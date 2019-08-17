Усть-Каменогорск. 16 августа. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане суд признал дорожные службы виновными в смертельной аварии, передает Kazakhstan Today.

28 октября 2018 года автомобиль марки Toyota Avalon, которым управлял Р., на трассе Курчум - Калжир на скорости влетел в крупную яму и перевернулся. В результате пассажир - гражданин КНР - получил травмы, несовместимые с жизнью. Сам водитель остался жив, но получил ушибы, пишет yk-news.kz

Судебная экспертиза установила, что Р. не имел возможности избежать рокового ухаба. Не помогла бы ни экстренная остановка, ни снижение скорости, ни маневрирование. Водителя признали невиновным в аварии и уголовное дело в отношении него прекратили. Но сам он решил не останавливаться и подал в суд на дорожные службы.

31 мая 2019 года Усть-Каменогорский городской суд слушал дело. Ответчиками выступали управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона и коммунальное государственное предприятие "ОблШыгысЖол".

В ходе разбирательства было признано, что управление только выступало заказчиком, а всю ответственность за содержание дороги в надлежащем состоянии по договору несёт подрядчик. Представитель "ОблШыгысЖол" доказывал, что наличие ям на данном участке - вовсе не факт, а водитель сам виноват в аварии, так как ехал с превышением скорости. Эти доводы были признаны несостоятельными, а виновниками ДТП суд признал дорожников.

Как следует из судебного документа, они не только не привели полотно в порядок, несмотря на неоднократные сигналы полиции, но и не выставили знаки, предупреждающие об опасности.

Суд первой инстанции частично удовлетворил требования пострадавшего водителя и владельца Toyota Avalon и постановил взыскать в пользу истцов моральный и материальный ущерб.

Эти выводы предприятие "ОблШыгысЖол" попыталось оспорить и подало апелляцию. 31 июля 2019 года дело слушалось в Восточно-Казахстанском областном суде. Суд второй инстанции признал, что все факты соответствуют действительности, и постановил увеличить сумму материального ущерба, подлежащего возмещению.

Постановление вступило в законную силу.

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