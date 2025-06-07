06.06.2025, 17:19 62906
Взбудоражившие казахстанцев яркие светящиеся объекты в небе над Северным Казахстаном объяснили в МЦРИАП
По предварительным оценкам, речь идет о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцев заинтересовали светящиеся объекты в ночном небе. Видео с летящими на большой скорости объектами появилось в соцсетях.
Явление наблюдали в ночь с 5 на 6 июня жители сразу нескольких городов: Астаны, Есиля, Караганды, Темиртау и других. В комментариях люди высказывали различные предположения: от шутливых - про НЛО и пришельцев - до версий про падающий космический мусор.
Взбудоражившее общественность явление прокомментировали сразу два ведомства: Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности и Министерство обороны.
По предварительным оценкам, речь идет о входе в атмосферу одного из космических объектов, ранее находившихся на орбите. Согласно данным международных организаций, отслеживающих перемещения космического мусора", - заявили в МЦРИАП.
По их данным, в этот промежуток времени действительно зарегистрированы три события, каждое из которых потенциально могло вызвать наблюдаемый эффект:
- Разгонный блок китайской ракеты ZQ-2E, который вошел в атмосферу 5 июня, около 22.40 по времени Астаны. Этот объект наиболее точно совпадает по времени и визуальному описанию с тем, что наблюдали казахстанцы
- Плановый сход с орбиты одного из старых спутников STARLINK-1631 (SpaceX). Время входа в атмосферу 6 июня в 03.41 по времени Алматы.
- Разгонный блок японской ракеты H-2A R/B. Время входа: 6 июня в 00.36 по времени Алматы. Однако подтвержденные данные о падении каких-либо фрагментов на территории Республики Казахстан или о нанесении ущерба не зафиксированы.
Как правило, подобные объекты полностью сгорают в атмосфере (падение крупных объектов на территории Казахстана маловероятно), а само явление представляет собой зрелищный, но безопасный процесс", - подчеркнули в Минцифры.
В свою очередь в Минобороны заявили, что "фактов нарушения воздушного пространства на территории Казахстана не зафиксировано".
Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Угроз для населения нет. Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности", - добавили в оборонном ведомстве.
Казахстанцев призвали сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники.
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07.06.2025, 12:04 6631
Жителей Алматы призвали соблюдать меры предосторожности
В городе проведут второй этап испытаний теплосетей
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Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 9 по 27 июня на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети".
Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 04.00 до 07.00 горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
Несмотря на меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации, такие как выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия и другие происшествия.
График проведения испытаний теплосетей:
9 июня
Алатауский район: Монке би - Б. Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой.
С 9 по 20 июня
Бостандыкский район: Аскарова - микрорайон Мирас - санаторий "Алматы" - Саина - Аль-Фараби - микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - микрорайон Алмагуль - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - М. Ганди - Назарбаева;
Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - Аль-Фараби - микрорайон Алмагуль;
микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - речка Большая Алматинка - Утепова - Жарокова - Басенова.
Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - Аль-Фараби - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД.
10 июня
Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина.
Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, 2, 3, 4; микрорайон Кокмайса в контуре улиц Ангарская - Макатаева - Палладина - Павлодарская.
10 и 11 июня
Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева - Рыскулбекова - Саина - речка Большая Алматинка.
С 10 по 20 июня
Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Райымбека - Куратова.
11 июня
Наурызбайский район: Райымбека - Жунусова - Абая - Алтын Орда.
Жетысуский район: микрорайон Кулагер - по улицам Серикова и Ратушного, а также в границах улиц Рыскулова, Жансугурова, Тихова и Глазунова.
С 11 по 12 июня
Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова - Сейфуллина - Северное Кольцо - Бурундайская.
Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Н.Данченко.
Алмалинский район: Чокина - Петрова - Карасай батыра - Райымбека.
Наурызбайский район: Проектируемая - Айтбаева - Райымбека - Алтын Алаш.
12 и 13 июня
Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Садвакасова.
13 июня
Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зерделі.
16 июня
Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи.
Алатауский район: посёлок Аққайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа.
16 и 27 июня
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского.
