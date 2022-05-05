На обеспечение казахстанцев питьевой водой выделено 215 млрд тенге

Как сообщил глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев, по итогам 2021 года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 96%, в том числе в городах - 98,1% и в селах - 93%.
Хуже всего ситуация с питьевой водой в селах Костанайской и Северо-Казахстанской областей. В то же время городское население Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Кызылординской областей полностью обеспечено водоснабжением. По городскому водоснабжению отстающим регионом является Жамбылская область. Лидерами по сельскому водоснабжению являются Алматинская, Атырауская, Кызылординская и Мангистауская области.
Для повышения уровня обеспеченности водой отстающим регионам с низкими показателями выделяются средства на приоритетной основе. В текущем году на эти цели из республиканского бюджета с учетом уточнения предусматривается 215 млрд тенге, в том числе в городах - 120 млрд тенге и в селах - 95 млрд тенге. Это позволит по итогам года обеспечить доступ до 98,5% городского и 94,7% сельского населения", - заявил на заседании министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.
В целом по стране из 6302 сел доступ к воде имеют 4759. В 511 из них планируется продолжить строительство централизованного водоснабжения. В 1032 малонаселенных селах за счет средств местного бюджета будут установлены комплексные блок-модули (КБМ), из них в текущем году планируется обеспечить централизованным водоснабжением еще 120 сел и установить КБМ в 220 малонаселенных селах.
Для мониторинга обеспечения сел водоснабжением разработана интерактивная карта, которая находится в открытом доступе в интернете. На карте отражена актуальная информация по обеспеченности водоснабжением, финансированию, потребности в средствах, количеству населения, протяженности, износу и т.д.", - добавил Ускенбаев.
Министр индустрии также отметил, что за последние пять лет количество населения выросло с 5,8 тысячи человек до 9,5 тысячи человек.
Ориентировочная потребность из бюджета для проведения расширения водопроводных сетей в таких селах составит порядка 40 млрд тенге", - рассказал министр.
Он также отметил, что на практике построенные водопроводные сети остаются на балансе акиматов либо передаются непрофильным предприятиям или организациям, которые не имеют квалифицированных специалистов и специализированной техники.
Это приводит к быстрому износу сетей, что требует дополнительных бюджетных затрат на восстановление. В этой связи для надлежащего обслуживания сетей предлагается укрупнить водоканалы по принципу "в одном районе одно предприятие". Это позволит повысить качество предоставляемой услуги и эффективность работы", - сказал министр.
По его словам, в этом году планируется ввести в эксплуатацию Эскулинский водовод, который был начат в 2010 году. Также выделены средства в размере 6,1 млрд тенге на реализацию 18 объектов по строительству и реконструкции групповых водопроводов в Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях. Срок завершения - 2023-2024 годы.
Ранее сообщалось, что жители пригорода Актау столкнулись с нехваткой питьевой воды.