Вузы Алматы приняли общий план борьбы с коррупцией

Алматы. 15 октября. Kazakhstan Today - В Алматы презентован комплексный план противодействия коррупции в высших учебных заведениях, передает Kazakhstan Today.

По итогам анализа ситуации в вузах на сегодняшний день в Типовой план включены 19 мероприятий, сообщили в Антикоррупционной службе города.

По словам руководителя республиканского проектного офиса Sanaly urpaq К. Токушева, в Плане, в частности, предусмотрено создание постоянно действующей комиссии (совета) по этике, академической честности и противодействию коррупции с обязательным включением в его состав учащихся, студентов, родителей, спонсоров, работодателей и представителей неправительственных и общественных организаций для уменьшения коррупционных рисков, учета нарушений студентами и преподавательским составом с привлечением их к ответственности.

Также принято во внимание внедрение механизмов публичной отчетности по использованию финансовых средств организаций образования, перевод на цифровые технологии всего учебного процесса, оказание социально-значимых услуг для студентов и профессорско-преподавательского состава, в том числе заселение в общежитие, присуждение грантов и другое.

Антикоррупционное воспитание и социальная работа являются одним из важных направлений при профилактике и организации воспитательной работы с обучающимися, исключении коррупции в университетской среде: работа клубов и студенческих организаций, проведение форумов, конкурсов и других мероприятий. Нами периодически будет проводиться мониторинг исполнения планов. Также каждый может сообщить о нарушениях посредством Call-центра 1424", - рассказал руководитель Антикоррупционной службы Алматы Ныгмеджан Сапаров.

В завершении спикеры отметили, что формированию здоровой социальной среды и нетерпимости к коррупции способствует вовлечение студентов в процесс управления вузом на основе социального партнерства.

Все эти мероприятия в комплексе обеспечивают результативность профилактики и противодействия коррупции в учебных заведениях.

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