Алмалинский и Бостандыкский районы: Назарбаева - Тимирязева - Наурызбай батыра - Курмангазы - речка Есентай - Гоголя.
17 июня
Ауэзовский и Алмалинский районы: Толе би - Райымбека - Яссауи - Емцова; Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова.
18 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Тимирязева - Шагабутдинова - Розыбакиева, Карасай батыра - Утепова - Розыбакиева - Байзакова.
19 и 20 июня
Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева - Ашимова - Ислама Каримова.
20 июня
Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра - Жандосова - Варламова - Айманова.
24 июня
Алатауский и Жетысуский районы: перемычка между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1; Фаризы Онгарсыновой - северная сторона БАКа - речка Большая Алматинка - Сейфуллина.
Горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния теплосетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону.
07.06.2025, 09:07 15956
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 7 июня
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в субботу, 7 июня, на большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами.
На западе, северо-западе, севере, в центре синоптики прогнозируют град, на западе, северо-западе, севере РК сильные дожди. Также по республике ожидается усиление ветра, на юге страны с пыльной бурей. Только в центре и на востоке страны ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере РК - туманы.
В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Улытауской, Жетысуской, на западе, востоке, юге Карагандинской, на западе, юге, в центре Акмолинской, на северо-западе, востоке Атырауской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Костанайской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Павлодарской, в центре Туркестанской, на западе, востоке, в центре Абайской, на западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется высокая пожарная опасность.
В Кызылординской, на севере, западе, юге, в предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке, в горных районах Жамбылской, на западе, юге, юго-востоке Актюбинской, на юге, севере, западе Атырауской, на западе, севере Алматинской, на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской, на юге Костанайской, Абайской, Улытауской, на севере, востоке Жетысуской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
06.06.2025, 20:42 53016
Развалины древнего города обнаружили археологи в области Жетысу
Фото: facebook/Ольга Гумирова
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Талдыкорган. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские археологи и общественники сообщили, что обнаружили в области Жетысу развалины древнего города.
О находке написала в Facebook исполнительный директор общественного фонда "Охотники за петроглифами" Ольга Гумирова.
Похоже, мы нашли средневековый город, который давно все искали! О нем есть сведения в письменных источниках. Археологи уже в курсе. Сначала увидели остатки кирпичной кладки в карьере, чудом сохранившаяся башня, а потом и стену, естественно в земле, но из нее торчали оплавленные средневековые кирпичи. Город был жестоко сожжен в монгольское нашествие. В общем, городище равное Тальхизу или Койлыку", - написала общественница.
Она посетовала, что средневековый город на Великом шелковом пути частично разрушен карьером и завален мусором.
Ранее общественники подняли тревогу из-за уничтожения уникальных петроглифов близ Талдыкоргана. Каменные плиты с древними рисунками выкорчевывали при помощи железных ломов.
Аким области Бейбит Исабаев пообещал, что петроглифы Кызылтас войдут в список охраняемых историко-культурных объектов местного значения. Добыча диорита на горе Черепаха была остановлена, компании предоставили другой участок.
06.06.2025, 20:23 55796
Казахстанские воздушные гимнастки выиграли золото на международном фестивале циркового искусства
Фото: Посольство РФ в Казахстане
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Саратов. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские цирковые артистки Жасмина Алшынбаева и Авелина Гузей стали обладательницами золотой короны на международном фестивале циркового искусства "Принцесса цирка - 2025" в Саратове, сообщает посольство РФ в Казахстане.
Девушки представили номер "Воздушная сфера" в жанре "парное кольцо" под руководством Зарины Тапаловой.
Престижное мероприятие с 2005 года традиционно объединяет на манеже Саратовского государственного цирка имени братьев Никитиных талантливых артисток со всего мира.
XI Международный фестиваль проходил в Саратове с 29 мая по 1 июня. На него приехали представители разных цирковых школ из 12 стран, включая Вьетнам, Китай, Аргентину, Бельгию, Венгрию, США, Казахстан и Монголию.
Зрители смогли увидеть уникальные номера в таких жанрах, как акробатика, иллюзия, клоунада, эквилибр и гимнастика. Кроме того, на конкурсе был учрежден специальный приз Казахского государственного цирка. Генеральный директор Казцирка Максат Жаиков на торжественной церемонии награждения в заключительный день фестиваля торжественно вручил награду клоунессе Анне Аникиной из России", - рассказали в дипведомстве.
06.06.2025, 18:08 61751
В Москве стартовала международная экспедиция "Путешествие в сердце Евразии"
Фото: Фото организаторов
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Москва. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Москве на ВДНХ у фонтана "Дружба народов" состоялась торжественная церемония старта международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии", сообщает корреспондент агентства.
Путешествие в сердце Евразии" - это международная инициатива, родившаяся в среде единомышленников России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. За 51 день участники посетят более 30 городов, где проведут бизнес-форумы и диалоги, научные сессии, культурные и образовательные мероприятия, формируя новые горизонтальные связи, укрепляя общее историко-культурное пространство и создавая платформу для устойчивого сотрудничества в Центральной Азии", - говорится в сообщении.
Приветствие участникам экспедиции отправил президент Российской Федерации Владимир Путин. Его зачитал директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Вадимович Стерник.
Также свое напутствие участникам экспедиции направил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, его озвучил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации Гулмахмадзода Давлатшох Курбонали.
Со словами поддержки от председателя совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко выступил первый заместитель председателя комитета совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Николаевич Рябухин.
Участников провожали творческими номерами. Актер театра и кино Олег Гаас прочитал гимн экспедиции, написанный одним из участников оргкомитета. Завершало торжественную часть выступление группы SOPRANO Турецкого.
Символично, что мы начинаем наше путешествие именно здесь - на ВДНХ, у фонтана "Дружба народов", который напоминает нам: когда народы открыто смотрят друг другу в глаза - начинается история созидания. На маршруте нас поддерживают местные предприниматели, университеты, культурные центры. С нами более 50 блогеров из всех стран-участниц. Каждый из них экскурсовод по своей стране и проводник смыслов. Это история о единомышленниках, которые уважают друг друга. Если сегодня мы зажжем хотя бы одну искру дружбы, завтра она станет светом доверия, который озарит наш общий континент", - отметил генеральный директор АНО "Международный центр региональной интеграции" и руководитель оргкомитета экспедиции Ислам Назаралиев.
Генеральными партнерами экспедиции выступают компании Wildberries & Russ и ГК "Нафтагаз".
По маршруту экспедиции оргкомитет совместно с компанией Wildberries & Russ, объединяющей в себе двух лидеров российского рынка - IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, проведет ряд деловых мероприятий, направленных на расширение рынков сбыта для локальных производителей, поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе женского предпринимательства, развитие международных партнерств и экономический рост Центральной Азии.
В рамках российской части маршрута для участников экспедиции от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" была организована туристическая программа в Москве, направленная на знакомство с историческим наследием России, ее современным научным и промышленным потенциалом. В городах России, в которых будут организованы остановки, программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" организует размещение участников и пешеходные экскурсии от лучших экскурсоводов проекта "Проводники смыслов. Экскурсоводы".
Фонд Росконгресс выступает соорганизатором заключительного события экспедиции - первого Центрально-Азиатского международного экономического форума, который состоится 22 июля 2025 года в Душанбе, - и оказывает поддержку экспедиции. Форум соберет более 500 участников - лидеров бизнеса, власти, науки, культуры и СМИ стран Центральной Азии. Именно на площадке форума, подготовленного при участии исполнительного органа государственной власти города Душанбе, российско-таджикского делового совета при ТПП РФ и АНО "МЦРИ" будут определены новые векторы экономического и гуманитарного сотрудничества в регионе", - добавили организаторы.
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" - международная гуманитарно-деловая инициатива, охватывающая пять стран и более 30 городов Центральной Азии и России. За 51 день участники преодолеют более 8000 км и проведут десятки мероприятий в сфере науки, бизнеса, культуры и медиа.
Проект реализуется АНО "Международный центр региональной интеграции" при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, при информационной поддержке Фонда "Росконгресс" (организатор итогового Центрально-Азиатского международного экономического форума в Душанбе) и компании Wildberries & Russ (генеральный партнер экспедиции).
Цель экспедиции - укрепление экономических связей и формирование общего пространства доверия.
