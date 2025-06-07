Взбудоражившие казахстанцев яркие светящиеся объекты в небе над Северным Казахстаном объяснили в МЦРИАП   

Только в центре и на востоке страны ожидается погода без осадков

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в субботу, 7 июня, на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами.





На западе, северо-западе, севере, в центре синоптики прогнозируют град, на западе, северо-западе, севере РК сильные дожди. Также по республике ожидается усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей. Только в центре и на востоке страны ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере РК - туманы.





В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Жетысуской, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, на западе, востоке, в центре Абайской, на западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность.





В Кызылординской, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге Костанайской, Абайской, Улытауской, на севере, востоке Жетысуской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.