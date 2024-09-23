22.09.2024, 09:55 81201
Высокую пожароопасность объявили синоптики в 11 регионах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве регионов Казахстана ожидается гроза, ветер и чрезвычайно высокая пожарная опасность, сообщает Казгидромет.
В Астане, Кокшетау и Акмолинской области сегодня ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.
На большей части Улытауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской и Карагандинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестанской и Жетысуской областях ожидается гроза с ветром до 15-20 метров в секунду.
Сильный ветер также прогнозируют в Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.
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23.09.2024, 18:25 6396
Провели год в космосе: в Казахстане приземлился экипаж "Союза МС-25"
Фото:roscosmos.ru
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Жезказган. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе города Жезказгана приземлился спускаемый аппарат корабля "Союз МС-25" с российскими космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом NASA Трейси Дайсон, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Олег Кононенко и Николай Чуб пробыли в космосе 374 суток, что стало самым длительным полетом по программе МКС. Впереди них теперь только соотечественники Валерий Поляков и Сергей Авдеев, которые провели на орбите соответственно 438 суток в 1994-1995 годах и 380 суток в 1998-1999 годах, совершая полеты на станции "Мир", - проинформировали в компании.
Отмечается, что с сентября 2023 года Олег Кононенко и Николай Чуб провели научно-прикладные эксперименты, приняли экспедицию посещения и четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили два выхода в открытый космос.
Напомним, в марте корабль "Союз МС-25" стартовал с Байконура.
23.09.2024, 16:30 12126
Правила распределения мест в бесплатные кружки и секции нарушались в Астане
Управления акимата ограничили доступ предпринимателей к государственным заказам
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследования в отношении ГУ "Управление физической культуры и спорта города Астаны" и ГУ "Управление культуры города Астаны" выявили факты нарушения законодательства в области защиты конкуренции при распределении мест в творческие кружки и спортивные секции, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.
Согласно правилам, алгоритм размещения государственных творческого и спортивного заказов предусматривает сначала отбор поставщиков, затем распределение мест в творческие кружки и спортивные секции.
Однако 27 сентября 2023 года управлениями культуры и спорта акимата города Астаны без предварительного отбора поставщиков открыта очередь для записи на посещение бесплатных кружков и секций к ранее отобранным поставщикам.
Таким образом, управления ограничили доступ предпринимателей к государственным заказам, пояснили в АЗРК.
23.09.2024, 14:15 20386
Играли ли погибшие в Алматы девочки в суицидальные игры, рассказали в МВД
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали, играли ли девочки, покончившие жизнь самоубийством в Алматы, в суицидальные игры.
МВД регулярно проводит мониторинг Сети для выявления и реагирования на материалы и ресурсы противоправного содержания.
По данным ведомства, с начала года установлено около 22 тысяч противоправных иностранных интернет-ресурсов, сведения о которых направлены в уполномоченный орган для блокировки доступа к ним.
Касательно двух подростков, совершивших суицид в Алматы, сообщаем, что проведена проверка телефона, факт участия в суицидальной игре не установлен. В настоящее время дополнительно проводится исследование телефона для восстановления удаленных переписок и приложений", - говорится в сообщении МВД.
В ведомстве добавили, что по каждому подобному факту проводятся необходимые проверки для установления причин их совершения.
Между тем в Алматы произошло очередное самоубийство. 18-летний парень свел счеты с жизнью, спрыгнув с высотки.
По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в департаменте полиции города.
Напомним, в Казахстане участились случаи детского суицида. Только за последнюю неделю в Алматы погибли три школьницы. Все девочки покончили жизнь самоубийством.
Детский омбудсмен заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.
23.09.2024, 12:05 32376
Железнодорожное сообщение между Карагандой и Москвой возобновят в декабре
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожное сообщение между Карагандой и Москвой возобновят с 17 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба "Қазақстан темір жолы".
Возобновляется курсирование поезда Караганды - Москва дважды в неделю. Отправление: из Караганды - вторник и суббота, из Москвы - вторник и пятница. Остановки в крупных городах: Караганда, Астана, Кокшетау, Петропавловск, Челябинск, Уфа, Самара, Пенза, Москва", - проинформировали в компании.
Ранее сообщалось, что взлет цен на услуги железнодорожного транспорта ожидается в Казахстане.
23.09.2024, 08:16 40531
В большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей территории Казахстана - пройдут дожди, на юго-западе, юго-востоке с грозами. Об этом сообщили в Казгидромете.
На западе, юге республики под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По РК ожидается усиление ветра, на западе, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы - туман.
