Высокую пожароопасность объявили синоптики в 11 регионах Казахстана

Между тем в Алматы произошло очередное самоубийство

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Алматы. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали, играли ли девочки, покончившие жизнь самоубийством в Алматы, в суицидальные игры.





МВД регулярно проводит мониторинг Сети для выявления и реагирования на материалы и ресурсы противоправного содержания.





По данным ведомства, с начала года установлено около 22 тысяч противоправных иностранных интернет-ресурсов, сведения о которых направлены в уполномоченный орган для блокировки доступа к ним.





Касательно двух подростков, совершивших суицид в Алматы, сообщаем, что проведена проверка телефона, факт участия в суицидальной игре не установлен. В настоящее время дополнительно проводится исследование телефона для восстановления удаленных переписок и приложений", - говорится в сообщении МВД.





В ведомстве добавили, что по каждому подобному факту проводятся необходимые проверки для установления причин их совершения.





Между тем в Алматы произошло очередное самоубийство. 18-летний парень свел счеты с жизнью, спрыгнув с высотки.





По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в департаменте полиции города.





Напомним, в Казахстане участились случаи детского суицида. Только за последнюю неделю в Алматы погибли три школьницы. Все девочки покончили жизнь самоубийством.



