В Алматы сократят время работы общественного транспорта

Алматы. 23 марта. Kazakhstan Today - С 24 марта текущего года общественный транспорт в Алматы будет работать до 21.00, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Алматы, мониторинг и анализ работы общественного транспорта показал снижение пассажиропотока на 70%, в связи с чем Алматинским оперативным штабом по обеспечению режима чрезвычайного положения принято решение о сокращении времени работы городских маршрутов.

Ранее сообщалось о том, что, несмотря на значительное снижение пассажиропотока, для свободного передвижения горожан автобусы продолжают работать в штатном режиме с плановым выходом 95%", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что работа междугородних и пригородных маршрутов приостановлена.





Напомним, Алматы закрыт на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.





По информации Министерства здравоохранения РК, на сегодняшний день в стране подтверждены 62 случая заболевания коронавирусом , из них в Нур-Султане - 32 случая, в Алматы - 26 случаев, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай, в Актюбинской область - 1 случай.

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