В большинстве областей сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане: переменная облачность, дождь, температура воздуха составит +13, +15 °C.
В Алматы: переменная облачность, возможен дождь, температура воздуха составит +23, +25 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит +27, +29 °C.
22.09.2024, 19:06 64416
Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Средний возраст совершения суицида среди детей, согласно данным МВД, составляет 15-17 лет, однако все чаще случаи происходят в более раннем возрасте - 11-13 лет, написала в Facebook детский омбудсмен Динара Закиева.
По ее словам, проблема суицида среди несовершеннолетних, а также меры по предотвращению, выявлению и работе с причинами этой проблемы были рассмотрены вчера на совещании правительства.
Основными причинами являются одиночество, отношения с родителями, родственниками, сверстниками и буллинг. Кроме того, в современном мире значительное влияние оказывают социальные сети", - написала омбудсмен.
Немалую роль в усугублении суицидальных настроений играет интернет-пропаганда. Только в этом году выявлено 22 факта распространения информации, пропагандирующей суицид, и 157 фактов пропаганды насилия, рассказала Закиева.
Министерство культуры и информации связалось с представителями Telegram и Meta, чтобы удалить из интернет-пространства все группы с определенными названиями, которые могут использоваться для вовлечения детей.
Участники совещания также подняли вопрос о проведении информационной работы с родителями касательно того, на что следует обращать внимание в поведении детей и как понять, что ребенок нуждается в помощи", - написала омбудсмен.
Также планируется повысить качество работы контакт-центра 111, куда все чаще обращаются дети. За 11 месяцев на этот номер поступило 1237 обращений, а всего поступило 75 тыс. звонков.
Одним из основных направлений для своевременного выявления суицидальных настроений, буллинга и насилия является функционирование центров психологической поддержки, открытых этим летом в соответствии с новым законом. К сожалению, практика показала, что школьные психологи либо не выявляют, либо, даже выявляя детей с явными сигналами плохого психоэмоционального состояния, не знают, как с ними работать, или игнорируют эту информацию. Поэтому центры будут работать со школьными психологами, обучать их и оказывать методическую поддержку, и в целом замкнут на себе координацию выявления и комплексной помощи детям", - подчеркнула Закиева.
Она также отметила нехватку школьных психологов и плохую работу центров психологической помощи на местах. С января во всех школах должен быть 1 психолог на 500 детей, а сейчас всего 1 на 1500.
Напомним, в Казахстане участились случаи детского суицида. Только за последнюю неделю в Алматы погибли три школьницы. Все девочки покончили жизнь самоубийством.
21.09.2024, 10:29 122151
В Акмолинской области выросло количество заболевших коклюшем
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Кокшетау. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Акмолинской области почти в 7 раз выросло количество заболевших коклюшем, сообщает Almaty.tv.
Санитарные врачи связывают рост заболевания с отказом от плановой иммунизации детей, ведь коклюш - вакциноуправляемая инфекция.
83 процента - это невакцинированные, из них 55 процентов отказались вакцинироваться, семеро детей не привиты по причине медицинских отводов. Законченная вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка и вирусного гепатита пента- и гексавакциной составляет 62 процента. Как видите, мы не достигли необходимых ВОЗ рекомендуемых показателей", - рассказала изданию главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина.
В Акмолинской области зарегистрированы 62 случая болезни, из них 41 подтвержден официально.
20.09.2024, 19:58 143766
Гибель солдата в Мангистауской области: в Минобороны высказались о действиях офицера
Фото: кадр из видео Минобороны
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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 20 сентября, во время брифинга в СЦК заместитель министра обороны РК по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев прокомментировал гибель солдата-срочника в Мангистауской области.
Ситуация в Актау произошла вечером, около 17.00. В 21.00 по приказу министра по тревоге был поднят вертолет, и я возглавил комиссию, проверил все обстоятельства, поговорил с офицером, солдатами, в 02.30 всех в СИЗО заключили. Возбуждено уголовное дело. Вина? Однозначно виноват, он там "неосторожно" и так далее говорит, но его это не оправдывает, и понесет наказание по статье "Убийство", - рассказал Шайх-Хасан Жазыкбаев.
Он добавил, что если в ходе расследования будет установлена вина других военных, то они тоже будут наказаны в рамках УК РК.
Напомним, 7 сентября около 17.10 командир взвода одной из воинских частей МО РК Актау на территории полигона "Оймаша" произвел выстрел из табельного пистолета ПМ в рядового Б., от которого последний скончался. В этот же день западным региональным военно-следственным управлением начато досудебное расследование по факту умышленного убийства.
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