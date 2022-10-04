Восстановлено автобусное сообщение из Уральска в российские города

УРАЛЬСК. 3 ОКТЯБРЯ - Рейсы из Уральска в российские города Самару и Тольятти вновь восстановлены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно расписанию, опубликованному на сайте автовокзала Уральска, запущены ежедневные рейсы между Уральском и Самарой, а также Уральском и Тольятти.
Автобусы в Самару выезжают в 7.00, 7.30, 9.30, 16.00 и 17.00 и прибывают на автовокзал "Центральный". Автобусы из Уральска в Тольятти отправляются ежедневно в 11.00 и приезжают на городской автовокзал.
Ранее пассажирские перевозки по данным маршрутам были временно приостановлены в связи со сложившейся ситуацией на казахстанско-российской границе. В очереди у пограничного поста "Маштаково" в Самарской области неизвестные перевернули рейсовый автобус, а водителям угрожали.
Ранее сообщалось, что для беспрепятственного проезда казахстанцев на границе с Россией открыли "зеленый коридор".