и согласовано процессуальное решение о признании его подозреваемым по уголовному делу. 
 

Его деяния квалифицированы как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью, совершенное в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений. Прокуратурой поддержано ходатайство следователя об аресте подозреваемого, с санкции суда он взят под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.

 

Как в Алматы отпразднуют День Победы

05.05.2022, 12:59 11106
Как в Алматы отпразднуют День Победы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 5 МАЯ - В Алматы в честь Дня Победы проведут свыше 40 различных мероприятий. О том, как готовятся в мегаполисе к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказал в ходе брифинга региональной службы коммуникаций председатель городского Совета ветеранов Алматы Ахан Бижанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил Ахан Бижанов, основная программа начнется 9 мая в 9.30. В этом году будет организована акция "Батырларга тагзым" ("Поклонимся героям"), в рамках которой горожане пройдут по маршруту от ЦПКиО имени Горького до парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев по улице Гоголя для возложения цветов в память о погибших героях Великой Отечественной войны.
 
После возложения цветов состоится концерт с участием звезд казахстанской эстрады. В ходе мероприятия также будет организован праздничный обед для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
 
На месте празднования будут развернуты военные палатки и шатер, выставлена современная казахстанская военная техника и вооружение.
 
Ахан Бижанов отметил, что на фронт Великой Отечественной войны было призвано порядка 1,3 млн казахстанцев.
 

Наши люди принимали участие во всех ключевых сражениях - в обороне Брестской крепости, битвах под Москвой, в прорыве блокады Ленинграда, в Сталинградской битве. Наши деды дошли до Берлина. Это великий подвиг нашего народа. Боевыми орденами и медалями СССР были награждены свыше ста тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза", - сообщил он.

 
По словам спикера, в этом году День Победы в Алматы будет организован на высоком уровне, тем более что в последние два года полномасштабные мероприятия не проводились. Все участники войны и труженики тыла получат максимальное внимание как от местных властей, так и от Совета ветеранов.
 
Ахан Бижанов подчеркнул, что ветеранское движение Алматы делает большую и важную работу и играет решающую роль в воспитании молодого поколения. Именно поэтому все мероприятия ко Дню Победы будут направлены на воспитание патриотизма и уважение к старшему поколению.
 
К слову, чествовать ветеранов начали задолго до 9 Мая. По инициативе акимата Алматы и при поддержке маслихата ветеранам войны осуществляются единовременные выплаты в размере одного миллиона тенге. Кроме того, оказана единовременная социальная помощь ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветеранам боевых действий на территории других государств.
 

В городе уже создана праздничная атмосфера, установлено 40 билбордов с портретами героев войны, размещены ролики на всех медиабордах города и станциях метро на тему 9 Мая. Изготовлено 20 тысяч лент "Женіс лентасы", которые раздадут горожанам", - сообщил председатель ветеранского движения.

 
Получить ленточки можно будет при посещении торгово-развлекательных центров, парковых зон, парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Центрального парка культуры и отдыха.
 
Стоит отметить, что помимо праздничного оформления районные акиматы проведут концерты для ветеранов и всех местных жителей.
 
Ахан Бижанов также отметил, что в этом году аким города, его заместители, акимы районов и депутаты маслихата навестят ветеранов, проведя с каждым личные встречи.
 
Праздничные мероприятия будут проходить весь день как на площадях у районных акиматов, так и в парках, и даже во дворах жилых домов.
 
Напомним, казахстанцев ждет четыре дня отдыха - с 7 по 10 мая включительно. 7 мая в Казахстане отмечается День защитника Отечества. В связи с тем что он выпадает на субботу, выходной день переносится на 10 мая. 9 мая отмечается День Победы. Соответственно, казахстанцы смогут отдохнуть 4 дня подряд.
 

Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана

05.05.2022, 08:33 17091
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана пройдут дожди, на юге, юго-востоке страны - сильные, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На западе Казахстана под влиянием поля повышенного давления сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, на юге и юго-востоке - град, шквал, на западе - туман, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
На северо-востоке юге и в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью при грозе, днем на северо-востоке области и в горных районах до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, в центре и в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря, днем на юге, западе, в центре области - гроза, усиление ветра при грозе до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем на востоке, севере Костанайской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, в центре Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза, сутки на севере, юго-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза. 
 
Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.
 
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

04.05.2022, 21:26 29951
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Мангистауской, Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Алматинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", днем 5 мая на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается гроза. На севере, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 мая ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.
 
5 мая на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте 5 мая ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 мая днем на севере, юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на севере, юго-востоке 15-20 метров в секунду.
 
Утром и днем 5 мая на западе, севере Павлодарской области ожидается гроза.
 
Утром и днем 5 мая на востоке, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на востоке, севере области, порывы 15-20 метров в секунду.
 
5 мая в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, днем на севере, центре области порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках. 5 мая ожидается сильный дождь. Сутки 5 мая - гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
 
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев 5-7 мая.
 

В ЗКО железнодорожникам, обратившимся к президенту, предложили пройти переобучение

04.05.2022, 18:47 33971
В ЗКО железнодорожникам, обратившимся к президенту, предложили пройти переобучение
Фото: Кадр с видео
УРАЛЬСК. 4 МАЯ - Недавно работники железной дороги поселка Шынгырлау записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву. Они просили вмешаться в их проблему и сохранить им рабочие места, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тогда заместитель акима Шынгырлауского района Азамат Бисембаев пояснил, что по заявлению провели встречу с работниками и руководством КТЖ, сообщает портал "Мой ГОРОД".

 
Работникам железной дороги предложили четыре варианта решения проблемы: переквалифицироваться на монтеров железнодорожных путей и работать в КТЖ, обучиться другим специальностям за счет КТЖ с предоставлением рабочего места, перевестись на ту же должность, но в другой населенный пункт с предоставлением транспорта до работы и обратно. 
 

И если ни один из вариантов не подойдет, то тогда сокращение с получением двойного оклада", - рассказал Азамат Бисембаев.

 
Замакима подчеркнул, что всем предложили дальнейшее трудоустройство.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов