Время работы общественного транспорта в Алматы сократили до 19.00

В связи с введением карантинного режима и сокращением рабочего времени всех организаций, в Алматы было принято решение о сокращении времени работы общественного транспорта до 19.00. За последнюю неделю наблюдается снижение пассажиропотока более чем на 80%", - сообщили в пресс-службе акимата.

По информации ведомства, по состоянию на 7 апреля для работы 114 городских маршрутов задействован 991 автобус. Средний пассажиропоток на один автобус составляет 107 человек за весь день. Таким образом, средний пассажиропоток одного рейса не превышает 12-13 человек, что обеспечивает необходимую безопасную дистанцию между пассажирами.

Как сообщалось ранее, работа междугородних и пригородных маршрутов приостановлена. Возобновление планируется только после завершения режима чрезвычайного положения.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на городском общественном транспорте, на постоянной основе проводятся работы по дезинфекции всех автобусов специализированными клиринговыми компаниями РГП на ПХВ "Центр дезинфекции города Алматы", ТОО "НурТансык" и ТОО "IC Development". Они занимаются дезинфекцией салонов в ночное время на всех автопарках. Днем на конечных остановках действуют мобильные посты санитарной обработки, которые обрабатывают салон каждого автобуса.

По метрополитену, пассажиропоток снизился на 90%, он работает по графику выходного дня, на конечных депо ведется полная обработка вагонов. (станции обрабатываются каждые 2 часа, вагоны каждый кругорейс).





Напомним, Алматы закрыт на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.

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