06.06.2025, 10:48 79516
День рождения поэта: в Астане прошла церемония возложения цветов к памятнику А.С. Пушкину
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в честь дня рождения великого русского поэта, писателя и драматурга А.С. Пушкина отмечается День русского языка.
В 10.00 в столице состоялась церемония возложения цветов к памятнику поэту.
Совпадение этих двух дат не случайно. Русский язык имеет глубокие литературные традиции, создавшиеся Пушкиным, Толстым, Достоевским, Чеховым и другими выдающимися литераторами, чьи произведения вдохновляют миллионы людей по всему миру. День русского языка установлен как в России, так и в ООН в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия", - сообщает посольство РФ в Казахстане.
Согласно последнему исследованию Института русского языка имени А.С.Пушкина, по многим параметрам использования русский входит в десятку самых востребованных языков мира.
- Он занимает 7-е место по распространенности, на русском говорят более 255 миллионов человек в 66 странах.
- По числу международных организаций, где русский язык является официальным или рабочим, у него 4-е место - после английского, французского и испанского.
- По количеству публикаций в международных научных базах данных русский язык на 5-м месте. При этом отмечается тенденция к росту научных публикаций на русском, особенно в области атомной энергетики, медицины и топливно-энергетического комплекса.
- По числу периодических изданий с международным идентификатором ISSN русский язык - на 7-м месте в мире.
- Русский - на 6-м месте по употреблению в цифровой среде, причем по числу цифровых сервисов в интернете он занимает 2-е место, по популярности в цифровых платформах - 3-е.
Широкое распространение русского языка в большинстве стран СНГ, где он имеет статус официального или государственного, создает основу для активизации интеграционных процессов на евразийском пространстве. Способствовать продвижению русского как языка межгосударственного и межнационального общения призвана работа созданной в октябре 2023 г. по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Международной организации по русскому языку (МОРЯ) со штаб-квартирой в Сочи. В частности, МОРЯ обеспечит поддержку педагогических и научных кадров в области русской филологии на всем пространстве СНГ. Кроме того, перед организацией поставлена задача качественного перевода классиков и современных авторов на русский язык и обратно на языки народов стран Содружества", - подчеркнули в посольстве.
06.06.2025, 08:59 86501
Президент поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
Фото: Акорда
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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со священным для мусульман праздником Курбан айт, сообщает Акорда.
В эти благословенные дни принято помогать нуждающимся, что стало нашей исконной традицией, передающейся из поколения в поколение. Ислам учит почтительности друг к другу и заботе о ближних, призывает к солидарности и взаимоуважению. Именно благодаря таким непреходящим ценностям укрепляется единство нашего народа. Курбан айт - праздник взаимопонимания и согласия. Сохраняя стабильность в стране и сплоченность в обществе, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь наших стратегических целей", - заявил президент.
Он пожелал благополучия каждой казахстанской семье.
Между тем в адрес главы государства продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю праздника Курбан айт.
Свои пожелания Касым-Жомарту Токаеву и всем казахстанцам выразили президенты Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, ОАЭ и др.
05.06.2025, 19:17 114986
В Алматы приостановили лицензии четырех МФО из-за нарушений
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с приказами начальника управления региональных представителей Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка в Алматы от 4 июня приостановлены действия лицензий на осуществление микрофинансовой деятельности ряда МФО, сообщает пресс-служба АРРФР.
На 3 месяца приостановили деятельность:
- ТОО "МФО "Hava Finance" (Хава Финанс)" - приказ № 35;
- ТОО "МФО "POS Credit" (ПОС Кредит)" - приказ № 36;
- ТОО "МФО "SF Offline" (СФ Оффлайн)" - приказ № 37;
- ТОО "МФО "Салем Кредит" - приказ № 38.
Основанием для приостановления действия лицензии стало нарушение пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.
Микрофинансовая организация, действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности которой приостановлено, обязана выполнить принятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам о предоставлении микрокредита", - говорится в сообщении.
Напомним, в апреле департамент Агентства по финансовому мониторингу РК Алматы арестовал имущество шести незаконных микрофинансовых организаций на сумму 32 млрд тенге.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?